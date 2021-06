Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé tették, hogy a jobboldal nyeri-e a választásokat.","shortLead":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé...","id":"202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67f1753-1a9f-4af0-8de5-a503fd62645f","keywords":null,"link":"/360/202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","timestamp":"2021. június. 20. 13:30","title":"Németországban visszajöttek a meccsbe a kereszténydemokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat számot kellett volna eltalálni, ebből öt viszonylag sokaknak összejött. Rengeteg kettes számjeggyel lehetett (volna) nyerni.","shortLead":"Hat számot kellett volna eltalálni, ebből öt viszonylag sokaknak összejött. Rengeteg kettes számjeggyel lehetett...","id":"20210620_Majdnem_ket_tucatnyian_nyertek_szazezreket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae375b88-9729-410b-81e2-4cea03af3ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Majdnem_ket_tucatnyian_nyertek_szazezreket","timestamp":"2021. június. 20. 17:02","title":"Majdnem két tucatnyian nyertek százezreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Közeledik a 2022-es választás, de még a 2018-as után is 2,1 milliárd forintot próbál behajtani az állam azoktól a pártoktól, amelyek nem érték el akkor az 1 százalékos eredményt és emiatt vissza kellene fizetniük a kampánytámogatást. Köztük van az ezzel már 2014-ben megbukó, de azóta más miatt elítélt egykori monoki polgármester, Szepessy Zsolt, valamint a járványveszélyt tagadó Gődény György pártja is. Semmi garancia nincs rá, hogy mindez nem ismétlődik meg jövőre.","shortLead":"Közeledik a 2022-es választás, de még a 2018-as után is 2,1 milliárd forintot próbál behajtani az állam azoktól...","id":"20210620_Milliardos_adossag_kamupartok_2022_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9fc554-7929-4e64-a715-17b1a6a5953b","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Milliardos_adossag_kamupartok_2022_valasztas","timestamp":"2021. június. 20. 15:00","title":"Könnyen szerzett százmilliók - az államban nyugodtan bízhatnak Gődény és társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21967dc-2da5-40e4-b78b-ea44bbf54d72","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az évtizedes gazdasági válságból kilábaló Görögország az utóbbi időben átrajzolta a Földközi-tenger keleti medencéje körüli kapcsolatrendszerét, erősítendő pozícióit Törökországgal szemben.","shortLead":"Az évtizedes gazdasági válságból kilábaló Görögország az utóbbi időben átrajzolta a Földközi-tenger keleti medencéje...","id":"202124__gorogorszag__gazjatszma__torok_lepeshatrany__halozati_strategia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c21967dc-2da5-40e4-b78b-ea44bbf54d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c66a733-dc8f-4b0d-9aef-a06183bc4674","keywords":null,"link":"/360/202124__gorogorszag__gazjatszma__torok_lepeshatrany__halozati_strategia","timestamp":"2021. június. 19. 16:00","title":"Diplomáciai offenzívával szorítanák sarokba a törököket a földgázra is hajtó görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna hírműsorai a választási kampányban is jól jöhetnek.","shortLead":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna...","id":"202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745d9905-c025-4521-b1bd-4f3a2122cf00","keywords":null,"link":"/360/202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Romáknak szóló rádiót is indítana a Dikh TV tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint Kozma Ákos a melegellenes törvény hatályba lépése után meg tudja vizsgálni, hogy egyáltalán alkotmányos-e a jogszabály.","shortLead":"A képviselő szerint Kozma Ákos a melegellenes törvény hatályba lépése után meg tudja vizsgálni, hogy egyáltalán...","id":"20210619_Szel_Bernadett_ombudsman_melegellenes_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29339d0d-fbf0-4def-a661-7717c66286d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Szel_Bernadett_ombudsman_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 19. 13:28","title":"Szél Bernadett: Az ombudsmanhoz fordulok az lmbt+ fiatalok alapjogsérelme miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1e9a3c-e447-47e3-a055-0e795356662a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"60 ezer néző megy egyszerre vagy haza vagy ünnepelni, érdemes figyelni a közlekedésre.","shortLead":"60 ezer néző megy egyszerre vagy haza vagy ünnepelni, érdemes figyelni a közlekedésre.","id":"20210619_budapest_bkk_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1e9a3c-e447-47e3-a055-0e795356662a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963032f3-c7ce-4d8f-8a6a-8af284d05ade","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_budapest_bkk_kozlekedes","timestamp":"2021. június. 19. 18:03","title":"Így lehet közlekedni Budapesten a magyar-francia meccs vége után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mától egy hónapig szünetel a forgalom a Nyugati pályaudvaron.\r

\r

","shortLead":"Mától egy hónapig szünetel a forgalom a Nyugati pályaudvaron.\r

\r

","id":"20210619_Amig_nincs_Nyugati_az_erintett_BKKjaratokon_elfogadjak_a_vasuti_berleteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74b1722-adb9-479a-abbd-7bbe1f9ff35a","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Amig_nincs_Nyugati_az_erintett_BKKjaratokon_elfogadjak_a_vasuti_berleteket","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Amíg nincs Nyugati, az érintett BKK-járatokon elfogadják a vasúti bérleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]