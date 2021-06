Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"837bfef7-f089-40f6-985c-2b4771a930a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valóban szép fogás.","shortLead":"Valóban szép fogás.","id":"20210618_Miniszterhelyettes_posztolta_ki_ezt_a_kaptalis_horrorkaravant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837bfef7-f089-40f6-985c-2b4771a930a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a2b69b-575c-4d15-bc17-7d8cc8bd4ec8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_Miniszterhelyettes_posztolta_ki_ezt_a_kaptalis_horrorkaravant","timestamp":"2021. június. 18. 14:07","title":"A miniszterhelyettes posztolta ki az M0-son lekapcsolt horrorkaravánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918ef9e1-f76a-486d-a845-23325b349122","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan amiatt morogtak, hogy be kellett zárkózniuk otthonukba a koronavírus-járvány miatt. Pedig ott legalább kényelemben voltak, nem úgy, mint egyes Microsoft-alkalmazottak, akik az adatközpontokban rendezték be hálószobáikat.","shortLead":"Sokan amiatt morogtak, hogy be kellett zárkózniuk otthonukba a koronavírus-járvány miatt. Pedig ott legalább...","id":"20210619_koronavirus_jarvany_microsoft_pihenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=918ef9e1-f76a-486d-a845-23325b349122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cca30d-f22f-4a08-99cb-dac52db537d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_koronavirus_jarvany_microsoft_pihenes","timestamp":"2021. június. 19. 14:03","title":"Most derült ki, hogy adatközpontokban aludtak a Microsoft mérnökei, amikor csúcsra pörgött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2051ad28-e5da-45c4-9e10-46ac7792e4f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Volt idő, amikor az Apple egészséges életre vonatkozó tervei más irányt vettek, és sokkal komolyabb lehetőségeket is vizsgáltak. Az ötletelés megakadhatott, de közel sem biztos, hogy a technológiai óriás letett nagyívű terveiről.","shortLead":"Volt idő, amikor az Apple egészséges életre vonatkozó tervei más irányt vettek, és sokkal komolyabb lehetőségeket is...","id":"20210620_apple_watch_egeszsegugy_klinika_orvoslas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2051ad28-e5da-45c4-9e10-46ac7792e4f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cbd29f-fa18-4dfc-8d23-2ddca7972cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_watch_egeszsegugy_klinika_orvoslas","timestamp":"2021. június. 20. 08:03","title":"Wall Street Journal: Saját kórház megnyitásán gondolkodhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók megnézték a térfogatot, a spermium-koncentrációt, valamint a spermiumok mozgásképességét, de jelentős eltérést egyiknél sem találtak.","shortLead":"A kutatók megnézték a térfogatot, a spermium-koncentrációt, valamint a spermiumok mozgásképességét, de jelentős...","id":"20210618_mrns_vakcina_oltas_sperma_spermium_dobson_szabolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc721b9-9cdd-4c3f-bcda-5e230c6570ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_mrns_vakcina_oltas_sperma_spermium_dobson_szabolcs","timestamp":"2021. június. 18. 17:11","title":"Megvizsgálták, mi történik a spermával az mRNS-oltások után – megvannak az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","shortLead":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","id":"20210619_vaci_ut_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba26fac6-93c0-412b-8900-887a35de571f","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_vaci_ut_baleset","timestamp":"2021. június. 19. 15:10","title":"Három autó ütközött a Váci úton, egy Suzuki rommá tört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114eec09-dc55-444b-bd42-2a100005997d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A focistán elvégzett vizsgálatok negatív eredményt hoztak.","shortLead":"A focistán elvégzett vizsgálatok negatív eredményt hoztak.","id":"20210620_szalai_adam_serules_agyrazkodas_korhaz_kivizsgalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=114eec09-dc55-444b-bd42-2a100005997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c4fe56-68ae-46c8-a8d2-50042c90566d","keywords":null,"link":"/sport/20210620_szalai_adam_serules_agyrazkodas_korhaz_kivizsgalas","timestamp":"2021. június. 20. 11:18","title":"Nincs komoly baja, akár vissza is térhet Szalai Ádám a németek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltási tempóval büszkélkedik a külgazdasági és külügyminiszter, miközben a teltházas Eb-meccseket nem megkockáztató rendezők közül majdnem minddel szinte pontosan megegyezik a magyar oltottsági arány.","shortLead":"Az oltási tempóval büszkélkedik a külgazdasági és külügyminiszter, miközben a teltházas Eb-meccseket nem megkockáztató...","id":"20210619_Szijjarto_telthaz_miaoltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c324f89-59be-4254-8df3-dda84c2d2e82","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Szijjarto_telthaz_miaoltas","timestamp":"2021. június. 19. 20:23","title":"Szijjártó: Nem kell aggódni a magyar teltház miatt, gyorsabban kellett volna oltani máshol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877295b4-7770-4fb8-a195-4928d06dcc13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sérültekről nincsen hír.","shortLead":"Sérültekről nincsen hír.","id":"20210618_langolo_auto_puskas_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=877295b4-7770-4fb8-a195-4928d06dcc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67719cc1-4101-4763-b03e-a80456f24352","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_langolo_auto_puskas_stadion","timestamp":"2021. június. 18. 20:23","title":"Lángoló autót videóztak a Puskás Ferenc Stadionnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]