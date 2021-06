Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon akad-e hátulütője a kínai gyártó bőven 600 ezer forint feletti új laptopjának? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon...","id":"20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9053409-33e5-48ad-9b70-cc514e2df28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Mit tud a Huawei legdurvább notebookja? Teszten az új MateBook X Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két, illegálisan röptetett drón zuhant természetvédelmi területre az USA-ban. ","shortLead":"Két, illegálisan röptetett drón zuhant természetvédelmi területre az USA-ban. ","id":"20210606_Tobb_ezer_madartojas_pusztult_el_egy_dronbalesett_miatt_egy_amerikai_rezervatumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7fb14e-5ebf-41cf-b0de-e0eb241d617c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Tobb_ezer_madartojas_pusztult_el_egy_dronbalesett_miatt_egy_amerikai_rezervatumban","timestamp":"2021. június. 06. 20:00","title":"Komplett madárkatasztrófát sikerült okoznia két drónozó turistának egy amerikai rezervátumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ 17. legjobban fizetett modellje jelenleg a magyar Palvin Barbara. ","shortLead":"A világ 17. legjobban fizetett modellje jelenleg a magyar Palvin Barbara. ","id":"20210606_Meg_sem_kozeliti_Meszaros_Lorincet_de_egyre_csak_novekszik_Palvin_Barbara_vagyona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f0708-83fb-430e-b869-558748bfb01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Meg_sem_kozeliti_Meszaros_Lorincet_de_egyre_csak_novekszik_Palvin_Barbara_vagyona","timestamp":"2021. június. 06. 08:35","title":"Meg sem közelíti Mészáros Lőrincét, de egyre csak növekszik Palvin Barbara vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A tinédzsereket gyakrabban ragadják el szélsőséges érzelmek, mint a felnőtteket, és gyakran feketén-fehéren látják a világot. Ráadásul önállóan akarják irányítani az életüket. Ha úgy érzik, akadályozzuk őket, frusztrációjukat gyűlöletként élhetik meg.","shortLead":"A tinédzsereket gyakrabban ragadják el szélsőséges érzelmek, mint a felnőtteket, és gyakran feketén-fehéren látják...","id":"20210606_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_azt_kiabalja_hogy_gyulol_minket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb704f8-4248-4062-bc88-8295bb723ef0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210606_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_azt_kiabalja_hogy_gyulol_minket","timestamp":"2021. június. 06. 19:15","title":"Mit tehetünk, ha kamasz gyerekünk azt kiabálja, hogy gyűlöl minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5dd43c-ff39-4c34-b3bf-adb286ac3da0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bemutatása idején nemcsak a kritikusok többsége, hanem a mozirajongók is elégedetlenek voltak Jankovics Marcell ma már mesterműnek tekintett Fehérlófia című rajzfilmével.","shortLead":"Bemutatása idején nemcsak a kritikusok többsége, hanem a mozirajongók is elégedetlenek voltak Jankovics Marcell ma már...","id":"202122_rajzfilm__ujranezet_jankovics_marcell_feherlofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5dd43c-ff39-4c34-b3bf-adb286ac3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b3d173-f7c1-4de4-88cc-cb3a332e38f8","keywords":null,"link":"/360/202122_rajzfilm__ujranezet_jankovics_marcell_feherlofia","timestamp":"2021. június. 06. 08:30","title":"„A gyerekkel nem szót, képet kell érteni” – Igazolódott Jankovics Marcell ars poeticája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6680fc-916b-47eb-a147-807e88af9265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A “Mi jár a fejedben” típusú bejegyzések mellett rövidesen azt is el lehet majd mondani a közösségi oldalon, hogy kiért és miért imádkozik valaki.","shortLead":"A “Mi jár a fejedben” típusú bejegyzések mellett rövidesen azt is el lehet majd mondani a közösségi oldalon, hogy kiért...","id":"20210607_ima_imadkozas_poszt_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f6680fc-916b-47eb-a147-807e88af9265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b7f0a6-0638-4c2b-ad7f-7f4a8f3f25ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_ima_imadkozas_poszt_facebook","timestamp":"2021. június. 07. 10:37","title":"Jönnek az imaposztok, hamarosan imádkozni is lehet a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép- és Kelet-Európában, valamint Izraelben a Medison Pharma hozhatja forgalomba az oltóanyagot.","shortLead":"Közép- és Kelet-Európában, valamint Izraelben a Medison Pharma hozhatja forgalomba az oltóanyagot.","id":"20210607_moderna_vakcina_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73e73e3-bdf1-43ae-8b4a-7d31a4b43072","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_moderna_vakcina_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 14:43","title":"Kereskedelmi forgalomba kerülhet a Moderna vakcinája Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weiszdorn Róbert elsőre megúszta figyelmeztetéssel, de az újabb balhé után már elkülönítették.","shortLead":"Weiszdorn Róbert elsőre megúszta figyelmeztetéssel, de az újabb balhé után már elkülönítették.","id":"20210606_Blikk_Ket_het_sotetzarkat_kapott_a_mori_meszaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ea530d-3be7-4d37-9225-c642735e0911","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Blikk_Ket_het_sotetzarkat_kapott_a_mori_meszaros","timestamp":"2021. június. 06. 14:30","title":"Blikk: Két hét sötétzárkát kapott a móri mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]