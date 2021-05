Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább két ember életét vesztette, sokan megsebesültek - közölték rendőrségi forrásból.","shortLead":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább...","id":"20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fbeb6-463e-493b-a091-bcaebaae10b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","timestamp":"2021. május. 30. 13:49","title":"Koncertlátogatók közé lőttek Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63e8dd4-8ce6-4e66-bda5-7910b300f9c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen magyar versenyző sem jutott fináléba a férfi puskások 50 méteres összetett számában Eszéken.","shortLead":"Egyetlen magyar versenyző sem jutott fináléba a férfi puskások 50 méteres összetett számában Eszéken.","id":"20210529_sportloveszet_pekler_zalan_kabat_kizaras_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e63e8dd4-8ce6-4e66-bda5-7910b300f9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a123b04-bde0-4177-b019-df1df1eb32dc","keywords":null,"link":"/sport/20210529_sportloveszet_pekler_zalan_kabat_kizaras_eb","timestamp":"2021. május. 29. 20:07","title":"Kabátja miatt zártak ki egy magyar sportlövőt az Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fb4953-07b8-4870-9268-0649bc56a69a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A 2022-es választás a két nagy tömb összecsapása lesz, ám mindegyik oldal mellett ott van egy kis párt, ami akár a választás kimenetelét is eldöntheti. De vajon a Kutyapárt tényleg az ellenzék, a Mi Hazánk pedig a Fidesz esélyeit rontja? \r

","shortLead":"A 2022-es választás a két nagy tömb összecsapása lesz, ám mindegyik oldal mellett ott van egy kis párt, ami akár...","id":"202121__kis_partok__harmadik_ut__lepattanok__a_ketnyelvu_merleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0fb4953-07b8-4870-9268-0649bc56a69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f511974e-b9f8-4508-98ad-0e2da62e212c","keywords":null,"link":"/360/202121__kis_partok__harmadik_ut__lepattanok__a_ketnyelvu_merleg","timestamp":"2021. május. 29. 07:00","title":"A Fidesz és az ellenzék svungján múlik, beleköphet-e a levesükbe a Kutyapárt és a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec3d591-df83-4b69-9a58-9f621ed6faf9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán hallgatott a brit kritikákról



","shortLead":"Orbán hallgatott a brit kritikákról



","id":"20210529_Boris_Johnsonnak_komoly_aggalyai_vannak_az_emberi_jogok_es_a_sajtoszabadsag_magyarorszagi_helyzete_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec3d591-df83-4b69-9a58-9f621ed6faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a74aba-cb95-4f93-bf44-f41908ba1eeb","keywords":null,"link":"/vilag/20210529_Boris_Johnsonnak_komoly_aggalyai_vannak_az_emberi_jogok_es_a_sajtoszabadsag_magyarorszagi_helyzete_miatt","timestamp":"2021. május. 29. 21:56","title":"Boris Johnsonnak komoly aggályai vannak az emberi jogok és a sajtószabadság magyarországi helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836b4ea5-02ed-4bdb-9eeb-c69da6dc2a7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ketten voltak rajta, de nem sérültek meg.","shortLead":"Ketten voltak rajta, de nem sérültek meg.","id":"20210529_Kiegett_egy_busz_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=836b4ea5-02ed-4bdb-9eeb-c69da6dc2a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9f768f-e5bf-4f77-852c-f42b46adb06e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Kiegett_egy_busz_az_M7esen","timestamp":"2021. május. 29. 08:55","title":"Rommá égett egy busz az M7-esen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60ceef0-5400-42a5-a45b-c08b275dae4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Réka szeretett volna hazaköltözni, de a járvány közbeszólt.","shortLead":"Réka szeretett volna hazaköltözni, de a járvány közbeszólt.","id":"20210529_orban_viktor_london_szakacs_pub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60ceef0-5400-42a5-a45b-c08b275dae4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784781e8-e961-4e23-8824-a8ea8c4ef49b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_orban_viktor_london_szakacs_pub","timestamp":"2021. május. 29. 19:58","title":"Orbán londoni magyar szakáccsal beszélgetett, akinek a szülei rajonganak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épületet Makovecz Imre munkássága ihlette.","shortLead":"Az épületet Makovecz Imre munkássága ihlette.","id":"20210529_Elkeszult_a_dubaji_magyar_pavilon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b67b532-a94b-4310-8a58-c74e76da5776","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_Elkeszult_a_dubaji_magyar_pavilon","timestamp":"2021. május. 29. 14:33","title":"Elkészült a dubaji világkiállítás 11 milliárd forintos magyar pavilonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","shortLead":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","id":"20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763968e6-cf1b-492e-b833-40d6723d67b9","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","timestamp":"2021. május. 30. 13:55","title":"Dárdai Pál marad a Hertha edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]