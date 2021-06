Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényjavaslat külön kitér a katolikus egyházra, a párt szerint a pedofília nem lehet gyónási titok.","shortLead":"A törvényjavaslat külön kitér a katolikus egyházra, a párt szerint a pedofília nem lehet gyónási titok.","id":"20210616_dk_pedofilellenes_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e361849-5527-4459-a976-f809b3e24502","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_dk_pedofilellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 14:30","title":"A DK is pedofilellenes törvényjavaslatot nyújt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő adósok akár befektetési lehetőséget is láthattak abban, hogy hosszú ideig nem kell a hitelüket törleszteni. De vajon megérte-e nekik?","shortLead":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő...","id":"20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82920adc-4177-42fe-a8ad-a85c15515971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","timestamp":"2021. június. 16. 15:02","title":"Aki tudta volna fizetni a részleteket, az most már szinte biztosan megbánta, hogy belépett a hitelmoratóriumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miközben a járvány ideje alatt szinte mindenki elszenvedett valamilyen veszteséget, a gazdagok tovább gazdagodtak, a hatalmi erők, ha lehet, még cinikusabbak lettek. Az ARC azt szeretné, ha ezt a helyzetet dolgoznák fel a maguk kreatív módján a plakátkészítők. ","shortLead":"Miközben a járvány ideje alatt szinte mindenki elszenvedett valamilyen veszteséget, a gazdagok tovább gazdagodtak...","id":"20210615_Nehez_idokon_vagyunk_tul_es_megsem_valtozott_semmi__mar_lehet_palyazni_az_ARC_kiallitasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1032a38d-635b-4b4b-ad18-e8e3fe5ed21c","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Nehez_idokon_vagyunk_tul_es_megsem_valtozott_semmi__mar_lehet_palyazni_az_ARC_kiallitasra","timestamp":"2021. június. 15. 14:01","title":"Nehéz időkön vagyunk túl, és mégsem változott semmi – már lehet pályázni az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fudan Egyetem terve megszilárdítja az ellenzék kritikáit Orbán Viktor keleti fordulata ügyében, és bár a nacionalista politikus bizonyos fokig meghátrált, mégis merészség volna azt állítani, hogy feladta volna az elképzelést – írja a Le Monde-ban megjelent elemzés.","shortLead":"A Fudan Egyetem terve megszilárdítja az ellenzék kritikáit Orbán Viktor keleti fordulata ügyében, és bár a nacionalista...","id":"20210615_Orban_fudan_kina_le_monde_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2cc7ff-433a-46bc-8586-4d3c827181b8","keywords":null,"link":"/360/20210615_Orban_fudan_kina_le_monde_lapszemle","timestamp":"2021. június. 15. 07:45","title":"Le Monde: Kína kísértésbe viszi Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Yale Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint a megfelelő időzítés lehet a kulcs ahhoz, hogy a náthát okozó rhinovírus segítsen megállítani a koronavírus elszaporodását a szervezetben.","shortLead":"A Yale Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint a megfelelő időzítés lehet a kulcs ahhoz, hogy a náthát okozó rhinovírus...","id":"20210616_natha_rhinovirus_koronavirus_interferon_stimulalt_gen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3dacb3-fd1f-43fb-8d11-fc64d400663b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_natha_rhinovirus_koronavirus_interferon_stimulalt_gen","timestamp":"2021. június. 16. 20:03","title":"Új felfedezés: megállíthatja a nátha a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első milliárd már el is fogyott.","shortLead":"Az első milliárd már el is fogyott.","id":"20210615_elektromos_auto_vasarlas_tamogatas_ifka_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f1f69c-e3c5-4b0c-940a-d74be736ef7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_elektromos_auto_vasarlas_tamogatas_ifka_palyazat","timestamp":"2021. június. 15. 11:21","title":"Elektromos autók: a teljes összegre megnyitják a pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6b846d-4384-4f89-8a88-5c2b46fa94b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságot villanymotor hajtja, amely nem egy hatalmas akkumulátorból, hanem üzemanyagcellából nyeri a működéséhez szükséges energiát.","shortLead":"Az újdonságot villanymotor hajtja, amely nem egy hatalmas akkumulátorból, hanem üzemanyagcellából nyeri a működéséhez...","id":"20210615_kipufogogaz_helyett_tiszta_viz_itt_a_hidrogenes_land_rover_defender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6b846d-4384-4f89-8a88-5c2b46fa94b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52a9dd8-8503-4d6a-9920-4d025df370a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_kipufogogaz_helyett_tiszta_viz_itt_a_hidrogenes_land_rover_defender","timestamp":"2021. június. 15. 09:21","title":"Kipufogógáz helyett tiszta víz: itt a hidrogénes Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d122427b-f6ee-4f7b-a3da-9bde885b1241","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kardos József maga is meleg, amit fiatalon nagyon nehezen dolgozott fel, és a kedden elfogadott törvénytervezet tükrében különösen fontosnak tartja, hogy hányan vannak még így.","shortLead":"Kardos József maga is meleg, amit fiatalon nagyon nehezen dolgozott fel, és a kedden elfogadott törvénytervezet...","id":"20210617_kardos_jozsef_meleg_fideszesek_allamtitkarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d122427b-f6ee-4f7b-a3da-9bde885b1241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e72bc3-6a38-4f32-af2e-834bea57a89e","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_kardos_jozsef_meleg_fideszesek_allamtitkarok","timestamp":"2021. június. 17. 06:16","title":"Fidesz-alapító: „Két-három államtitkárról is tudom, hogy meleg és kettős életet él”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]