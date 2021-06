Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is a tilalom alá eshetnek.","shortLead":"Az MKKE szerint akár Thomas Mann, William Shakespeare, Babits Mihály, Weöres Sándor vagy Faludy György művei is...","id":"20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ffbc19-baa5-4925-9d5c-735be3a3afa9","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_melegellenes_torveny_felulvizsgalat_magyar_konyvkiadok","timestamp":"2021. június. 16. 21:21","title":"A melegellenes törvény felülvizsgálatát kérik a magyar könyvkiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ef0029-8c12-4c3e-b80c-34f3765271f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna medrében találták a robbanószerkezetet. ","id":"20210618_vilaghaborus_bomba_lanchid_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00ef0029-8c12-4c3e-b80c-34f3765271f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa211556-3a0c-4767-adbc-67ceb55e97a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_vilaghaborus_bomba_lanchid_lezaras","timestamp":"2021. június. 18. 10:23","title":"Világháborús bombát találtak a Lánchídnál, vasárnap megbénulhat az egész belváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint az AstraZeneca, a Pfizer, a Szputnyik, a Sinopharm és a Moderna termékét ellenőrzik a szakemberek.","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint az AstraZeneca, a Pfizer, a Szputnyik, a Sinopharm és a Moderna termékét ellenőrzik...","id":"20210618_astrazeneca_moderna_pfizer_szputnyik_sinopharm_oltas_vakcina_hatekonysag_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dd99c3-bc90-4c03-8fe6-8cc84be1c73a","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_astrazeneca_moderna_pfizer_szputnyik_sinopharm_oltas_vakcina_hatekonysag_emmi","timestamp":"2021. június. 18. 16:45","title":"Több mint 3000 ember bevonásával vizsgálják itthon az oltóanyagok hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok támadást kap, amiért támogatja Karácsony Gergelyt, de azt mondja, megedződött.","shortLead":"Sok támadást kap, amiért támogatja Karácsony Gergelyt, de azt mondja, megedződött.","id":"20210618_Osvart_Andrea_Ahhoz_az_oldalhoz_csatlakoztam_amelyet_humanusabbnak_erzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bbb49-ef36-4c16-af0c-098e71857d1f","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Osvart_Andrea_Ahhoz_az_oldalhoz_csatlakoztam_amelyet_humanusabbnak_erzek","timestamp":"2021. június. 18. 14:19","title":"Osvárt Andrea: Ahhoz az oldalhoz csatlakoztam, amelyet humánusabbnak érzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b5b07a-43db-46f1-90ac-a75d05be3724","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csónakkal, kenuval vagy SUP-pal lehet megközelíteni őket.","shortLead":"Csónakkal, kenuval vagy SUP-pal lehet megközelíteni őket.","id":"20210617_tisza_to_kilato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b5b07a-43db-46f1-90ac-a75d05be3724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5a217-aada-41cd-8167-b32d544fb815","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210617_tisza_to_kilato","timestamp":"2021. június. 17. 16:37","title":"Csak a vízen lehet megközelíteni a Tisza-tó két új kilátóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a7e6c6-eb43-46a4-9e91-1848218e2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bajai rendőrök a lakosság segítségét kérik, hogy megtalálják az ismeretlen motorost. ","id":"20210618_Zebra_gazolas_baja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a7e6c6-eb43-46a4-9e91-1848218e2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cb34fc-8421-41a1-b312-4186e5dc6bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Zebra_gazolas_baja","timestamp":"2021. június. 18. 11:17","title":"Zebrán gázolt el egy fiatal lányt, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff97759-2786-4c7d-8f82-bc4c292247e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon egyedülálló videójáték-történeti kiállítás nyílik meg JátechTér néven június 19-én az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben.","shortLead":"Magyarországon egyedülálló videójáték-történeti kiállítás nyílik meg JátechTér néven június 19-én az Eötvös10 Közösségi...","id":"20210618_JatechTer__Uj_interaktiv_videojatektorteneti_kiallitas_nyilik_a_belvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff97759-2786-4c7d-8f82-bc4c292247e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c6858a-43f0-469c-92a0-f42e8f4d5bdb","keywords":null,"link":"/elet/20210618_JatechTer__Uj_interaktiv_videojatektorteneti_kiallitas_nyilik_a_belvarosban","timestamp":"2021. június. 18. 15:40","title":"Látott már a gyereke analóg fényképezőgépet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és üzemeltetésére kötendő szerződés nagyrészt forintban lesz, így az államnak nem kell árfolyamkockázatot viselnie. A kormány azt szeretné, ha a fenntartónak kevesebb éves díjat kellene majd fizetni, mint amennyi befolyik az útdíjakból – egyelőre kérdés, lesz-e olyan cég, aki ilyen feltételekkel elviszi a megbízást.