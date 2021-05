Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1420 beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"1420 beteget ápolnak kórházban.","id":"20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e11e0c-f1d4-45d2-b728-1e2ee321d30c","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2021. május. 24. 09:39","title":"Újabb 41 magyar halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Márki-Zayné Vincze Felícia által jogerősen megnyert bírósági ítéletet elmulasztotta végrehajtani az Origo kiadója. A bíróság szerint a kormánypropagandát fújó lap valótlanságokat állított a hódmezővásárhelyi politikus feleségét lejárató cikksorozatában. ","shortLead":"A Márki-Zayné Vincze Felícia által jogerősen megnyert bírósági ítéletet elmulasztotta végrehajtani az Origo kiadója...","id":"20210524_Vegrehajtot_kuldene_az_Origohoz_MarkiZay_Peter_es_felesege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b289973-350e-433d-84aa-e6398a9b937a","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Vegrehajtot_kuldene_az_Origohoz_MarkiZay_Peter_es_felesege","timestamp":"2021. május. 24. 20:56","title":"Végrehajtót küldene az Origóhoz Márki-Zay Péter és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Péterfy Gergelynek most ezekből kellett ihletet merítenie: szabadulás, bulibárók, spionparadicsom, vétóbajnokok, harcmodor.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9fb964-7217-49ff-93f3-f422f4705025","keywords":null,"link":"/360/20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. május. 23. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely levont néhány tanulságot a NER természetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették a prototípust. A készülék nem kínozza meg a tesztalanyt, ugyanis csak nyálcseppre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették...","id":"20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be2ea8-ded7-44b3-b4f0-1d67a2adeb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","timestamp":"2021. május. 25. 08:03","title":"Gyors, pontos, fájdalommentes: egyetlen nyálcseppel működhet az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93dca93-0d6b-4c75-915e-cd3258f6d5bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután egy független vizsgálat kiderítette, hogy Martin Bashir a BBC riportereként tisztességtelen eszközökkel vette rá Diana hercegnőt az exkluzív interjúra 25 évvel ezelőtt, Michael Jackson unokaöccse is hasonlókat állít az újságíróról. Azt mondja, Bashir manipulációja az egyik oka annak, hogy az énekes ma nem él. ","shortLead":"Miután egy független vizsgálat kiderítette, hogy Martin Bashir a BBC riportereként tisztességtelen eszközökkel vette rá...","id":"20210524_Michael_Jackson_csaladja_szerint_a_BBCs_ujsagiro_Martin_Bashir_a_hirhedt_Jackointerjut_is_manipulalta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93dca93-0d6b-4c75-915e-cd3258f6d5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90914d11-1b98-4e5b-ae3b-25053189e993","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Michael_Jackson_csaladja_szerint_a_BBCs_ujsagiro_Martin_Bashir_a_hirhedt_Jackointerjut_is_manipulalta","timestamp":"2021. május. 24. 15:26","title":"Michael Jackson családja szerint a BBC-s újságíró, Martin Bashir a hírhedt Jacko-interjút is manipulálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján beleillünk, meglesz a veszélye, hogy kényszeréletet, látszatéletet fogunk élni.","shortLead":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján...","id":"20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc366953-cca4-466f-8a9a-04040fa24798","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","timestamp":"2021. május. 23. 20:15","title":"Tisza Kata: Így születnek az élethazugságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b77b603-1f78-440f-a334-5549e7227af4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Martin Smolek online interjút adott a járványhelyzetről, de a kisfiának más problémája akadt.\r

\r

","shortLead":"Martin Smolek online interjút adott a járványhelyzetről, de a kisfiának más problémája akadt.\r

\r

","id":"20210524_Apa_kakilnom_kell__elo_adast_trollkodott_meg_a_cseh_kulugyminiszterhelyettes_kisfia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b77b603-1f78-440f-a334-5549e7227af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c94e8dd-4934-4092-b5c2-3e0cbe288329","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Apa_kakilnom_kell__elo_adast_trollkodott_meg_a_cseh_kulugyminiszterhelyettes_kisfia","timestamp":"2021. május. 24. 10:43","title":"„Apa, kakilnom kell” – élő adást trollkodott meg a cseh külügyminiszter-helyettes kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Disney is inkább az online kereskedelemben látja a jövőt. ","shortLead":"A Disney is inkább az online kereskedelemben látja a jövőt. ","id":"20210523_Lehuzza_a_redonyt_az_osszes_olasz_Disneybolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68797a21-9091-49dc-9736-d68cf75604f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Lehuzza_a_redonyt_az_osszes_olasz_Disneybolt","timestamp":"2021. május. 23. 20:57","title":"Lehúzza a redőnyt az összes olasz Disney-bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]