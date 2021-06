Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","shortLead":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","id":"20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c02db8d-9838-4506-907d-4088974def37","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","timestamp":"2021. június. 15. 12:00","title":"Budapest-klip készült a foci-Eb-re Lotfi Begivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és az mit jelent a magyar LMBTQ-közösség számára. Az Európai Néppártnak elég volt egy fél nap is, hogy lépjen a diszkrimináció miatt.","shortLead":"Alaposan elemeznie kell az Európai Bizottságnak, mi szerepel a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényben, és...","id":"20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a6d787-1848-4d89-abd6-1731d93cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed556928-34f8-4321-afd0-d4d5e09a23ef","keywords":null,"link":"/eurologus/20210616_Az_Europai_Bizottsag_egy_ideig_gondolkozni_fog_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 16. 14:17","title":"Az Európai Bizottság még egy jó ideig gondolkozik, lépjen-e a magyar homoszexuálisok védelmében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fd156a-d49b-49b1-b9d7-59a2aa6b01fc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Pillanatnyilag egy dologban van egyetértés Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között: abban, hogy a két hatalom viszonya régen volt olyan rossz, mint most. A két vezető szerdán délután Genfben, egy tóparti villában találkozik egymással és aligha várható nagy összeborulás a sokak szerint nem is igazán jól előkészített csúcson.","shortLead":"Pillanatnyilag egy dologban van egyetértés Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között: abban, hogy a két...","id":"20210616_putyin_biden_talalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11fd156a-d49b-49b1-b9d7-59a2aa6b01fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329330ef-0b7e-4c19-b0ad-a27089b587d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_putyin_biden_talalkozo","timestamp":"2021. június. 16. 11:35","title":"Moszkva olyan viszonyt szeretne Amerikával, mint Brezsnyev idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első milliárd már el is fogyott.","shortLead":"Az első milliárd már el is fogyott.","id":"20210615_elektromos_auto_vasarlas_tamogatas_ifka_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f1f69c-e3c5-4b0c-940a-d74be736ef7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_elektromos_auto_vasarlas_tamogatas_ifka_palyazat","timestamp":"2021. június. 15. 11:21","title":"Elektromos autók: a teljes összegre megnyitják a pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét irányban óránként kétszer lehet átkelni a Dunán a Lánchíd mellett az új hajójárattal.","shortLead":"Mindkét irányban óránként kétszer lehet átkelni a Dunán a Lánchíd mellett az új hajójárattal.","id":"20210616_bkk_mahart_duna_lanchid_hajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e4be1-fc03-47c2-aca8-098c74dc3dbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_bkk_mahart_duna_lanchid_hajo","timestamp":"2021. június. 16. 10:35","title":"Átkelőhajót indít a BKK és a MAHART a Lánchíd felújítása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","shortLead":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","id":"20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0ad4c0-594d-4354-bd6c-93d05874197c","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","timestamp":"2021. június. 15. 13:46","title":"„Igyatok vizet!” – mondta Ronaldo, miután látványosan eltüntetett két Coca-Colát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága alapján megkülönböztetni.\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága...","id":"20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0883aff2-cbf5-4cca-8e5b-60bf28c22e33","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 20:52","title":"Ursula von der Leyen: Megvizsgáljuk, sérti-e az uniós jogot a melegellenes törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"349 ember van már csak kórházban.","shortLead":"349 ember van már csak kórházban.","id":"20210616_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d783c61-c82d-4c8d-af2f-036c46e8079b","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. június. 16. 09:04","title":"9 újabb áldozata van a koronavírusnak, kevéssel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]