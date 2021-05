Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szakemberek szerint nem meglepő, hogy a koronavírus-járvány aggodalmat váltott ki emberek százmillióiból, hiszen új, nem egyértelmű, ismeretlen, kiszámíthatatlan helyzetet hozott létre. A Covid-szorongás kezelésére adnak praktikus tanácsokat a cikkünkben szereplő pszichológusok.","shortLead":"A szakemberek szerint nem meglepő, hogy a koronavírus-járvány aggodalmat váltott ki emberek százmillióiból, hiszen új...","id":"202120_felelem_es_szorongas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2dff50-e3a5-495a-803d-a66d26591581","keywords":null,"link":"/360/202120_felelem_es_szorongas","timestamp":"2021. május. 24. 16:00","title":"Krízisterapeuta: \"Magunkra maradtunk a rossz élményekkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f4ff20-528e-4294-9172-00386470af65","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hosszabb ideig ásítanak azok a gerincesek, amelyeknek nagyobb az agyuk, és több benne az idegsejt – jutottak érdekes felfedezésre holland kutatók. ","shortLead":"Hosszabb ideig ásítanak azok a gerincesek, amelyeknek nagyobb az agyuk, és több benne az idegsejt – jutottak érdekes...","id":"202120_agyhuto_asitas_nagyra_nyitjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8f4ff20-528e-4294-9172-00386470af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad682e13-17d3-4b0e-a100-78561f0212e0","keywords":null,"link":"/360/202120_agyhuto_asitas_nagyra_nyitjak","timestamp":"2021. május. 25. 10:10","title":"1291 ásítást vettek videóra, hogy rájöjjenek a titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1962a71e-02bd-450a-9954-31257d4fe414","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Bármekkora pusztítást okoztak a korábbi járványok, a gazdasági fellendülés nagy volt utánuk. A spanyolnátha cégalapítási hullámot hozott, a pestisnek is köszönhető, hogy a jelzáloghitelezés elterjedt, a túlélők bérei nőttek, a vagyoni egyenlőtlenség pedig több évszázadra szólóan csökkent.","shortLead":"Bármekkora pusztítást okoztak a korábbi járványok, a gazdasági fellendülés nagy volt utánuk. A spanyolnátha...","id":"20210526_egy_masik_kozgazdasag_jarvanyok_tortelenem_gazdasag_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1962a71e-02bd-450a-9954-31257d4fe414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434fc9dc-ec77-4277-8f8d-41a676044031","keywords":null,"link":"/360/20210526_egy_masik_kozgazdasag_jarvanyok_tortelenem_gazdasag_novekedes","timestamp":"2021. május. 26. 07:00","title":"A pestis és a spanyolnátha után szárnyalt a gazdaság, így lesz ez a Coviddal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c43bf77-5b09-4b6b-8dbc-04a029e107bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stílusában leginkább a BMW X4-hez hasonló francia újdonság kétféle hajtáslánccal rendelhető.","shortLead":"A stílusában leginkább a BMW X4-hez hasonló francia újdonság kétféle hajtáslánccal rendelhető.","id":"20210525_magyarorszagon_a_renault_arkana_az_uj_kupes_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c43bf77-5b09-4b6b-8dbc-04a029e107bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eaf32e-b2d1-4599-b8f7-dffcd8d25e0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_magyarorszagon_a_renault_arkana_az_uj_kupes_divatterepjaro","timestamp":"2021. május. 25. 07:59","title":"Magyarországon a Renault Arkana, az új kupés divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100 százalékos a hatékonysága.","shortLead":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100...","id":"20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f185b2a0-da3a-4633-a73b-60c859199201","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","timestamp":"2021. május. 25. 15:25","title":"A Moderna szerint 100 százalékos védettséget nyújt a kamaszoknak a koronavírus elleni vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99169adf-b6f0-4487-bc4d-ca9265cb9411","c_author":"Bank360","category":"gazdasag","description":"Közeledik a nyár, uniós szinten tisztázódott, hogy milyen szabályok szerint utazhatunk Európa-szerte. Ma már rengeteg bankkártyához adnak beépített utasbiztosítást, mielőtt azonban nekivágnánk egy külföldi nyaralásnak, érdemes lehet utánajárni, mi történik, ha a javuló járványhelyzet ellenére külföldön fertőződünk meg az új koronavírussal.","shortLead":"Közeledik a nyár, uniós szinten tisztázódott, hogy milyen szabályok szerint utazhatunk Európa-szerte. Ma már rengeteg...","id":"20210525_covid_utasbiztositas_bankkartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99169adf-b6f0-4487-bc4d-ca9265cb9411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5208cd2-ad64-4ead-8bc3-861009ae5cd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_covid_utasbiztositas_bankkartya","timestamp":"2021. május. 25. 16:40","title":"Fizetnek-e Covidra a bankkártyába épített utasbiztosítások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa695918-a89f-441f-b0bd-977e298ebd12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közeli házból felvették az egész jelenetet. ","shortLead":"Egy közeli házból felvették az egész jelenetet. ","id":"20210525_Pillanatok_alatt_elnyelt_egy_Smartot_egy_olasz_utcan_kialakulo_krater__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa695918-a89f-441f-b0bd-977e298ebd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634454ea-4ffa-485f-a984-b69d9f87d38c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Pillanatok_alatt_elnyelt_egy_Smartot_egy_olasz_utcan_kialakulo_krater__video","timestamp":"2021. május. 25. 15:29","title":"Pillanatok alatt elnyelt egy Smartot egy római utcán kialakuló kráter –- videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12243f46-9d9d-4c98-8a42-10f0591af4ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járműveken továbbra is kötelező a maszk.","shortLead":"A járműveken továbbra is kötelező a maszk.","id":"20210525_maszkviseles_mav_hev_volanbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12243f46-9d9d-4c98-8a42-10f0591af4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3561ed63-e19d-4cd1-b4d7-b1325348daaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_maszkviseles_mav_hev_volanbusz","timestamp":"2021. május. 25. 09:58","title":"Már nem kötelező a maszkviselés a MÁV, a HÉV és a Volánbusz peronjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]