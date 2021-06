Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint érdekes részletek olvashatók ki azokból a bírósági iratokból, amelyek egy Google elleni per miatt készültek. A keresőcéget ezekben egyáltalán nem felhasználóbarát gyakorlattal vádolják.","shortLead":"Több mint érdekes részletek olvashatók ki azokból a bírósági iratokból, amelyek egy Google elleni per miatt készültek...","id":"20210602_google_android_helymeghatarozas_adatvedelem_adatgyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aeb2ab-a360-4d92-9118-88d198b67665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_google_android_helymeghatarozas_adatvedelem_adatgyujtes","timestamp":"2021. június. 02. 08:03","title":"A Google akkor is gyűjthette a helymeghatározási adatokat Androidon, amikor a felhasználó tiltotta ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659d1d4-3540-4ead-9a03-06b0cd867120","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Sokan pályáztak már a kriminalisztika történetében a legnagyobb magyar szélhámos címére, és méltán van köztük helye a magát dúsgazdag brazil milliárdosnak és attasénak kiadó Horváth Menyusnak. Dezső András magyar szélhámosokról szóló cikksorozatában most a húszas-harmincas évek csalókirályát mutatja be. ","shortLead":"Sokan pályáztak már a kriminalisztika történetében a legnagyobb magyar szélhámos címére, és méltán van köztük helye...","id":"20210602_A_legnagyobb_magyar_csekkhamisito_sztorija__Magyar_svindlerek_10_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4659d1d4-3540-4ead-9a03-06b0cd867120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1013f8ee-926f-4b7b-84ad-cdb80db8aa1a","keywords":null,"link":"/360/20210602_A_legnagyobb_magyar_csekkhamisito_sztorija__Magyar_svindlerek_10_resz","timestamp":"2021. június. 02. 19:00","title":"Világsztár volt a csekkhamisításban verhetetlen csaló – Magyar svindlerek, 10. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg a Rimac Nevera a világ leggyorsabb elektromos autója.","shortLead":"Jelenleg a Rimac Nevera a világ leggyorsabb elektromos autója.","id":"20210601_Itt_a_horvat_elektromos_hiperauto_a_Rimac_Nevera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9513e31d-288a-48a6-b8ae-aca84a4d36d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Itt_a_horvat_elektromos_hiperauto_a_Rimac_Nevera","timestamp":"2021. június. 01. 16:45","title":"Bemutatkozott az 1914 lóerős horvát elektromos hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7cb89-51e1-49aa-abac-faa73d7b865c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Gyermekkori tapasztalatainkat akár akarjuk, akár nem, magunkkal visszük a párkapcsolatba, és ezek többnyire észrevétlenül befolyásolják a hozzáállásunkat. ","shortLead":"Gyermekkori tapasztalatainkat akár akarjuk, akár nem, magunkkal visszük a párkapcsolatba, és ezek többnyire...","id":"20210603_Mindnyajan_boldog_parkapcsolatra_vagyunk_de_van_amikor_kozbeszol_a_mult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44d7cb89-51e1-49aa-abac-faa73d7b865c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24152f97-fe20-4da1-8328-b5d75be84b7e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210603_Mindnyajan_boldog_parkapcsolatra_vagyunk_de_van_amikor_kozbeszol_a_mult","timestamp":"2021. június. 03. 13:15","title":"Mindnyájan boldog párkapcsolatra vágyunk, de van, amikor közbeszól a múlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","shortLead":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","id":"20210602_Uj_vizeken_jarunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0c4bbe-ada0-4e03-844f-78398c1a3b8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Uj_vizeken_jarunk","timestamp":"2021. június. 02. 14:13","title":"Váltás a HVG élén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163d2bda-4b17-44b0-9cc2-7807c965ffce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Még Donald Trump nyitotta meg az alaszkai vadont az olajkitermelők számára, de alig akadt érdeklődő. A kevés kiváltott engedély sorsáról egy hatástanulmány elvégzése után dönt az amerikai belügyminisztérium.","shortLead":"Még Donald Trump nyitotta meg az alaszkai vadont az olajkitermelők számára, de alig akadt érdeklődő. A kevés kiváltott...","id":"20210602_alaszkai_vadon_olajfuras_felfuggesztes_trump_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=163d2bda-4b17-44b0-9cc2-7807c965ffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c88534b-4f6b-409a-bb3c-8f0649488db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_alaszkai_vadon_olajfuras_felfuggesztes_trump_biden","timestamp":"2021. június. 02. 15:09","title":"Joe Biden felfüggesztette az olajcégek koncesszióját az alaszkai vadrezervátumra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A második legnagyobb forgalmat a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Budai Egészségközpont könyvelhette el.","shortLead":"A második legnagyobb forgalmat a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Budai Egészségközpont könyvelhette el.","id":"20210603_jarvany_maganegeszsegugy_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1247ac02-24c9-41ae-9e0c-f5d638179fea","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_jarvany_maganegeszsegugy_bevetel","timestamp":"2021. június. 03. 07:48","title":"A járvány miatt megugrott a magánegészségügyi cégek bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446fd96-8023-488b-b40b-8cb2877433bb","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Bár a szocialista kormányok alatt szépen ívelt fel a karrierje, a fideszes “tisztítótüzet” elkerülte Bus Szilveszter, akit nemrég a bangkoki nagyköveti posztról rendeltek haza “tisztségéhez méltatlan viselkedése” miatt. Utóbbi nemcsak politikailag lehet kínos, hanem kockázati tényezőnek is számít. Főleg az egyébként profi diplomata hírében álló Bus esetében, aki már korábban olyan pozíciókban dolgozott, ahol a “méltatlan viselkedés” könnyen bajba sodorhatja.","shortLead":"Bár a szocialista kormányok alatt szépen ívelt fel a karrierje, a fideszes “tisztítótüzet” elkerülte Bus Szilveszter...","id":"20210603_Rezsimeken_ativelo_karriert_futott_be_a_szexbotranyba_belebukott_bangkoki_magyar_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b446fd96-8023-488b-b40b-8cb2877433bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd30b2d8-679c-4c47-a858-6c8e48ee0f28","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Rezsimeken_ativelo_karriert_futott_be_a_szexbotranyba_belebukott_bangkoki_magyar_nagykovet","timestamp":"2021. június. 03. 12:15","title":"Rezsimeken átívelő karriert futott be a szexbotrányba belebukott bangkoki magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]