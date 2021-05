Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó szerint, amikor az „áldozatok” szükségességéről beszélt.","shortLead":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó...","id":"20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff3304a-e2f3-43b9-b6c1-749609e1ed68","keywords":null,"link":"/sport/20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","timestamp":"2021. május. 24. 15:30","title":"A járvánnyal küzdő Japánban kiakadtak, mert a NOB elnöke azt mondta, az olimpia „áldozatokat” követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315b28e0-34ee-40cd-b6eb-862d8b5eefe2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még kérdőjeles, hogy lesznek-e idén olimpiai játékok, a Samsung ezúttal sem maradna ki, azonban ezúttal, érthetően, óvatosabb a szokottnál.","shortLead":"Bár egyelőre még kérdőjeles, hogy lesznek-e idén olimpiai játékok, a Samsung ezúttal sem maradna ki, azonban ezúttal...","id":"20210524_samsung_galaxy_s21_olimpiai_kiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=315b28e0-34ee-40cd-b6eb-862d8b5eefe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704a9052-816d-459d-9d0c-2bad2f9f93a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_samsung_galaxy_s21_olimpiai_kiadas","timestamp":"2021. május. 24. 14:03","title":"Ha olimpia nem is lesz, az olimpiai telefon már elkészült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el egy telephelyről, majd ugyanott leadták.","shortLead":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el...","id":"20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a0c94-e050-41f2-bfc4-026881695a17","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","timestamp":"2021. május. 24. 10:05","title":"Éjjel lopták a rezet a telephelyről, nappal ott adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dfc154-8452-4dc2-9c67-c2db7928806b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Negyven éve vannak versenyben, kormányok jöttek-mentek, a KÉSZ Csoport maradt. 