[{"available":true,"c_guid":"5627df32-624a-401c-8c6c-4bfe5587d6dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányrendelet azokra vonatkozik, akiknek a veszélyhelyzet alatt jár le egyéves táppénze, de nem jutottak hozzá a beavatkozáshoz.","shortLead":"A kormányrendelet azokra vonatkozik, akiknek a veszélyhelyzet alatt jár le egyéves táppénze, de nem jutottak hozzá...","id":"20210610_tappenz_jarvany_gyogykezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5627df32-624a-401c-8c6c-4bfe5587d6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d83835-197e-47ce-b3dd-f3c12a387f48","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_tappenz_jarvany_gyogykezeles","timestamp":"2021. június. 10. 19:52","title":"Fél évvel tovább kaphatnak táppénzt, akik a járvány miatt nem kaptak gyógykezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balaton nyugati medencéje, főként a strandok egyre jobban iszaposodnak.","shortLead":"A Balaton nyugati medencéje, főként a strandok egyre jobban iszaposodnak.","id":"20210611_balaton_kotras_civilek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7840f846-36ba-4e6c-a4f5-dd8c6c585ead","keywords":null,"link":"/zhvg/20210611_balaton_kotras_civilek","timestamp":"2021. június. 11. 22:02","title":"A Balaton kotrásának mielőbbi beindítását sürgetik a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9592285e-d927-4ed9-a831-e5ca3882d0c2","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Senkinek se legyen kétsége afelől, hogy választás után a kormány hozzányúl az egészségügyi rendszerhez – erről beszélt a hvg360-nak Lantos Gabriella egészségügyi menedzser. Hiába tagad a kormány és játszik a szavakkal Orbán Viktor miniszterelnök, a különböző lépések egy irányba mutatnak. ","shortLead":"Senkinek se legyen kétsége afelől, hogy választás után a kormány hozzányúl az egészségügyi rendszerhez – erről beszélt...","id":"20210610_Korhazreform_Ez_meg_Orbannak_is_tul_bator_lepes_lett_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9592285e-d927-4ed9-a831-e5ca3882d0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456c8376-3fc7-4b61-9168-da7cc1ef382b","keywords":null,"link":"/360/20210610_Korhazreform_Ez_meg_Orbannak_is_tul_bator_lepes_lett_volna","timestamp":"2021. június. 10. 19:00","title":"Orbán Viktor nem meri reformnak nevezni, amit a kórházakkal tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a65b688-15de-4865-8d01-9c8f86e8e32d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klip mentes minden erőlködéstől, meg is nézték rögtön több millióan.","shortLead":"A klip mentes minden erőlködéstől, meg is nézték rögtön több millióan.","id":"20210611_Csodas_oltasi_kampanyvideot_keszitettek_a_franciak_imadja_is_a_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a65b688-15de-4865-8d01-9c8f86e8e32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81209d08-0861-449f-b105-7dccf071c14f","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Csodas_oltasi_kampanyvideot_keszitettek_a_franciak_imadja_is_a_vilag","timestamp":"2021. június. 11. 14:46","title":"Csodás oltási kampányvideót készítettek a franciák, imádja is a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828a71d4-4f1b-4e52-8691-20da1b983390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikük, úgy tűnik, videóra vette, amint a másik betörte az üveget.","shortLead":"Az egyikük, úgy tűnik, videóra vette, amint a másik betörte az üveget.","id":"20210611_operettszinhaz_vitrin_rongalas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828a71d4-4f1b-4e52-8691-20da1b983390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d576e6d9-12b4-41e3-8874-70d73086c918","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_operettszinhaz_vitrin_rongalas_rendorseg","timestamp":"2021. június. 11. 07:48","title":"Keresik a rongálókat, akik betörték az Operettszínház vitrinjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460247f1-4035-49ac-8052-414dbcc77139","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tegnap elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság. Az olaszok pénteki győzelme azonban csak a kezdet: ma már három mérkőzéssel jelentkezik a torna, élő közvetítésünkben pedig mind a háromról részletesen beszámolunk. ","shortLead":"Tegnap elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság...","id":"20210612_EURO_2020_pp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=460247f1-4035-49ac-8052-414dbcc77139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287136ab-d06d-4f23-97c6-3f90ce0271dc","keywords":null,"link":"/sport/20210612_EURO_2020_pp","timestamp":"2021. június. 12. 08:24","title":"Kövesse velünk élőben a Dánia - Finnország mérkőzést! – percről percre közvetítés az Eb-ről a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Cseke Péter színházában újra színészeknek fog parancsolni a Vígszínház korábbi igazgatója, akiről tavaly félszáznál is többen állították: elviselhetetlenül bánt a beosztottjaival.","shortLead":"Cseke Péter színházában újra színészeknek fog parancsolni a Vígszínház korábbi igazgatója, akiről tavaly félszáznál is...","id":"20210611_Eszenyi_Eniko_is_rendez_a_jovo_evadban_a_kecskemeti_szinhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b95b78c-5698-4021-82b5-f3f340544e27","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Eszenyi_Eniko_is_rendez_a_jovo_evadban_a_kecskemeti_szinhazban","timestamp":"2021. június. 11. 15:48","title":"Eszenyi Enikő is rendez a jövő évadban a kecskeméti színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3ce2e4-49e9-4a6a-90ed-bd39f5f50b07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A térképen is látni már például az Ujgur Mártírok útját. ","shortLead":"A térképen is látni már például az Ujgur Mártírok útját. ","id":"20210611_google_maps_uj_utcanevek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd3ce2e4-49e9-4a6a-90ed-bd39f5f50b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7324ba4b-360f-4184-8fb1-7ee12656a609","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210611_google_maps_uj_utcanevek","timestamp":"2021. június. 11. 09:59","title":"Már a Google Térképen is látni a Fudan körüli, Kínát fricskázó utcaneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]