[{"available":true,"c_guid":"0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság figyelmeztetésben részesítette a külügyminisztérium előtt akciózó aktivistákat.","shortLead":"A bíróság figyelmeztetésben részesítette a külügyminisztérium előtt akciózó aktivistákat.","id":"20210531_rongalas_birosag_jachtparkolo_momentum_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d5ad92-497e-4b11-8528-e5d994b950cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_rongalas_birosag_jachtparkolo_momentum_itelet","timestamp":"2021. május. 31. 17:23","title":"Elítélték rongálás miatt a jachtparkolót felfestő momentumos fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","shortLead":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","id":"20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bbf102-0ffa-4e52-8029-f9bc7c67df0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 15:26","title":"Több mint kétszeresére nőtt a TV2 profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c112ddd-0355-42c0-bc71-b458914fc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint 2022-ben már a Deimos felszínéről indulhat útnak a Csillaghajó egyik prototípusa.","shortLead":"Elon Musk szerint 2022-ben már a Deimos felszínéről indulhat útnak a Csillaghajó egyik prototípusa.","id":"20210601_spacex_spaceport_urhajo_kilovoallas_deimos_elon_musk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c112ddd-0355-42c0-bc71-b458914fc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d4d3d2-12be-4920-b4c3-1bec7c22a622","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_spacex_spaceport_urhajo_kilovoallas_deimos_elon_musk","timestamp":"2021. június. 01. 14:23","title":"Már készül a különleges indítóállás, vízről indíthat űrhajót a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 26-án Balatonfüreden lesz a díjátadó.\r

