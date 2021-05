Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ezzel a holland és csapata a Red Bull is vezeti a világbajnokságot.\r

","shortLead":"Ezzel a holland és csapata a Red Bull is vezeti a világbajnokságot.\r

","id":"20210523_Verstappen_nyerte_a_Monacoi_Nagydijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0bc5ae-35b9-4971-8d6c-6ac57d05a1e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Verstappen_nyerte_a_Monacoi_Nagydijat","timestamp":"2021. május. 23. 16:52","title":"Max Verstappen nyerte a Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd5d28-9abc-4362-b616-6bf1556b6fbb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az európai országok sorra döntenek úgy, hogy repülőgépeik elkerülik Fehéroroszország légterét, miután a volt szovjet tagköztársaság hatóságai vasárnap hamis bombariadóval minszki kényszerleszállásra kényszerítették a Ryanair egyik gépét, hogy letartóztathassák a fedélzeten tartózkodó ellenzéki újságírót, Raman Prataszevicset. Más szankciók is várnak a választási csalással vádolt fehérorosz államfőre, Aljakszandr Lukasenkára.","shortLead":"Az európai országok sorra döntenek úgy, hogy repülőgépeik elkerülik Fehéroroszország légterét, miután a volt szovjet...","id":"20210524_Lukasenka_most_tenyleg_tullott_a_celon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82fd5d28-9abc-4362-b616-6bf1556b6fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5ec406-0100-4748-9aee-abe35d4aa94d","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Lukasenka_most_tenyleg_tullott_a_celon","timestamp":"2021. május. 24. 20:00","title":"Lukasenka most tényleg túllőtt a célon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cdf459-0580-4d9b-b3f1-891b998f1b78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken sok a turista és a gombász, a helyi önkormányzat szükségesnek látja figyelmeztetni őket.","shortLead":"A környéken sok a turista és a gombász, a helyi önkormányzat szükségesnek látja figyelmeztetni őket.","id":"20210524_Medvere_figyelmezteto_tablak_kihelyezeset_fontolgatjak_Nogradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8cdf459-0580-4d9b-b3f1-891b998f1b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beeb9b0-5f7c-4944-968e-f6aa3ec62092","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Medvere_figyelmezteto_tablak_kihelyezeset_fontolgatjak_Nogradban","timestamp":"2021. május. 24. 10:32","title":"Medvére figyelmeztető táblák kihelyezését fontolgatják Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rádiós műsorvezető egy vendéglőt is vezet, és azt vallja, az éttermi élménynek a jövőben meg kell maradnia, de azt nem úgy képzeli, hogy igazoltatnia kell a vendégeit.","shortLead":"A rádiós műsorvezető egy vendéglőt is vezet, és azt vallja, az éttermi élménynek a jövőben meg kell maradnia, de azt...","id":"20210523_Rakoczi_Ferenc_egy_lakas_arat_elbukta_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09e70d5-cf3a-498a-89f1-a35b38599370","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_Rakoczi_Ferenc_egy_lakas_arat_elbukta_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. május. 23. 13:30","title":"Rákóczi Ferenc egy lakás árát elbukta a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","shortLead":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","id":"20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a518e14a-acb0-444d-a46d-56e5093f7351","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","timestamp":"2021. május. 23. 19:12","title":"Meghalt dr. Erőss Pál, a nyolcvanas évek televíziós jogásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a15afda-afc0-452e-b3d0-1b32c88868e7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egészségügy és a közlekedés zöldítése – ezek maradtak az uniós támogatással megvalósítandó helyreállítási terv fő tételei.","shortLead":"Egészségügy és a közlekedés zöldítése – ezek maradtak az uniós támogatással megvalósítandó helyreállítási terv fő...","id":"202120__unios_penzek__megrostalt_celok__hiteltelenul__brusszeli_bukta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a15afda-afc0-452e-b3d0-1b32c88868e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f9f724-5caf-4c1d-804e-fa38cd3c61d1","keywords":null,"link":"/360/202120__unios_penzek__megrostalt_celok__hiteltelenul__brusszeli_bukta","timestamp":"2021. május. 24. 07:00","title":"Egyetemek átállítására nem ad pénzt az EU – mi marad a helyreállítási tervből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113cc3d1-4888-422c-bb13-164df1647267","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Megjelent az egyik legmenőbb, milliónyi rajongóval rendelkező kiadó új játéka, de valamiért nagy csend övezi. Pedig a Pendulum képes valami egészen újat mutatni, és ettől olyan izgalmassá válik, hogy még a hibáit is könnyen elfelejtjük.","shortLead":"Megjelent az egyik legmenőbb, milliónyi rajongóval rendelkező kiadó új játéka, de valamiért nagy csend övezi. Pedig...","id":"20210524_pendulum_tarsasjatek_kritika_ajanlo_legjobb_tarsasjatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113cc3d1-4888-422c-bb13-164df1647267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff3684d-4834-4b26-aa67-b51026d37c86","keywords":null,"link":"/elet/20210524_pendulum_tarsasjatek_kritika_ajanlo_legjobb_tarsasjatekok","timestamp":"2021. május. 24. 20:00","title":"De miért nem lett világszenzáció ebből a társasjátékból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el egy telephelyről, majd ugyanott leadták.","shortLead":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el...","id":"20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a0c94-e050-41f2-bfc4-026881695a17","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","timestamp":"2021. május. 24. 10:05","title":"Éjjel lopták a rezet a telephelyről, nappal ott adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]