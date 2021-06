Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","shortLead":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","id":"20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f5a2c3-57a6-4d2a-8002-ebf1663e4cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","timestamp":"2021. június. 02. 07:41","title":"Új idei árfolyamcsúcsot állított be a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21e935e-4f71-4cfc-bb0c-dfad63a36393","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Aláírásgyűjtést is indítanak, hogy a borfajtának saját jele legyen a közösségi médiában.","shortLead":"Aláírásgyűjtést is indítanak, hogy a borfajtának saját jele legyen a közösségi médiában.","id":"20210601_Sajat_emojit_kernek_a_rozebornak_az_olaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21e935e-4f71-4cfc-bb0c-dfad63a36393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3e0a9c-0a31-4b89-a0bd-dd730ac97af5","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Sajat_emojit_kernek_a_rozebornak_az_olaszok","timestamp":"2021. június. 01. 15:53","title":"Saját emojit kérnek a rozébornak az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720e7c68-e863-43e8-a1ff-75a3f1b78b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség két nap alatt megtalálta K. Róbertet, aki elismerte a bűncselekményt.





","shortLead":"A rendőrség két nap alatt megtalálta K. Róbertet, aki elismerte a bűncselekményt.





","id":"20210602_Elfogtak_a_monori_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720e7c68-e863-43e8-a1ff-75a3f1b78b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922722d-88c1-44ad-907b-bec0b61fe1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Elfogtak_a_monori_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2021. június. 02. 08:04","title":"Elfogták a férfit, aki a gyanú szerint snitzerrel végzett 73 éves áldozatával Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A válságkezelésre fordított költségvetések több, mint 80 százalékából a legszennyezőbb szektorokat támogatta számos ország. ","shortLead":"A válságkezelésre fordított költségvetések több, mint 80 százalékából a legszennyezőbb szektorokat támogatta számos...","id":"20210602_A_vilagjarvany_ota_is_ontik_a_penzt_a_fosszilis_energiahordozokba_a_G7_orszagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be746c-8b8a-45c2-aa72-618173b99ec4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_A_vilagjarvany_ota_is_ontik_a_penzt_a_fosszilis_energiahordozokba_a_G7_orszagok","timestamp":"2021. június. 02. 05:48","title":"A világjárvány óta is öntik a pénzt a fosszilis energiahordozókba a G7 országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KSH interaktív grafikán mutatja meg, milyen neveket kaptak az újszülöttek az elmúlt húsz évben.","shortLead":"A KSH interaktív grafikán mutatja meg, milyen neveket kaptak az újszülöttek az elmúlt húsz évben.","id":"20210601_Ennyire_latvanyosan_meg_nem_gyoztek_a_Bencek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f45efa-168b-4e0a-9e8d-b7228daf24a6","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Ennyire_latvanyosan_meg_nem_gyoztek_a_Bencek","timestamp":"2021. június. 01. 09:43","title":"Ennyire látványosan még nem győztek a Bencék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni a rakétatámadásokkal szembeni védekezésben.","shortLead":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni...","id":"20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cec8eb-3983-41d3-b4b1-a7c651a05605","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","timestamp":"2021. június. 01. 17:33","title":"Magyarország óvóhelyeket gyárt Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0617db69-b993-4f3f-870b-23c95bdb2efa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy San Franciscóban élő idős férfi 48 éves késéssel küldte vissza postán egy ohiói könyvtárba Bob Dylan egyik lemezét.","shortLead":"Egy San Franciscóban élő idős férfi 48 éves késéssel küldte vissza postán egy ohiói könyvtárba Bob Dylan egyik lemezét.","id":"20210602_Elnezest_kert_a_ferfi_hogy_kozel_50_evet_kesett_a_kolcsonlemez_visszaadasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0617db69-b993-4f3f-870b-23c95bdb2efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab2227a-dcde-4f95-9264-8431355eab28","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Elnezest_kert_a_ferfi_hogy_kozel_50_evet_kesett_a_kolcsonlemez_visszaadasaval","timestamp":"2021. június. 02. 09:06","title":"Elnézést kért a férfi, hogy közel 50 évet késett a kölcsönlemez visszaadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hatalmas az igény a logisztikai ingatlanokra, gombamód szaporodnak az új létesítmények. A szállodapiacon viszont vége az építési láznak, az irodák sorsa pedig még mindig kérdéses.","shortLead":"Hatalmas az igény a logisztikai ingatlanokra, gombamód szaporodnak az új létesítmények. A szállodapiacon viszont vége...","id":"202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c4eeb-3974-489c-a94f-9c6b156a20e0","keywords":null,"link":"/360/202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","timestamp":"2021. június. 01. 16:00","title":"Átírta a válság az építőipari trendeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]