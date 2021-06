Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A járvány alatt 20–40 százalékkal nőttek a telekárak.","shortLead":"A járvány alatt 20–40 százalékkal nőttek a telekárak.","id":"20210607_e_kereskedelem_telek_telekarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abf5910-c0bb-49bb-94c1-57bf35de556b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210607_e_kereskedelem_telek_telekarak","timestamp":"2021. június. 07. 10:23","title":"Úgy beindult a magyarországi e-kereskedelem, hogy elfogynak a raktáraknak való telkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért - közölte...","id":"20210606_Levelet_irt_Orban_Viktor_a_pedagogusoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b49844d-0d75-40e3-bb20-722398ba155c","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Levelet_irt_Orban_Viktor_a_pedagogusoknak","timestamp":"2021. június. 06. 08:18","title":"Levelet írt Orbán Viktor a pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49b9aac-1aa3-47b0-8a58-8fa2befdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogszabály szerint az orvosok kérhetnek pénzt az utazáshoz szükséges oltásigazolásokért és ők döntik el, mekkora összeget. ","shortLead":"A jogszabály szerint az orvosok kérhetnek pénzt az utazáshoz szükséges oltásigazolásokért és ők döntik el, mekkora...","id":"20210606_Mar_ingyen_jar_de_a_korabban_oltottaktol_akar_10_ezret_is_elkernek_az_idegen_nyelvu_oltasigazolasokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b49b9aac-1aa3-47b0-8a58-8fa2befdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43595eeb-d6c5-47c3-9510-1931412bdce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mar_ingyen_jar_de_a_korabban_oltottaktol_akar_10_ezret_is_elkernek_az_idegen_nyelvu_oltasigazolasokert","timestamp":"2021. június. 06. 10:35","title":"Már ingyen jár, de a korábban oltottaktól akár 10 ezret is elkérnek az idegen nyelvű oltásigazolásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szemtanúk szerint fejest ugrott a hideg vízbe a vízibicikliről.","shortLead":"A szemtanúk szerint fejest ugrott a hideg vízbe a vízibicikliről.","id":"20210606_Meghalt_egy_21_eves_ember_a_balatonudvari_strandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310b1355-709e-4beb-9c91-36e148a4fd3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Meghalt_egy_21_eves_ember_a_balatonudvari_strandon","timestamp":"2021. június. 06. 20:04","title":"Meghalt egy 21 éves ember a balatonudvari strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felmérés készült a magyarországi famatuzsálemek állapotáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE). A felmérés eredményei szerint a vizsgált egyedek több mint fele (52,3%) jó vagy kitűnő állapotban volt, viszont a fák mintegy 6 százaléka elpusztult.","shortLead":"Felmérés készült a magyarországi famatuzsálemek állapotáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE...","id":"20210606_magyarorszagi_famatuzsalemek_felmeres_mate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61760993-d366-42bd-a2df-6e08088e84ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_magyarorszagi_famatuzsalemek_felmeres_mate","timestamp":"2021. június. 06. 19:03","title":"11 év alatt 45 ezer km-t tett meg a magyar kutató, hogy megtalálja az ország legidősebb fáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6680fc-916b-47eb-a147-807e88af9265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A “Mi jár a fejedben” típusú bejegyzések mellett rövidesen azt is el lehet majd mondani a közösségi oldalon, hogy kiért és miért imádkozik valaki.","shortLead":"A “Mi jár a fejedben” típusú bejegyzések mellett rövidesen azt is el lehet majd mondani a közösségi oldalon, hogy kiért...","id":"20210607_ima_imadkozas_poszt_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6680fc-916b-47eb-a147-807e88af9265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b7f0a6-0638-4c2b-ad7f-7f4a8f3f25ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_ima_imadkozas_poszt_facebook","timestamp":"2021. június. 07. 10:37","title":"Jönnek az imaposztok, hamarosan imádkozni is lehet a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga a bíróság ered a valóságshow-szereplő eltűnt holttestének nyomába.","shortLead":"Maga a bíróság ered a valóságshow-szereplő eltűnt holttestének nyomába.","id":"20210607_vv_fanni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc6e4f-4585-468f-922b-efa61b4e763c","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_vv_fanni","timestamp":"2021. június. 07. 07:13","title":"Két napon át fogja követni a bíró VV Fanni utolsó útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gépkocsiban egy ember megsérült, a vonaton senkinek nem történt baja.","shortLead":"A gépkocsiban egy ember megsérült, a vonaton senkinek nem történt baja.","id":"20210606_Vonattal_utkozott_egy_auto_Zalaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f238f8-0c87-4332-8b7a-ef1970b98ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_Vonattal_utkozott_egy_auto_Zalaban","timestamp":"2021. június. 06. 21:10","title":"Vonattal ütközött, majd árokba borult egy autós Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]