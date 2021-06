Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságtól kéri, hogy vizsgálja meg, összhangban van-e a lakástörvény az alaptörvénnyel.","shortLead":"A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságtól kéri, hogy vizsgálja meg, összhangban van-e a lakástörvény...","id":"20210625_ader_janos_lakastorveny_fudan_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68df43b-1659-434c-a8b2-0065d3a3d427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_ader_janos_lakastorveny_fudan_egyetem","timestamp":"2021. június. 25. 12:35","title":"Visszadobta Áder János a lakástörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így. Egy tervező elképzelte, hogyan nézne ki ma az első, 1984-es Mac bevezetése.","shortLead":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így...","id":"20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45101b5-6d57-4e7c-9f9c-eab280fe8a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","timestamp":"2021. június. 26. 16:03","title":"Videó: Így mutatnák ma be az Apple legendás gépét, az 1984-es Macintosht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc4cc57-6677-497f-91f3-b35ea6c03700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a bejelentés ideje még nem hivatalos, sokat elárul, hogy a Samsung már megkezdte a Galaxy Z Fold3 és Galaxy Z Flip3 összehajtható készülékek sorozatgyártását.","shortLead":"Bár a bejelentés ideje még nem hivatalos, sokat elárul, hogy a Samsung már megkezdte a Galaxy Z Fold3 és Galaxy Z Flip3...","id":"20210625_samsung_galaxy_zfold3_es_zflip3_sorozatgyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bc4cc57-6677-497f-91f3-b35ea6c03700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc077aba-bd1d-413c-837c-427d964f3de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_samsung_galaxy_zfold3_es_zflip3_sorozatgyartas","timestamp":"2021. június. 25. 10:03","title":"Már gőzerővel gyártják a Samsung új telefonjait – mutatjuk, mit tudnak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","shortLead":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","id":"20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc36118c-c1d9-4955-9314-c3ae881aea76","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 25. 14:17","title":"Hadházy: Nem tudom, hogyan változott meg a Párbeszéd demokráciafelfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"A munkahelyünk ellen is felhasználhatják a kiberbűnözők mindazt, amit a Facebook-profilunkon találnak. A módszer sikeressége abban is rejlik, hogy szívesen osztunk meg tartalmakat a kutyánkról.","shortLead":"A munkahelyünk ellen is felhasználhatják a kiberbűnözők mindazt, amit a Facebook-profilunkon találnak. A módszer...","id":"20210625_kozossegi_media_hackerek_munkahely_email","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba61497c-3aa8-4684-bde2-9f7227af574e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_kozossegi_media_hackerek_munkahely_email","timestamp":"2021. június. 25. 13:01","title":"Mit olvas ki egy hacker a nyilvános Facebook-profilunkból? Dalolva sétálunk bele a magunknak állított csapdába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton folytatódik az Európa-bajnokság, utolsó szünnapjukat töltik a csoportkörből továbbjutó csapatok. Kövesse velünk az Eb-hírfolyamot: átigazolási pletykák, csapatinformációk, edzésvideók és kellemes sztorik a pénteki közvetítésünkben.","shortLead":"Szombaton folytatódik az Európa-bajnokság, utolsó szünnapjukat töltik a csoportkörből továbbjutó csapatok. Kövesse...","id":"20210625_Eb_szunnap_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f3854-7927-4fd7-8add-c2e89de7ad6b","keywords":null,"link":"/sport/20210625_Eb_szunnap_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 25. 10:15","title":"Szalai Ádám a csoportkör legjobbjai között az öngólok Eb-jén - ez történt a kontinenstorna pénteki szünnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sétány Reccóban található, ahol a tavaly elhunyt bajnok éveken át játszott.","shortLead":"A sétány Reccóban található, ahol a tavaly elhunyt bajnok éveken át játszott.","id":"20210625_benedek_tibor_olaszorszag_recco_setany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ca1c04-3ff5-4e35-9c36-3ac452bdabdb","keywords":null,"link":"/sport/20210625_benedek_tibor_olaszorszag_recco_setany","timestamp":"2021. június. 25. 19:44","title":"Benedek Tiborról sétányt neveztek el Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704dca4-adae-4336-9872-8e73a5952fbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország 87 százaléka kapta már meg legalább az első oltását.","shortLead":"Az ország 87 százaléka kapta már meg legalább az első oltását.","id":"20210625_izland_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704dca4-adae-4336-9872-8e73a5952fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e7cbac-6ed0-4313-9bd7-201c8b6f660f","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_izland_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 25. 18:55","title":"Szombattól minden járványügyi korlátozásnak vége Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]