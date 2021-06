Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"012d1680-0e33-48cf-a813-af877a5a1c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség végrehajtandó börtönt kért a támadóra. ","shortLead":"Az ügyészség végrehajtandó börtönt kért a támadóra. ","id":"20210618_Eletveszelyes_serules_Zuglo_cigaretta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012d1680-0e33-48cf-a813-af877a5a1c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7d42a8-858f-46ac-84f5-97f3117c1094","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Eletveszelyes_serules_Zuglo_cigaretta","timestamp":"2021. június. 18. 11:29","title":"Majdnem megölt egy férfit a zuglói buszpályaudvaron, mert nem adott neki cigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251ada3c-1d6b-41b2-91ab-5a1e827a481c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A narancs ellen buzdít a DK elnöke.","shortLead":"A narancs ellen buzdít a DK elnöke.","id":"20210618_gyurcsany_narancsle_cristiano_ronaldo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=251ada3c-1d6b-41b2-91ab-5a1e827a481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c4f05b-760a-45ab-85d2-83da1d2d3847","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_gyurcsany_narancsle_cristiano_ronaldo","timestamp":"2021. június. 18. 08:38","title":"Gyurcsány narancslével játszotta el Cristiano Ronaldo akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google Find My Device szolgáltatása a jövőben a több androidos felhasználóra támaszkodva segítene megtalálni az elveszett vagy ellopott készülékünket.","shortLead":"A jelek szerint a Google Find My Device szolgáltatása a jövőben a több androidos felhasználóra támaszkodva segítene...","id":"20210618_google_android_find_my_devicec_helymeghatarozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e41b9c0-5c4e-4d7f-b0cf-3cabb11bd793","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_google_android_find_my_devicec_helymeghatarozas","timestamp":"2021. június. 18. 09:33","title":"Lemásolná az Apple megoldását a Google, könnyebben megtalálhatjuk az eltűnt androidos készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség túl szigorúnak tartja a brit beutazási szabályokat, ezért az újság információi szerint még az is lehet, hogy változtatnak az eredeti helyszínterveken. ","shortLead":"A szövetség túl szigorúnak tartja a brit beutazási szabályokat, ezért az újság információi szerint még az is lehet...","id":"20210618_budapest_Eb_donto_uefa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b42be5-18f1-44dd-84c7-f15fe4f276aa","keywords":null,"link":"/sport/20210618_budapest_Eb_donto_uefa","timestamp":"2021. június. 18. 09:01","title":"The Times: Budapestre hozhatja az UEFA az Eb-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Menekülne egy Zoom-értekezletről, de nem tudja, hogyan tegye? Az alábbi ingyenes webalkalmazás különféle háttérzajok előcsalogatásával segít a szabadulásban.","shortLead":"Menekülne egy Zoom-értekezletről, de nem tudja, hogyan tegye? Az alábbi ingyenes webalkalmazás különféle háttérzajok...","id":"20210618_zoom_escaper_hatterhangok_zoom_ertkezletekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb0c41-70d8-4581-870b-8f08ba1b572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a35a2-affd-434a-8171-a30c3ba5c056","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_zoom_escaper_hatterhangok_zoom_ertkezletekhez","timestamp":"2021. június. 18. 12:03","title":"Unja a Zoom-értekezletet? Így szabadulhat gyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint Kozma Ákos a melegellenes törvény hatályba lépése után meg tudja vizsgálni, hogy egyáltalán alkotmányos-e a jogszabály.","shortLead":"A képviselő szerint Kozma Ákos a melegellenes törvény hatályba lépése után meg tudja vizsgálni, hogy egyáltalán...","id":"20210619_Szel_Bernadett_ombudsman_melegellenes_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29339d0d-fbf0-4def-a661-7717c66286d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Szel_Bernadett_ombudsman_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 19. 13:28","title":"Szél Bernadett: Az ombudsmanhoz fordulok az lmbt+ fiatalok alapjogsérelme miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","shortLead":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","id":"202124_azigazi_gumi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b088c69c-3bb8-47c1-b215-51e765628a02","keywords":null,"link":"/360/202124_azigazi_gumi","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Az aztékokról vettek példát, így készítettek természetes rágógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be2d8dd-8e2e-458e-92f4-d75e30a6afd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másnap a férfi másik autójának is nekiesett az exfeleség.","shortLead":"Másnap a férfi másik autójának is nekiesett az exfeleség.","id":"20210619_kerti_torpe_auto_esztergom_rongalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4be2d8dd-8e2e-458e-92f4-d75e30a6afd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a25160f-7e4a-4506-bc98-4d3720dd7e63","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_kerti_torpe_auto_esztergom_rongalas","timestamp":"2021. június. 19. 09:33","title":"Kerti törpével verte szét a volt férje autóját egy esztergomi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]