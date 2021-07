Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48001f90-8f30-47cb-b6fb-b969c5dc65e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan melyik Marriott hotelen dolgozik a miniszterelnök lánya, az nem derült ki. Két jelölt biztosan van.","shortLead":"Hogy pontosan melyik Marriott hotelen dolgozik a miniszterelnök lánya, az nem derült ki. Két jelölt biztosan van.","id":"20210703_orban_rahel_marriott_budapest_bdpst_koncept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48001f90-8f30-47cb-b6fb-b969c5dc65e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4e0894-56fb-4a9c-9e63-0f0ec6400872","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_orban_rahel_marriott_budapest_bdpst_koncept","timestamp":"2021. július. 03. 22:03","title":"Orbán Ráhel dolgozik a Marriott új budapesti hoteljének márkastratégiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2824ce6-4f3f-4975-9d0c-d21d1d5e032b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"18 telephelyen indult a sürgősségi ügyeleti modellprogram Hajdú-Biharban. Jövőre az egész országban az OMSZ üzemelteti majd a sürgősségi ügyeletet.\r

\r

","shortLead":"18 telephelyen indult a sürgősségi ügyeleti modellprogram Hajdú-Biharban. Jövőre az egész országban az OMSZ üzemelteti...","id":"20210703_Egy_keleti_megyeben_mar_a_mentok_adjak_surgossegi_ugyeletet_a_haziorvosok_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2824ce6-4f3f-4975-9d0c-d21d1d5e032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4b1cd-86e4-4090-a94a-54c954aa75a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Egy_keleti_megyeben_mar_a_mentok_adjak_surgossegi_ugyeletet_a_haziorvosok_helyett","timestamp":"2021. július. 03. 14:53","title":"Egy keleti megyében már a mentők adják a sürgősségi ügyeletet a háziorvosok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet, a fővárosban néhány hónappal később, november 9-én álltak át az új közlekedési rendre. \r

","shortLead":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet...","id":"20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023352c-39f4-4ee2-8c30-7fb7f93ea3e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","timestamp":"2021. július. 04. 11:30","title":"Nyolcvan éve kellett újratanulni a közlekedést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A megnyitók történetében először minden ország egy-egy női és férfi sportolója együtt viheti majd a nemzeti lobogót.","shortLead":"A megnyitók történetében először minden ország egy-egy női és férfi sportolója együtt viheti majd a nemzeti lobogót.","id":"20210704_tokioi_olimpia_megnyito_magyar_zaszlo_mohamed_aida_cseh_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91207eee-e873-4c87-925f-1f7982a1fbda","keywords":null,"link":"/sport/20210704_tokioi_olimpia_megnyito_magyar_zaszlo_mohamed_aida_cseh_laszlo","timestamp":"2021. július. 04. 09:52","title":"Eldőlt, kik viszik a magyar zászlót az olimpia megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224ab03-7d6a-4e6f-a07f-a70379d03e4f","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Míg napközben a vízre lehet feküdni rajta, éjszaka a hálózsák alatt tehet jó szolgálatot. A köztes időben hajtsuk össze ülőalkalmatosságnak, hazaérvén a nyaralásból pedig megteszi a vendég alá. Nehezen ereszti el az, akinek még nem eresztett le, végül csak az lett a veszte, hogy eljárt felette az idő.","shortLead":"Míg napközben a vízre lehet feküdni rajta, éjszaka a hálózsák alatt tehet jó szolgálatot. A köztes időben hajtsuk össze...","id":"20210628_retro_gumimatrac_palma_taurus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8224ab03-7d6a-4e6f-a07f-a70379d03e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa00153-e567-4246-8821-886d3758a806","keywords":null,"link":"/360/20210628_retro_gumimatrac_palma_taurus","timestamp":"2021. július. 03. 13:30","title":"Eredeti magyar kincs a Balatonból, amelyre a világ is lehasalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99 Mozgalma mellé a két éve hazaköltözött, producerként is dolgozó színésznő, aki úgy érzi, most összhangban van magával, az értékrendjével. Portréinterjú.","shortLead":"Kinőtt már abból, hogy azzal törődjön, ki szereti és ki nem - éppen ezért nyugodt szívvel állt oda Karácsony 99...","id":"202126_osvart_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e55bada-87d7-4cb7-93bf-d200c6c23c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2c159-de4f-4d32-95cf-6b37256955fd","keywords":null,"link":"/360/202126_osvart_andrea","timestamp":"2021. július. 04. 16:00","title":"Osvárt Andrea: Karácsony Gergely kultúrember, és a kultúra hiányzik a magyar politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon a cellák túlzsúfoltsága miatt tiltakoztak.","shortLead":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon...","id":"20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7df0f06-0e8d-42bb-b32f-c414752654fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","timestamp":"2021. július. 03. 21:13","title":"Brutális bántalmazásokról készült felvételek szivárogtak ki egy olasz börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445f28b8-645a-444d-9661-d290bca3cd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a kaszáló Fidelitas meg ne tudja!","shortLead":"Csak a kaszáló Fidelitas meg ne tudja!","id":"20210704_nagy_istvan_mehek_agrarminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=445f28b8-645a-444d-9661-d290bca3cd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b583328d-b484-4a30-b8c6-6c2ecda020cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_nagy_istvan_mehek_agrarminiszterium","timestamp":"2021. július. 04. 12:26","title":"Nagy István jelenti, méhek vannak az Agrárminisztérium erkélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]