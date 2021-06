Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némileg értetlenkedtek a szöveget meglátva. ","shortLead":"Némileg értetlenkedtek a szöveget meglátva. ","id":"20210626_Egy_belga_lap_elmeselte_hogyan_kerestek_meg_oket_Orbanek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61a21a3-6f35-4d26-a535-f835c3de87dd","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Egy_belga_lap_elmeselte_hogyan_kerestek_meg_oket_Orbanek","timestamp":"2021. június. 26. 19:05","title":"Egy belga lap elmesélte, hogyan keresték meg őket Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228b5a5a-59bb-4bf4-a592-75d4662693c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végülis hazai pálya egy japán autót átalakítani. ","shortLead":"Végülis hazai pálya egy japán autót átalakítani. ","id":"20210623_Japanok_csinaltak_mini_Mercedes_Gosztalyt_a_Suzuki_Jimnybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=228b5a5a-59bb-4bf4-a592-75d4662693c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc64739-b976-4f0d-8979-daa7790ee527","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_Japanok_csinaltak_mini_Mercedes_Gosztalyt_a_Suzuki_Jimnybol","timestamp":"2021. június. 25. 08:20","title":"Japánok csináltak mini Mercedes G-osztályt a Suzuki Jimnyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Bárdos Andrásnál senki nem tippelt jobban eddig, de Szél Bernadett és Gangl Edina alig maradt le tőle a tippjátékunkban. Majka és Szijjártó Péter szakadtak le jobban a többiektől, de most jön csak az egyenes kieséses szakasz, ahol nagyot nyerhet bárki, ha jó előre megmondta a továbbjutókat. Bemutatjuk a játék állását a csoportkör után és a nyolcaddöntőre érkezett tippeket.","shortLead":"Bárdos Andrásnál senki nem tippelt jobban eddig, de Szél Bernadett és Gangl Edina alig maradt le tőle...","id":"20210626_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_csoportkor_allas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc28418c-fc1b-496f-b1d4-f90f0c55a59f","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_csoportkor_allas","timestamp":"2021. június. 26. 14:00","title":"Kezdő tizenegy: Marco Rossi simán Szijjártó előtt, Bárdos András egyelőre mindenkit előz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics és orosz származású barátnője eddig előzetes letartóztatásban volt.","shortLead":"Raman Prataszevics és orosz származású barátnője eddig előzetes letartóztatásban volt.","id":"20210625_Hazi_orizet_Raynair_Prataszevics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da37fcf-034f-43ee-837f-ca5e8203054d","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_Hazi_orizet_Raynair_Prataszevics","timestamp":"2021. június. 25. 11:05","title":"Házi őrizetbe került a Ryanair-gépről leszállított belarusz újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99963742-73cb-4077-8257-c49592d631e7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Vannak meccsek, amelyek végén csalódottak vagyunk, másnapra mégis csak a büszkeség érzete marad miattuk – nem csak a német–magyar csoportmeccs volt ilyen, a magyar válogatott egész Eb-n nyújtott teljesítményét jellemezhetjük így. Marco Rossi arról beszélt a lefújás után, hogy a legszebb tündérmesékben sincs mindig happy end. A válogatott azonban nem csak csapatként alkotott nagyot, volt néhány olyan egyénisége is, akik számára a saját karrierjükben is tündérmese volt az elmúlt két hét, ezek vége pedig még akár rendkívüli is lehet. Lehet tovább szurkolni.","shortLead":"Vannak meccsek, amelyek végén csalódottak vagyunk, másnapra mégis csak a büszkeség érzete marad miattuk – nem csak...","id":"20210625_Eb_foci_magyarok_legjobbak_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99963742-73cb-4077-8257-c49592d631e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fcacaa-a2ca-4bdf-8fc4-86574383ca3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_Eb_foci_magyarok_legjobbak_valogatott","timestamp":"2021. június. 25. 06:45","title":"Öt magyar, akik számára tündérmese volt az Európa-bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió - egyebek mellett erről beszélt Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár abban a Facebook-videóban, amelyben a legújabb nemzeti konzultációt részletezte.","shortLead":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió...","id":"20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa799a-ce66-4428-b354-11a2220c30c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","timestamp":"2021. június. 26. 12:17","title":"A migrációt és a járványt kapcsolta össze az újabb nemzeti konzultációban a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lakáshitelt felvenni nagy felelősség, ám az otthonteremtést tervezők többsége számára szükségszerűség. Ráadásul számos támogatás is segíti most ebben a családokat, a hitelkamatok pedig rendkívül kedvezőek, így a csillagállás jelenleg a lakáshitelt felvevőket segíti. Ennek ellenére van néhány buktató, amit érdemes elkerülni. Ezek közül gyűjtöttek össze néhányat a Bankmonitor szakértői.","shortLead":"Lakáshitelt felvenni nagy felelősség, ám az otthonteremtést tervezők többsége számára szükségszerűség. Ráadásul számos...","id":"20210626_8_eletveszelyes_lakashitel_buktato_Mutatjuk_hogyan_vedekezhetsz_ellenuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d53320-e614-431a-b9e8-b81c34c064e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210626_8_eletveszelyes_lakashitel_buktato_Mutatjuk_hogyan_vedekezhetsz_ellenuk","timestamp":"2021. június. 26. 08:55","title":"Ezen a 8 ponton buknak el sokan, akik lakáshitelt vennének fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fd6b96-8f90-46c5-a3cb-e5525b22e788","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dolmányos varjakat, szarkákat a vadásztársaságok próbálják megtizedelni az RTL riportja szerint. ","shortLead":"A Dolmányos varjakat, szarkákat a vadásztársaságok próbálják megtizedelni az RTL riportja szerint. ","id":"20210626_Nagy_melegben_hagytak_elpusztulni_a_befogott_allatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fd6b96-8f90-46c5-a3cb-e5525b22e788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364db212-49d1-4fe5-bb60-505a479073ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Nagy_melegben_hagytak_elpusztulni_a_befogott_allatokat","timestamp":"2021. június. 26. 20:57","title":"Magára hagyták a nagy hőségben a befogott madárakat, néhány el is pusztult Dócnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]