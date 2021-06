Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69975134-bccd-4da4-a13c-0f1e304e6c9f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség lezárta az érintett területet, így a tűzszerészek megkezdhették a munkát a Lánchídnál talált feltételezett robbanótestnél.","shortLead":"A rendőrség lezárta az érintett területet, így a tűzszerészek megkezdhették a munkát a Lánchídnál talált feltételezett...","id":"20210620_Ez_a_latvany_fogadja_vasarnap_delelott_a_Lanchidnal_az_arra_jarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69975134-bccd-4da4-a13c-0f1e304e6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442f4c18-30d5-4717-a006-6a1eedfb932d","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Ez_a_latvany_fogadja_vasarnap_delelott_a_Lanchidnal_az_arra_jarokat","timestamp":"2021. június. 20. 11:15","title":"Ez a látvány fogadja vasárnap délelőtt a Lánchídnál az arra járókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig vannak olyan helyek, amelyek azért küzdenek, hogy egyáltalán ki tudjanak nyitni.","shortLead":"Még mindig vannak olyan helyek, amelyek azért küzdenek, hogy egyáltalán ki tudjanak nyitni.","id":"20210621_mozi_nyitas_nezok_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffe22e6-172b-4e8f-905c-f7ba8dd290d5","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_mozi_nyitas_nezok_jarvany","timestamp":"2021. június. 21. 08:04","title":"Lassan térnek vissza a nézők, továbbra sem tudnak megélni a magyar mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kínaival oltottak utaznak, Matolcsy kardot rántott a kormány ellen, Magyarországnak kedvező eredmények születtek a foci-Eb-n. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kínaival oltottak utaznak, Matolcsy kardot rántott a kormány ellen, Magyarországnak kedvező eredmények születtek...","id":"20210622_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0483b0b-0f2b-49be-8b88-bc6d50b0abe9","keywords":null,"link":"/360/20210622_Radar360","timestamp":"2021. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Beindult a magyar vakcinaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vendéglátóiparban jártas üzletember társult be a konzervatív tudósokat tömörítő Batthyány Lajos Alapítvány (BLA) által néhány hónapja indított Hatvany Kávéház és Szalon Kft.-be. ","shortLead":"A vendéglátóiparban jártas üzletember társult be a konzervatív tudósokat tömörítő Batthyány Lajos Alapítvány (BLA...","id":"202124_hatvany_kavehaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e8d218-1bf0-4fd9-90c3-ee5bcfeb9f24","keywords":null,"link":"/360/202124_hatvany_kavehaz","timestamp":"2021. június. 21. 15:00","title":"Szakmai befektető érkezett az állami milliárdokat kapó alapítvány cégéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Swietelsky nem állt le a munkával, de nem is mondott le a teljes igénye érvényesítésről, így több milliárdos per szakadhat a BKV nyakába.","shortLead":"A Swietelsky nem állt le a munkával, de nem is mondott le a teljes igénye érvényesítésről, így több milliárdos per...","id":"20210622_3as_metro_kivitelezes_extra_milliardok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d51473-d7e0-41f5-a54c-b7a95ac2e6bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_3as_metro_kivitelezes_extra_milliardok","timestamp":"2021. június. 22. 08:27","title":"Saját zsebből fizeti a főváros a 3-as metró kivitelezésért kért extra milliárdok egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A használtautó-vásárlás egyik varázsszava a sérülésmentes jármű, pedig egy friss kimutatás alapján egyes típusokból igencsak nehéz valóban érintetlen példányt találni. ","shortLead":"A használtautó-vásárlás egyik varázsszava a sérülésmentes jármű, pedig egy friss kimutatás alapján egyes típusokból...","id":"20210621_autok_serules_Europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca434b-8bfd-4b7f-9b9a-c879f727dbbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_autok_serules_Europa","timestamp":"2021. június. 21. 14:43","title":"Itt egy lista, mely autók sérülnek a legritkábban és a leggyakrabban Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló intézkedéseket tartalmaz.","shortLead":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló...","id":"20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ca14f0-23cf-4317-b9de-ba8bea4c6a09","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","timestamp":"2021. június. 21. 15:39","title":"Már a britek is aggódnak a magyar melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 38 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet a következő napokban.","shortLead":"A 38 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet a következő napokban.","id":"20210620_Hosegriado_lephet_eletbe_a_kanikula_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d814dc9-cb92-45e2-ad57-1725cdcf7c53","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Hosegriado_lephet_eletbe_a_kanikula_miatt","timestamp":"2021. június. 20. 11:01","title":"Hőségriadó léphet életbe a kánikula miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]