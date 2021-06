Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b12449a0-c38c-4da5-9bab-2f71871ae648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre keresettebbé váló 5G képességgel és megnövelt tárhellyel egészítheti ki a Motorola a Galaxy Note-ra emlékeztető telefonját. Egyelőre viszont úgy tűnik, csak viszonylag kevesek számára lesz elérhető.","shortLead":"Az egyre keresettebbé váló 5G képességgel és megnövelt tárhellyel egészítheti ki a Motorola a Galaxy Note-ra...","id":"20210607_moto_g_stylus_5g_telefon_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b12449a0-c38c-4da5-9bab-2f71871ae648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796000e0-5ff4-4cb0-a87b-3bfa6bc1e617","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_moto_g_stylus_5g_telefon_usa","timestamp":"2021. június. 07. 06:03","title":"5G-s lesz sokak kedvenc Motorola telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta, a körülményekről szinte semmit sem tudni.","shortLead":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta...","id":"20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e749c85c-3083-497e-85c7-3cb1dd6fa712","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","timestamp":"2021. június. 07. 20:29","title":"Mészáros volt felesége 130 milliárdos cégvagyontól válhatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d2fc56-e2e5-408b-8ff4-a83d43928583","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"„Semmi nincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekre, mint a szülők meg nem élt élete” – idézi Carl Gustav Jung tanulságos mondatát a Transzgenerációs történetek – Örökül kapott traumák és feldolgozásuk című kötet, amely különböző terápiás utak mentén vezeti végig az olvasókat azon a kérdésen, miért feltétlenül szükséges szembesülnünk felmenőink sokszor ismeretlen, elhallgatott múltjával annak érdekében, hogy kezünkbe vehessük a saját sorsunkat. Dr. Koltai Mária pszichiáterrel, kiképző pszichoterapeutával, a könyv elméleti bevezetőjének szerzőjével beszélgettünk. ","shortLead":"„Semmi nincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekre, mint a szülők meg nem élt élete” – idézi Carl Gustav Jung...","id":"20210607_Transzgeneracios_tortenetek_konyv_Koltai_Maria_pszichologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d2fc56-e2e5-408b-8ff4-a83d43928583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1193fa-1c79-4c06-9a29-22a2ccd41e67","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Transzgeneracios_tortenetek_konyv_Koltai_Maria_pszichologia","timestamp":"2021. június. 07. 18:00","title":"Az őseink szenvedése bennünk is tovább élhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért - közölte...","id":"20210606_Levelet_irt_Orban_Viktor_a_pedagogusoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b49844d-0d75-40e3-bb20-722398ba155c","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Levelet_irt_Orban_Viktor_a_pedagogusoknak","timestamp":"2021. június. 06. 08:18","title":"Levelet írt Orbán Viktor a pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227853ca-78fb-4e23-91c7-de004e9b023f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német juhászkutya teljesen meg fog süketülni a bántalmazások miatt, a boxer-keveréknek pedig annyira tönkrement a mája, hogy egész életében kezelésre lesz szüksége.

","shortLead":"A német juhászkutya teljesen meg fog süketülni a bántalmazások miatt, a boxer-keveréknek pedig annyira tönkrement...","id":"20210607_maradando_karosodas_kutya_allatkinzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=227853ca-78fb-4e23-91c7-de004e9b023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eccd34-5167-4d07-88ef-613bf47a33ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_maradando_karosodas_kutya_allatkinzas","timestamp":"2021. június. 07. 10:45","title":"Egy életre megnyomorított két kutyát egy állatkínzó Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","id":"20210607_gyurcsany_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f758b400-0e95-477a-8971-9ab2213d2ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_gyurcsany_parlament","timestamp":"2021. június. 07. 15:13","title":"„Hideg polgárháború” kirobbantásától óvta a Fideszt a parlamentben Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki az angol slágerlista élére került.\r

","shortLead":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki...","id":"202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24078c37-1e3e-46c1-8f31-8b57e3ba1218","keywords":null,"link":"/360/202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","timestamp":"2021. június. 07. 15:30","title":"Kortalan időutazásra hív bennünket új nagylemezén Tom Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és az üzemeltetők már kevésbé – véli Kossa György, a debreceni ITK Holding elnök-vezérigazgatója. Interjú.","shortLead":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és...","id":"20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22798ef4-5f84-416b-8629-5cc7163ebcfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","timestamp":"2021. június. 06. 14:00","title":"Az elektromos buszok elterjedésével a sofőröket is újra kell képezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]