[{"available":true,"c_guid":"7d4d70b4-7aba-4133-89a9-8091889b080c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal a Népszava kérdését válaszolta meg.\r

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal a Népszava kérdését válaszolta meg.\r

","id":"20210611_erettsegi_kihagyas_koronavirus_fertozes_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d70b4-7aba-4133-89a9-8091889b080c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08aa12d-90e0-4f66-b3e9-760fc1dd3623","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_erettsegi_kihagyas_koronavirus_fertozes_karanten","timestamp":"2021. június. 11. 06:18","title":"Kiderült, hányan hagyták ki az érettségit önhibájukon kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053a24c9-26b0-44f3-9fa7-fbbf1f24bc94","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A törvény a kihirdetése utáni napon máris hatályba lép. Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy ügy közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik, tervek sem állnak rendelkezésre.\r

","shortLead":"A törvény a kihirdetése utáni napon máris hatályba lép. Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy ügy közéleti vitára...","id":"20210610_orszaggyules_kinai_egyetem_fudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053a24c9-26b0-44f3-9fa7-fbbf1f24bc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed0d836-8061-44ee-b2d2-353b09ec74bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_orszaggyules_kinai_egyetem_fudan","timestamp":"2021. június. 10. 14:31","title":"Szavaz a kínai egyetemről az Országgyűlés jövő kedden ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649fdfc4-996f-410a-8de3-5d417018b2fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Törökország–Olaszország-meccsel kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, a törökök elvileg pályaválasztók az egyébként Rómában rendezett nyitómeccsen. A papírforma és a helyszín a 27 meccse veretlen olaszoknak kedvez, de a török védelem könnyen meglepheti Roberto Mancini csapatát.","shortLead":"Törökország–Olaszország-meccsel kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, a törökök elvileg pályaválasztók...","id":"20210611_olasz_torok_nyitomeccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649fdfc4-996f-410a-8de3-5d417018b2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d792a57-4cff-40ae-afc7-530815a329b5","keywords":null,"link":"/sport/20210611_olasz_torok_nyitomeccs","timestamp":"2021. június. 11. 09:00","title":"Hosszú idő után magukra találó válogatottak összecsapása nyitja meg az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ede2b3-fbaa-4211-8c34-4303bae971d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség csak bizonyos területeken látványos, de szerencsére többen is közvetítik.","shortLead":"A jelenség csak bizonyos területeken látványos, de szerencsére többen is közvetítik.","id":"20210610_gyurus_napfogyatkozas_elo_video_junius_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51ede2b3-fbaa-4211-8c34-4303bae971d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838b5e19-6629-46eb-850b-627537a79b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_gyurus_napfogyatkozas_elo_video_junius_10","timestamp":"2021. június. 10. 12:58","title":"Élő videókat indítottak, ezeken keresztül is követheti a mai gyűrűs napfogyatkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80ea5a6-0c83-4b74-bb39-b8b249486649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az európai szövetség nem teszi kötelezővé, és nem is tiltja a gesztust, amellyel egyes csapatok a kirekesztés és a rasszizmus ellen demonstrálnak, de a játékosokat támogatja, és a fütyülést nem szereti.","shortLead":"Az európai szövetség nem teszi kötelezővé, és nem is tiltja a gesztust, amellyel egyes csapatok a kirekesztés és...","id":"20210610_uefa_terdeles_foci_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80ea5a6-0c83-4b74-bb39-b8b249486649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3565ba-6f21-4fa6-a0f3-e522d7cc2dda","keywords":null,"link":"/sport/20210610_uefa_terdeles_foci_eb","timestamp":"2021. június. 10. 18:51","title":"UEFA a térdelésről: Arra kérjük a nézőket, mutassanak tiszteletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég tulajdonosai a növekedés és a terjeszkedés érdekében a profit többségét a cégben hagyják.","shortLead":"A cég tulajdonosai a növekedés és a terjeszkedés érdekében a profit többségét a cégben hagyják.","id":"202123_hell_tele_energiaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078b5e5f-5192-4715-8270-c2a8d7535b2a","keywords":null,"link":"/360/202123_hell_tele_energiaval","timestamp":"2021. június. 10. 14:00","title":"Akkora lett az energitalos Hell, hogy több saját vagyonkezelő is kell neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Fél évig tartó tesztidőszak után már élesben működik az ország első ipari 5G-magánhálózata a Foxconn komáromi gyárában. A Vodafone-nal és az Ericssonnal együttműködő gyárban jelenleg a PC-tesztelés folyik az 5G-s hálózaton, ám ez csak a kezdőlépés: a hamarosan érkező, 5G-re optimalizált hardverek és szoftverek jóval hatékonyabbá, gyorsabbá és biztonságosabbá tehetik a gyártási folyamatokat.","shortLead":"Fél évig tartó tesztidőszak után már élesben működik az ország első ipari 5G-magánhálózata a Foxconn komáromi gyárában...","id":"20210610_5g_maganhalozat_mobilkommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4548b0f0-f22e-4f4e-96af-4cf1f4b31a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_5g_maganhalozat_mobilkommunikacio","timestamp":"2021. június. 10. 18:33","title":"Működik Magyarország első ipari 5G-magánhálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677139b8-5c7e-468e-9c91-2c890cab19e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azzal védekezett a rendőröknek, hogy filmszakadás közeli élményben volt része: az utolsó képe egy pálinka a kezében, a következő pedig a bilincs a kezén.\r

","shortLead":"A férfi azzal védekezett a rendőröknek, hogy filmszakadás közeli élményben volt része: az utolsó képe egy pálinka...","id":"20210612_Aramot_vezetett_felesegebe_majd_kessel_akarta_leszurni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=677139b8-5c7e-468e-9c91-2c890cab19e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4167c71-2e26-4da5-b3e2-2c8a68aeba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Aramot_vezetett_felesegebe_majd_kessel_akarta_leszurni","timestamp":"2021. június. 12. 09:26","title":"Áramot vezetett feleségébe, majd késsel akarta leszúrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]