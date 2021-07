Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az informatikai társaság a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség pályázatán nyert.","shortLead":"Az informatikai társaság a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség pályázatán nyert.","id":"20210702_keretmegallapodas_konzorcium_4ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99b9cf3-47b3-47e5-ac74-35f04f91a165","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_keretmegallapodas_konzorcium_4ig","timestamp":"2021. július. 02. 13:29","title":"204 milliárdos keretmegállapodást kötött a 4iG vezette konzorcium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","shortLead":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","id":"20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ae431-4951-4170-a82b-fe34c9f3114f","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","timestamp":"2021. július. 01. 17:38","title":"Oroszországban harmadik napja döntött rekordot a koronavírus miatt elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4dd9d0c-42c0-4e77-9011-5436bbf575d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt elhunytat Covishielddel, egyet a Sinopharm vakcinájával oltottak be.","shortLead":"Öt elhunytat Covishielddel, egyet a Sinopharm vakcinájával oltottak be.","id":"20210702_covid_seychelle_szigetek_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4dd9d0c-42c0-4e77-9011-5436bbf575d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4fd9cc-35dd-4a17-8763-e753b852db94","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_covid_seychelle_szigetek_oltas","timestamp":"2021. július. 02. 15:25","title":"Hat olyan ember is meghalt Covidban a Seychelle-szigeteken, aki mindkét oltást megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","shortLead":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","id":"20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed91c55f-6e0a-45e2-b587-e9612dcf2216","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","timestamp":"2021. július. 02. 04:21","title":"Csónakkékben, narancsszínnel igazán egyedi a Mercedes-AMG GT kabriója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d535401b-fa0f-42c6-ab72-1fb4e3a8e959","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az igazi Diana Spencert már életében elhomályosította a szerep, amelyet 20 évesen megkapott. Ma, amikor a két, egymással háborúskodó fia születésének hatvanadik évfordulóján felavatta a szobrát, még mindig a Diana brandet látjuk magunk előtt, és továbbra is keveset tudunk az emberről, aki ezt tartalommal megtöltötte. Mitől működött a Diana-mítosz?","shortLead":"Az igazi Diana Spencert már életében elhomályosította a szerep, amelyet 20 évesen megkapott. Ma, amikor a két...","id":"20210701_Diana_hercegno_60_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d535401b-fa0f-42c6-ab72-1fb4e3a8e959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3212a338-29fd-408c-bd27-1905fd8268d8","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Diana_hercegno_60_eves","timestamp":"2021. július. 01. 20:00","title":"Szűzies áldozat vagy ördögi manipulátor? Diana mítosza még ma is zavarba ejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","shortLead":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","id":"20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d3e375-a5e9-4656-a85b-2c08d776d924","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","timestamp":"2021. június. 30. 23:00","title":"Megjelent a rendelet az uniós Covid-igazolványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington szerint az ország támogatást nyújt egy olyan fegyveres milíciának, amely gyermekkatonákat toboroz.","shortLead":"Washington szerint az ország támogatást nyújt egy olyan fegyveres milíciának, amely gyermekkatonákat toboroz.","id":"20210702_Egyeslt_allamok_torokorszag_gyermekkatona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda57808-86c2-49c2-8ac4-32837ffa43da","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Egyeslt_allamok_torokorszag_gyermekkatona","timestamp":"2021. július. 02. 05:24","title":"Törökország felkerült a gyermekkatonák alkalmazásával összefüggésbe hozható országok amerikai listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","shortLead":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","id":"20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1982d88-ab31-4733-ba32-c942ab352754","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. július. 01. 12:22","title":"Amerika büszke a bevándorló Karikó Katalinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]