[{"available":true,"c_guid":"9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely szerint egy 21 százalékos globális társaságiadó-minimumot állapítanának meg a multik számára.","shortLead":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely...","id":"20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb6e56-199a-4dcd-a433-d08a706668ea","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","timestamp":"2021. április. 18. 18:53","title":"Brüsszelnek se lenne ellenére a társasági adó minimuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rádió a frekvenciájáért pereli a hatóságot.","shortLead":"A rádió a frekvenciájáért pereli a hatóságot.","id":"20210417_Birosagra_ert_a_Klubradio_Mediatanacs_ellen_inditott_keresete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc76a00-ba40-484a-97ab-82feb1edb3a7","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_Birosagra_ert_a_Klubradio_Mediatanacs_ellen_inditott_keresete","timestamp":"2021. április. 17. 15:47","title":"Bíróságra ért a Klubrádió Médiatanács ellen indított keresete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a8710e-a43e-4420-9f74-9c7cd5cc15a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár hazánkban is elérhető a típus szerényebb kapacitású akkumulátorral szerelt kivitele.","shortLead":"Immár hazánkban is elérhető a típus szerényebb kapacitású akkumulátorral szerelt kivitele.","id":"20210419_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_iv_villanyauto_legolcsobb_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93a8710e-a43e-4420-9f74-9c7cd5cc15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d215326b-3776-4f89-8343-c1242a28feaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_iv_villanyauto_legolcsobb_valtozata","timestamp":"2021. április. 19. 06:41","title":"Magyarországon a Skoda Enyaq iV villanyautó legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Trófeákat ígért, de ebből semmi nem lett.","shortLead":"Trófeákat ígért, de ebből semmi nem lett.","id":"20210419_tottenham_hotspur_jose_mourinho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ac97bc-07e8-4c98-817c-2c1f297b1114","keywords":null,"link":"/sport/20210419_tottenham_hotspur_jose_mourinho","timestamp":"2021. április. 19. 12:17","title":"A Tottenham lapátra tette José Mourinhót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39842d41-9d60-43e1-802f-4189271313dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légyfajt néhány éve fedezték fel Koszovó egyik nemzeti parkjában, de a tudósok csak most, a pandémia miatti karanténidőszak alatt adták neki a Potamophylax coronavirus nevet","shortLead":"A légyfajt néhány éve fedezték fel Koszovó egyik nemzeti parkjában, de a tudósok csak most, a pandémia miatti...","id":"20210418_koronavirus_legyfaj_potamophylax_coronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39842d41-9d60-43e1-802f-4189271313dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2e5f7e-460f-45de-ac80-395f6fcd1fc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_koronavirus_legyfaj_potamophylax_coronavirus","timestamp":"2021. április. 18. 16:03","title":"A koronavírusról neveztek el egy legyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült, sohasem felejti el: a sárkány folyamatos emelkedéssel felszáll a magasba, a fejünk fölé, és ott – ha ügyesek vagyunk – egy idő után megáll a levegőben. Kezünkben a kötél végét tartjuk, és azon, akár egy köldökzsinóron keresztül, érezzük a sárkányt, mint egy élőlényt. Bármeddig maradnánk vele így, együtt – mintha mi is lebegnénk.","shortLead":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült...","id":"20210419_Jo_sarkanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444662a2-d481-44d7-9b34-08c8adf3aeee","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Jo_sarkanyok","timestamp":"2021. április. 19. 11:37","title":"Jó sárkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A börtönben éhségsztrájkoló politikusnak azonnali beavatkozásra volna szüksége.","shortLead":"A börtönben éhségsztrájkoló politikusnak azonnali beavatkozásra volna szüksége.","id":"20210417_alekszej_navalnij_oroszorszag_vlagyimir_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec019396-9061-4a0d-84fc-74263fd4e63b","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_alekszej_navalnij_oroszorszag_vlagyimir_putyin","timestamp":"2021. április. 17. 21:59","title":"Orvosa szerint Alekszej Navalnij „bármelyik percben” meghalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant válság forróvá tételével. Az újabb háború veszélye akkor nőtt meg, amikor a Nyugat és Oroszország viszonya mélypontra hűlt. ","shortLead":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant...","id":"202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623536a-7cfe-409c-9ed6-81fe5dc48049","keywords":null,"link":"/360/202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","timestamp":"2021. április. 17. 16:00","title":"Putyin Ukrajnával teszteli Biden elszántságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]