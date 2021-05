Cikkünk frissül

A szomszédos országokban nincs 52 százalékos átoltottság mint itt, de ez még nem elég - kezdődött az interjú a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, tegnap beadtak 25 ezer első, 117 ezer második oltást. Azért jó a mai nap, mert a kórházban lévő covidosok száma először ment 1000 alá, 121 ember van lélegeztetőgépen. A betegek száma 100 ezer alá esett, 84 ezer emberről tudni, hogy fertőzöttek.

Az oltási kedv furcsa szó, ez nem kedv kérdése. Akik nem oltatják be magukat, nem jókedvükből hárítják az oltást, komoly dolog ez. Van egy tévhit szerinte, úgy érzi, hogy elhet egy félreértés. Szakemberek gyakran beszélnek a nyájimmunitásról, amit ő nem szeret, mert nem birkák vagyunk vagy emberek. Attól tart, kialakul egy olyan képzet, hogy ezt megúszhatja, aki nincs beoltva. Nincs hangoztatva, hogy ez egy olyan vírus, ami nem fog elmenni, itt fog keringeni, előbb-utóbb mindenkit meg fog találni. A be nem oltott 3 millió gondolhatja, hogy elmúlik a járványhelyzet és megmenti a nyájimmunitás. De ez egy tévedés. A vírus megtalálja az utolsó embert is, aki nem védett. Egy módon tudják védeni az emberek az egészségüket, ha beoltják magukat.

Nem akarja lottókkal, szerencsejátékkal csalogatni az embereket az oltáshoz.

Az oltás megszervezése hatalmas kihívás a kormány, az orvosok, ápolók, a szállítást végzők számára, ezért van jelentősége, hogy például az első oltások tekintetében az USA-nál is jobb eredményeket érünk el. A 2. oltás tekintetében utolértük az Egyesült Királyságot. A munka elismerésre méltó.

Ott vannak a mutánsok, ezért is fontos, hogy kialakuljon a védettség - löki tovább a beszélgetést Nagy Katalin. Orbán azt mondja, hogy azok az oltások, amit itthon alkalmazunk, kivétel nélkül mind alkalmasak arra, hogy az indiai mutánst is legyőzzék.

Most, hogy a WHO után az amerikai orvosi kamara is nyilvánosságra hozta a Sinopharm vakcina alkalmazási előírásait, ennek ellenére több uniós ország azt mondja, nem biztos, hogy beengedik azt, aki keleti vakcinát kapott. Orbán szerint ez rémhír, ha valakinek van ilyen gondolata, az megváltozik. Ő is kínai oltást kért, azt mondta, "nem vagyok bolond, nem estem a fejemre, hogy elzárjam magam az utazástól", mindenki biztos lehet abban, hogy a keleti vakcinákkal is lehet majd utazni. Egymás után köti meg Magyarország a kétoldalú megállapodásokat, így szabadon lehet utazni. Más országok még nem ott tartanak, mint nálunk, ahol már az utazás a téma.

Júliustól lesz közös EU-s kártya, kötelező lesz elfogadni az EMA által elfogadott oltásokat, és ami nem az EMA által jóváhagyott, az elfogadhatják az országok. Nincs olyan ország, ami elzárná magát a turistáktól, ezért ő is bizakodó.

A homeofficenak lassan vége, mik a tapasztalatok, a gazdaság újraindítását célzó intézkedések elérték a céljukat? Orbán azt mondja, most a védekezésről állnak át a gazdaság újraindítására. Amikor a járvány csúcsra járt, a védekezés volt a fontos, a gazdaságban a munkahelyeket, fizetését, az emberek munkaképességét kellett megőrizni.

A harmadik hullámot legyőztük vagy legalábbis leszorítottuk a földre, nem hinném, hogy föltápászkodik onnan. Most már nem védekezni kell, hanem újra kell indítani a gazdaságot. Ő is bérből és fizetésből él, őt is megviselte a járvány. Újra kell indítani a gazdaságot, a vállalkozásoknak vissza kell nyerni a vállalkozókedvüket. Most keresni kell újra a lehetőségeket, vállalkozási kedvre van szükség. Van egy átmenet a védekezésből az újraindításra. A 2021-es költségvetés a védekezés logikájában fogant meg, ezért kell módosítani most, mikor már az újraindításra van szükség. A jövő évi béremelés viszont teljes egészében erről szól majd. Jó lesz ez, mikor megkapjuk a 2. negyedév számait, látni fogjuk, mi történt az utolsó 3 hónapban. Orbán szerint a második negyedév biztató eredményeket hoz.

