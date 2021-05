Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem elfogadóknak korlátozást ígértek a csevegő használatában. Most viszont kiderült: mégsem eszik annyira forrón a kását.","shortLead":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem...","id":"20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9138c9a6-2485-439b-b152-f0c4182f06a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","timestamp":"2021. május. 31. 10:03","title":"Meghátrált a Facebook, mégsem lesz korlátozás a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a01144-a90e-43ec-b165-c4a8b106e9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az antiszemita írók és a Horthy-rendszer iránti rajongásáról ismert irodalomtörténésznek milliós összeget fizet ki az Emberi Erőforrás Minisztériuma - közölte a Hírklikk az EMMI szerződéslistája nyomán.

","shortLead":"Az antiszemita írók és a Horthy-rendszer iránti rajongásáról ismert irodalomtörténésznek milliós összeget fizet ki...","id":"20210530_Megint_jutott_kozpenz_Takaro_Mihalynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a01144-a90e-43ec-b165-c4a8b106e9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9992c46e-d0cf-404e-af8c-1981aac7a990","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Megint_jutott_kozpenz_Takaro_Mihalynak","timestamp":"2021. május. 30. 09:50","title":"Megint jutott közpénz Takaró Mihálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","shortLead":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","id":"20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f250cad1-86c3-42a3-8f2b-c7ed82192473","keywords":null,"link":"/sport/20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","timestamp":"2021. május. 30. 13:11","title":"Döntött Cseh László az olimpiai indulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff6e2d-9a74-48d4-b036-29ed2345a24e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Lady Mary Wortley Montagu a variolációt (a vakcinázás ősét) már 75 évvel azelőtt alkalmazta, hogy Edward Jenner orvos a XVIII. század végén tökéletesítette az eljárást. Azóta a himlő vált az eddigi egyetlen eltüntetett kórokozóvá. ","shortLead":"Lady Mary Wortley Montagu a variolációt (a vakcinázás ősét) már 75 évvel azelőtt alkalmazta, hogy Edward Jenner orvos...","id":"202121__elpusztitott_himlo__egy_tudos_asszony__harom_evszazad__oltasi_otletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fff6e2d-9a74-48d4-b036-29ed2345a24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554ac1ef-5310-437c-bba8-bc08c3a82f4b","keywords":null,"link":"/360/202121__elpusztitott_himlo__egy_tudos_asszony__harom_evszazad__oltasi_otletek","timestamp":"2021. május. 30. 13:30","title":"A brit arisztokrata nő, aki 300 éve kisfia \"beoltásával\" üzent hadat a fekete himlőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos lenne tudni, hogy melyik indiai mutánst azonosították.","shortLead":"Fontos lenne tudni, hogy melyik indiai mutánst azonosították.","id":"20210529_Titkoljak_melyik_indiai_mutanst_azonositottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f251fb-8d84-47d9-b8cd-a9df62513d08","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_Titkoljak_melyik_indiai_mutanst_azonositottak","timestamp":"2021. május. 29. 17:08","title":"Titkolják, melyik indiai mutánst azonosították Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Alkalmazásboltjának nyereségessége és az ellene indított trösztellenes eljárások sorsa múlhat azon, hogy egy kaliforniai bírónő az Apple-nek ad-e igazat a túl magasnak nevezett jutaléka miatt az Epic Games videójáték-fejlesztő által indított perben. ","shortLead":"Alkalmazásboltjának nyereségessége és az ellene indított trösztellenes eljárások sorsa múlhat azon...","id":"202121__apple_kontra_epic_games__jutalek__alkalmazasboltok_jovoje__dontes_kerdese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f48c8a-5c7c-4df8-a7dc-1dc1a2bfe627","keywords":null,"link":"/360/202121__apple_kontra_epic_games__jutalek__alkalmazasboltok_jovoje__dontes_kerdese","timestamp":"2021. május. 30. 16:00","title":"Egy kaliforniai bírónő írhatja át az okostelefonok üzletét az Apple elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55910920-d7d1-486b-bf3b-e9a415cd31b4","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"A Zala megyei Nagyrécsén nőtt fel természetrajongó fiatalként, és innen indult világkörüli útjára Hivekovics Ákos, hogy aztán több, mint 20 év és rengeteg kaland után térjen haza szülőföldjére. 2014-től olyan gyümölcsöket termeszt, amik évek óta nem csak a nagy áruházak polcairól, de Magyarországról is hiányoztak. Az igény pedig akkora a prémium minőségű áfonya, szeder és ribizli iránt, hogy folyamatosan bővülnek és fejlesztenek. Helyszíni riport a zalai bogyósgyümölcs ültetvényről.","shortLead":"A Zala megyei Nagyrécsén nőtt fel természetrajongó fiatalként, és innen indult világkörüli útjára Hivekovics Ákos...","id":"20210415_A_Hivekovicsutazas_afonyatermeszto_OTP_agrar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55910920-d7d1-486b-bf3b-e9a415cd31b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23c18b-4107-4e5e-9f92-ddc128785f09","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210415_A_Hivekovicsutazas_afonyatermeszto_OTP_agrar","timestamp":"2021. május. 31. 07:35","title":"Így lett a zalai madárvédőből pingvinszakértő, majd sikeres áfonyatermesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria tőszomszédságában, három kormány számára is ellenségképet jelent a liberális demokrácia: Magyarország, Lengyelország nyíltan harcol ellene, de egyre inkább csatlakozik hozzájuk Szlovénia is – írja az osztrák Profil. A szerzők közt ott van az az újságírónő is, akit a magyar kormánymédiában támadtak, mert kérdezett a Fidesztől.","shortLead":"Ausztria tőszomszédságában, három kormány számára is ellenségképet jelent a liberális demokrácia: Magyarország...","id":"20210531_Profil_A_magyarlengyelszloven_trio_megmutatja_mikent_kell_szetverni_a_demokraciat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdd4ddc-1a6d-46b0-b067-144cc0904ed9","keywords":null,"link":"/360/20210531_Profil_A_magyarlengyelszloven_trio_megmutatja_mikent_kell_szetverni_a_demokraciat","timestamp":"2021. május. 31. 08:30","title":"Profil: A magyar–lengyel–szlovén trió megmutatja, miként kell szétverni a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]