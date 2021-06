Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legjelentősebb elektronikai bérgyártója szerint 2022 közepén-végén szűnhet meg az alkatrészhiány, de van, aki szerint még két év múlva sem lesz jobb a helyzet.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb elektronikai bérgyártója szerint 2022 közepén-végén szűnhet meg az alkatrészhiány, de van...","id":"20210607_chip_alkatreszhiany_autogyartas_elektronika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0b18e-0fc2-43d8-b00d-f97f2f36deea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_chip_alkatreszhiany_autogyartas_elektronika","timestamp":"2021. június. 07. 19:17","title":"Még legalább másfél évig tarthat a chiphiány, ami kiütötte a magyar autógyárakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","shortLead":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","id":"20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f8b3c7-9771-4716-ab8d-a62da9540bee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","timestamp":"2021. június. 09. 16:40","title":"Csak feltételekkel mennének bele a lengyelek és a magyarok a globális minimumadóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","shortLead":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","id":"20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d222e47-1b3e-4393-94aa-569cae58dd9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","timestamp":"2021. június. 08. 12:15","title":"Többen bennrekedtek egy égő autóban Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fogyóban Mészáros Lőrinc exnejének vagyona, letartóztatott rendőrök, őrizetben a Borkai-ügy egyik szereplője. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Fogyóban Mészáros Lőrinc exnejének vagyona, letartóztatott rendőrök, őrizetben a Borkai-ügy egyik szereplője...","id":"20210608_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5f763c-2d3a-464b-872c-864885583bed","keywords":null,"link":"/360/20210608_Radar360","timestamp":"2021. június. 08. 08:00","title":"Radar360: Orbán a szerinte papírtigrisnek nézett EU ellen harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd28ea2-9946-4f66-af9a-42488f52aae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tihanyban, Alsóörsön és Szántódon a legmagasabbak az árak.","shortLead":"Tihanyban, Alsóörsön és Szántódon a legmagasabbak az árak.","id":"20210608_nyaralo_balaton_ingatlan_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbd28ea2-9946-4f66-af9a-42488f52aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95365ac6-9f85-409e-b30e-d2708a9971a7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210608_nyaralo_balaton_ingatlan_arak","timestamp":"2021. június. 08. 09:47","title":"Brutálisan megdrágultak a nyaralók, a Balatonnál már az 1 milliós négyzetméterár sem ritka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár hazánkban is rendelhető a tisztán villanymotoros hajtásláncú XC40 Recharge.","shortLead":"Immár hazánkban is rendelhető a tisztán villanymotoros hajtásláncú XC40 Recharge.","id":"20210608_magyarorszagon_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8560bb10-86da-4d15-954e-150b0be4dd2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_magyarorszagon_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge","timestamp":"2021. június. 08. 06:41","title":"Magyarországon az első elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az évtized végére indulna be az amerikai atomerőmű, amely több üzemanyagot termelne, mint amennyit elhasznál. A szakemberek azonban aggódnak.","shortLead":"A tervek szerint az évtized végére indulna be az amerikai atomerőmű, amely több üzemanyagot termelne, mint amennyit...","id":"20210607_bill_gates_atomeromu_atomreaktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e15a9-3be4-4a34-95a5-81f374551f4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_bill_gates_atomeromu_atomreaktor","timestamp":"2021. június. 07. 18:03","title":"Kísérleti atomerőművet építtet Bill Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","shortLead":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","id":"20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7670f4c8-bde5-4918-a85f-9a7d353887da","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","timestamp":"2021. június. 08. 15:30","title":"Elindult a forgatás, Indiana Jones-jelmezben fotózták Harrison Fordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]