Az EU-s csúcson miért kell hajnali 2-ig megbeszélést folytatni - érdeklődik Nagy. Orbánnak sem sikerült ezt megfejtenie, ez szerinte nem szerencsés munkaszervezés. Ha itthon ilyen lenne, a miniszterek pokolba küldenék a miniszterelnököt elég gyorsan.

Nagy a különbség a klímacél elérésével kapcsolatban? Orbán szerint különböző helyzetből indulnak az országok. A klímavédelem drága, a kérdés, hogy osztjuk meg a terheket. A brüsszeli bürokraták úgy gondolják, mindenkinek ugyanannyi terhet kell viselni. De mi nem tudunk ugyanannyi terhet viselni mint a hollandok vagy németek, amelyek gazdagabb országok. Nyugaton természetesnek tűnő gondolat, hogy az embereket adóztassák meg, itthon viszont évekig küzdöttünk, hogy a rezsit leszorítsuk. Nem tudunk és akarunk adót fizettetni az emberekkel a fűtés vagy benzinhasználat után. Orbán szerint a klímarombolást a nagy cégek végzik, miért az emberek adóját emeljük meg? Fizessenek a klímarombolók. A két álláspont különbözik egymástól, Brüsszelben ez éles vita, ő nem akarja, hogy a magyarok fizessenek. Az Európai Bizottság 1-1,5 hónap múlva kijön 12 jogszabálytervezettel, utána kezdődik meg egy vita a miniszterelnökök között, itt kell megvédeni a magyarok álláspontját és összefogni. A jogszabályokat 1-2 év alatt alkotják meg, majd bekapcsolják az Európai Parlamentet, és utána lehet bevezetni ezt. Orbán szerint a következő 2-3 évben a klímavédelem lesz a téma, a kormánynak rezsiharcot kell folytatni.

A spanyol VOX elnökével európai ügyekről beszéltek, most, hogy a pandémia lecseng, ezért visszajönnek a régi témák. A klímavédelem az egyik ilyen, a másik pedig a bevándorlás. Ma Boris Johnsonnal tárgyal, a kérdés az, hogy hol lesz az ő helyük a világban. Alakítják a kétoldalú kapcsolatokat, ki kell alakítani egy magyar-brit kereskedelmi, politikai és gazdasági együttműködést.

Az őszödi beszéddel zárják a beszélgetést. Gyurcsány hazugságbeszéde hangzott el, elfelejtsük a beszédet? Aligha tudjuk elfelejteni. Van a vakuélmény, villanásszerűen tud visszaemlékezni az ember néhány eseményre. Emlékszik a lázadások kitörésére, a serdülőkorban lévő fiát biztonságos helyre zárta be, mert menni akart a barátaival.

Megdöbbentő, hogy aki miatt mindez történt, ugyanúgy ott van a politikában, mintha mi sem történt volna. Nem hiszi, hogy van olyan ország, ahol ez megtörténhet. Mikor újra hallgatta a felidézett beszédrészleteket, ez jutott eszébe. Nem csak arról beszélünk, hogy itt van, hanem most megint vele harcol. Ő a főnök a másik oldalon. Gyurcsány a főnök. Nézi a városházát, ahol egymás után tűnnek fel azok az emberek, akik még a Gyurcsány-kormányban voltak. Ő is küzd azzal a kérdéssel, hogy nézzünk-e már előre, de még mindig itt vannak, vannak emberek, akiknek kilőtték a szemét, a sebesültek megkapták-e a kártérítést. Az őszödi beszéddel az a jó, hogy régen volt.

Nagy szerint félő, hogy a fiatalok már nem tudják, mi törétnt 15 éve. Ha már gyereknap van, eszébe jut az embernek, milyen emlék kell egy fiatalnak ,hogy elvonuljon a politikától - veti közbe Nagy. Orbán szerint nem kell a fiatalokat félteni, mindenkinek vannak szülei, akik el tudják mondani, mi történt. Ha valami érdekli a fiatalokat, utána tudnak menni mindennek. A bezártság a gyerekeket is megviselte, reméli, hogy őszöd ide, őszöd oda, egy szebb ünnep vár a gyerekekre.