Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetekben anyagi kár történt.","shortLead":"A balesetekben anyagi kár történt.","id":"20210703_baleset_torlodas_m7es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea46ad5c-a1e4-4194-bb24-06e875bd407b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_baleset_torlodas_m7es_autopalya","timestamp":"2021. július. 03. 09:48","title":"Hat autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden idők legnagyobb költési kedvéről árulkodnak az alkalmazás-áruházak második negyedéves adatai.","shortLead":"Minden idők legnagyobb költési kedvéről árulkodnak az alkalmazás-áruházak második negyedéves adatai.","id":"20210703_app_annie_jelentes_app_letoltesek_koltesek_2021_q2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b513509c-09f8-4ee6-b668-81fe6cbb4f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_app_annie_jelentes_app_letoltesek_koltesek_2021_q2","timestamp":"2021. július. 03. 16:03","title":"Minden rekord megdőlt: rengeteget költöttünk appokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat kijavító kötet.","shortLead":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat...","id":"202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d8ae6-f973-42be-b702-a1d715eedb5c","keywords":null,"link":"/360/202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","timestamp":"2021. július. 02. 12:00","title":"Végre magyarul is megjelent Robert Capa legendás fotóalbuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben azoknak a videói is megjelenhetnek a hírfolyamban, akiket nem is követ a felhasználó.","shortLead":"A jövőben azoknak a videói is megjelenhetnek a hírfolyamban, akiket nem is követ a felhasználó.","id":"20210702_instagram_adam_mosseri_video_az_instagramon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b6ac5c-e9de-4cd5-8090-eb021bf6cb54","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_instagram_adam_mosseri_video_az_instagramon","timestamp":"2021. július. 02. 15:03","title":"Több lesz a videó az Instagramon, már nem a képekre koncentrál a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt viszont nem találják.","shortLead":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt...","id":"20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3212403-e6c4-4ec7-80e7-01c33f034c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","timestamp":"2021. július. 03. 19:58","title":"Autópályán felpattanó bútordarab okozott több százezres kárt, nincsen meg a felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","shortLead":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","id":"20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1576e2-02fe-486e-ad73-2623580c3cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","timestamp":"2021. július. 03. 10:38","title":"Embert, autót, házat vitt a japán földcsuszamlás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6b45ed-76ae-4136-906a-c57beedb6b52","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Nem a buta kuka ellen, sokkal inkább mellette fog jó szolgálatot tenni a kis szemetes, mely maga nyílik fel és csomagolja össze nekünk a zsákot. ","shortLead":"Nem a buta kuka ellen, sokkal inkább mellette fog jó szolgálatot tenni a kis szemetes, mely maga nyílik fel és...","id":"20210703_okoskuka_townew_t1_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c6b45ed-76ae-4136-906a-c57beedb6b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04965698-38e2-4091-bf47-475e2f6b3b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_okoskuka_townew_t1_teszt_velemeny","timestamp":"2021. július. 03. 09:00","title":"Szórjatok a köpcösnek – teszten az otthoni okoskuka, amelynek igenis lehet értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű színészek két kör kávét is ittak a cukrászdában, ahová váratlanul beültek.","shortLead":"A világhírű színészek két kör kávét is ittak a cukrászdában, ahová váratlanul beültek.","id":"20210703_ethan_hawke_oscar_isaac_michael_benjamin_hernandez_balatonfuredi_kavezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d3ddd8-1310-403c-b6ee-6e0114ad9251","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_ethan_hawke_oscar_isaac_michael_benjamin_hernandez_balatonfuredi_kavezo","timestamp":"2021. július. 03. 18:33","title":"Egy balatonfüredi cukrászdában bukkant fel Ethan Hawke és Oscar Isaac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]