"Budapest II. kerületében is a legesélyesebbet támogatja a Jobbik: Kálmán Olgát, a DK jelöltjét" – áll a Jobbik vasárnap este kiadott közleményében. A párt azzal indokolta a döntést, hogy Kálmán Olga ismertsége óriási előny a Fidesz legyőzésében.

"Kálmán Olgát nem kell bemutatni, országosan ismert műsorvezető, aki most a politikai közélet másik oldalán is bizonyít. Kétség nem férhet hozzá, hogy ha valaki, ő ismeri az ellenfeleket, és rá is lehet számítani a Fidesz-féle pártállam lebontásában. Budapest 4. sz. választókerületében komoly verseny várható, bárki legyen is az előválasztás győztese – a közös ügyet fogja szolgálni, de az ismertség és népszerűség, a politikai tisztánlátás sokat nyom majd a latba. Annak kell most győzni, aki a legerősebb, aki kérlelhetetlen ellenfele lesz Orbánéknak!" – írják.