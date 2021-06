Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"92522f2a-82c7-47f2-993e-bba97e7ff282","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasonló oltásigazolványok lepték el korábban a kézműves termékekről ismert Etsy felületét is.","shortLead":"Hasonló oltásigazolványok lepték el korábban a kézműves termékekről ismert Etsy felületét is.","id":"20210610_amazon_vakcinaigazols_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92522f2a-82c7-47f2-993e-bba97e7ff282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cb9493-db0f-425f-b0ef-2e4bcde8f3af","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_amazon_vakcinaigazols_vakcina","timestamp":"2021. június. 10. 10:53","title":"3600 forintért árultak hamis vakcinaigazolásokat az Amazonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több más betegséggel ellentétben a Covid–19-cel kórházba kerültek vérrögképződését nem gátolja mérhetően az aszpirin – állapította meg egy oxfordi kutatás.","shortLead":"Több más betegséggel ellentétben a Covid–19-cel kórházba kerültek vérrögképződését nem gátolja mérhetően az aszpirin –...","id":"20210608_aszpirin_covid_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6638b12-344e-4332-a31c-a73912fdb728","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_aszpirin_covid_koronavirus","timestamp":"2021. június. 08. 19:40","title":"Sem az aszpirin, sem a Trump által javasolt szer nem hatásos a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb veszélyes mérföldkőhöz érkezett a légkör szén-dioxid-koncentrációja májusban; 50 százalékkal magasabb volt, mint az iparosodás kezdetén, és a növekedés aránya nagyobb, mint valaha – jelentette be az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA).","shortLead":"Újabb veszélyes mérföldkőhöz érkezett a légkör szén-dioxid-koncentrációja májusban; 50 százalékkal magasabb volt, mint...","id":"20210610_legkor_szendioxid_koncentracioja_iparosodas_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf37c39-c972-45fa-abf7-2ba367ef53cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_legkor_szendioxid_koncentracioja_iparosodas_ota","timestamp":"2021. június. 10. 06:03","title":"Veszélyes pontra jutott el az emberiség, megugrott a légkör szén-dioxid-koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha mindkét szülő dolgozik, akár 1,6 millió forintot is visszakaphatnak. Mindezt a választás előtt.","shortLead":"Ha mindkét szülő dolgozik, akár 1,6 millió forintot is visszakaphatnak. Mindezt a választás előtt.","id":"20210609_szja_visszafizetes_reszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06575505-0823-4e42-9d6f-7a31b13d4be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_szja_visszafizetes_reszlet","timestamp":"2021. június. 09. 19:39","title":"Máris kiderült az Orbán által beharangozott szja-visszatérítés néhány részlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11cf9c3-4953-4bad-8c30-29925389bfae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferencvárosi polgármester tud egy Fudannal kapcsolatos módosító javaslatról, de abban szó sem esik meghátrálásról.","shortLead":"A ferencvárosi polgármester tud egy Fudannal kapcsolatos módosító javaslatról, de abban szó sem esik meghátrálásról.","id":"20210609_fudan_egyetem_modosito_baranyi_krisztina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c11cf9c3-4953-4bad-8c30-29925389bfae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfba4706-7b2d-418c-b6e9-9e3bf1fb231d","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_fudan_egyetem_modosito_baranyi_krisztina","timestamp":"2021. június. 09. 18:54","title":"Baranyi: A kormány át akar verni Fudan-ügyben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050a2c31-4675-4b29-bafa-348c08815d81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Falu Programban kiírt 45 milliárdos boltfejlesztési pályázat sem ment meg minden falusi boltot egy COOP-vezető szerint. A csongrádi Dócon egy hét múlva húzzák le a rolót, Eperjesen pedig két hete bezárt az egyetlen bolt.","shortLead":"A Magyar Falu Programban kiírt 45 milliárdos boltfejlesztési pályázat sem ment meg minden falusi boltot egy COOP-vezető...","id":"20210610_Bezart_a_faluban_a_bolt_az_onkormanyzatnal_lehet_feliratni_a_kenyeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=050a2c31-4675-4b29-bafa-348c08815d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5715c447-9db4-41fa-aa84-ace0a68af198","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Bezart_a_faluban_a_bolt_az_onkormanyzatnal_lehet_feliratni_a_kenyeret","timestamp":"2021. június. 10. 11:08","title":"Bezárt a faluban a bolt, az önkormányzatnál lehet felíratni a kenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1e392a-2568-4514-a437-152634cb01a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rossz helyre parkolt a turista.","shortLead":"Rossz helyre parkolt a turista.","id":"20210609_targonca_parkolas_wales","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c1e392a-2568-4514-a437-152634cb01a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e434d83-617a-452a-9d8a-579390bfb1ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_targonca_parkolas_wales","timestamp":"2021. június. 09. 18:33","title":"Targoncával rakta odébb a farmja bejáratába parkoló autót a dühös walesi gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Véget ért egy gyakorlatsorozat, három nap viszik haza az ott használt eszközöket.","shortLead":"Véget ért egy gyakorlatsorozat, három nap viszik haza az ott használt eszközöket.","id":"20210610_honvedsegi_konvoj_utakon_hadgyakorlat_forgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e2583c-c9b7-45c7-abfa-b7c57ef63aad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_honvedsegi_konvoj_utakon_hadgyakorlat_forgalom","timestamp":"2021. június. 10. 08:54","title":"Figyelmeztet a honvédség: katonai konvojok lassíthatják a forgalmat a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]