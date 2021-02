Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten pár centi friss hóra kell számítani.","shortLead":"Északkeleten pár centi friss hóra kell számítani.","id":"20210217_onos_eso_havazas_kettosfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d9354f-f754-4225-8293-e40af0854e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_onos_eso_havazas_kettosfront","timestamp":"2021. február. 17. 05:29","title":"Ónos esővel, havazással és esővel érkezik egy kettősfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d55a18c-15da-4465-9a0e-c2c14353186a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű boxermotor főtengelye egészen 9000-es fordulatszámig elforgatható.","shortLead":"A nagy teljesítményű boxermotor főtengelye egészen 9000-es fordulatszámig elforgatható.","id":"20210217_510_loeros_szivomotor_es_hatalmas_szarny_ime_az_uj_porsche_911_gt3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d55a18c-15da-4465-9a0e-c2c14353186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093d1737-4c2b-4d91-bbf0-94f28ceb95c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_510_loeros_szivomotor_es_hatalmas_szarny_ime_az_uj_porsche_911_gt3","timestamp":"2021. február. 17. 09:21","title":"510 lóerős szívómotor és hatalmas szárny: íme az új Porsche 911 GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","shortLead":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","id":"20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493df0c5-a75f-4e39-ac60-eb17f7b6bb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","timestamp":"2021. február. 17. 07:29","title":"Fia játékpisztolyával rabolt ki egy boltot egy férfi Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85f7de-d1ab-4f5b-b170-01fb94dced76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó merőben új külsővel és fejlett hibrid hajtással állítja hadrendbe népszerű kompakt szabadidő-autója harmadik kiadását.","shortLead":"A japán gyártó merőben új külsővel és fejlett hibrid hajtással állítja hadrendbe népszerű kompakt szabadidő-autója...","id":"20210218_megerkezett_a_teljesen_uj_nissan_qashqai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c85f7de-d1ab-4f5b-b170-01fb94dced76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d594d1-6add-42ab-9e8f-cd09d879a459","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_megerkezett_a_teljesen_uj_nissan_qashqai","timestamp":"2021. február. 18. 12:19","title":"Megérkezett a teljesen új Nissan Qashqai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hackerek hollywoodi filmstúdiókat is megkárosítottak. Korábban azzal fenyegetőztek, hogy erőszakos támadást indítanak a mozik ellen, ha bemutatják a Kim Dzsong Unról szóló vígjátékot. ","shortLead":"A hackerek hollywoodi filmstúdiókat is megkárosítottak. Korábban azzal fenyegetőztek, hogy erőszakos támadást indítanak...","id":"20210218_Vademeles_eszakkoreai_programozo_Egyesult_Allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecd1f5-49b6-407c-9b28-24371895842d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_Vademeles_eszakkoreai_programozo_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 18. 06:44","title":"Vádat emeltek három észak-koreai programozó ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","shortLead":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","id":"20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db83fe45-fb42-4e4c-89ed-0af4f5da8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. február. 18. 06:14","title":"Napsütést hoz a csütörtök, akár 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közel 60 százalékkal kevesebb magyar diák jelentkezett az Egyesült Királyságba idén.\r

\r

","shortLead":"Közel 60 százalékkal kevesebb magyar diák jelentkezett az Egyesült Királyságba idén.\r

\r

","id":"20210218_Itt_vannak_a_szamok_a_Brexit_miatt_elfordultak_a_magyar_diakok_a_brit_egyetemektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03417d6e-7fe8-4f07-ad72-3a77c5bbca23","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Itt_vannak_a_szamok_a_Brexit_miatt_elfordultak_a_magyar_diakok_a_brit_egyetemektol","timestamp":"2021. február. 18. 12:25","title":"Itt vannak a számok: a Brexit miatt elfordultak a magyar diákok a brit egyetemektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","shortLead":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","id":"20210217_latifa_hercegno_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b6d7b0-ba65-495d-8281-e91422d90420","keywords":null,"link":"/elet/20210217_latifa_hercegno_borton","timestamp":"2021. február. 17. 13:10","title":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]