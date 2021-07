Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9fd46dc-460e-40a0-92a6-eef4c12aa3a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közút osztotta meg a felvételt.","shortLead":"A Magyar Közút osztotta meg a felvételt.","id":"20210705_magyar_kozut_illegalis_szemetlerakas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd46dc-460e-40a0-92a6-eef4c12aa3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41133d6-7339-4d44-88eb-929e8ce36a45","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_magyar_kozut_illegalis_szemetlerakas_video","timestamp":"2021. július. 05. 10:29","title":"Kamerával kaptak rajta egy autóst, aki 20 zsák szemetet rakott le az M3-as autópályánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3520212b-b528-4c8e-b42c-73fe673227f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter a delta variáns terjedése miatt attól tart, Franciaországban is megtörténhet az, ami az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter a delta variáns terjedése miatt attól tart, Franciaországban is megtörténhet az, ami...","id":"20210705_franciaorszag_negyedik_hullam_julius_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3520212b-b528-4c8e-b42c-73fe673227f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9324ff5f-4400-4983-962e-e29883dc423d","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_franciaorszag_negyedik_hullam_julius_vege","timestamp":"2021. július. 05. 07:49","title":"Emelkednek az esetszámok, július végére elérheti a koronavírus negyedik hulláma Franciaországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A februárban Győrben lekapcsolt férfi búcsúlevele alapján túlságosan súlyosnak találta az ítéletét.","shortLead":"A februárban Győrben lekapcsolt férfi búcsúlevele alapján túlságosan súlyosnak találta az ítéletét.","id":"20210703_pedofil_buntett_ongyilkos_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301aeb29-2a86-4be1-ae34-ac3baf51a2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_pedofil_buntett_ongyilkos_borton","timestamp":"2021. július. 03. 13:55","title":"Öngyilkos lett egy pedofil bűntett miatt 9 évre ítélt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóhír szerint a PSG jobb szerződést ajánl Messinek, mint a Barca.","shortLead":"Sajtóhír szerint a PSG jobb szerződést ajánl Messinek, mint a Barca.","id":"20210703_A_PSG_vinne_Messit_raigertek_a_Barcara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a8d878-2dc8-4a73-b3a9-f1a3beb098a8","keywords":null,"link":"/sport/20210703_A_PSG_vinne_Messit_raigertek_a_Barcara","timestamp":"2021. július. 03. 11:49","title":"A PSG vinné Messit, ráígértek a Barcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd6aaad-91cb-4c2c-854c-0d858b7c8dde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fantasztikus videót drón segítségével hónapokon át készítette Lior Patel izraeli filmes, akinek egyik szakterülete a légi felvételek készítése.","shortLead":"A fantasztikus videót drón segítségével hónapokon át készítette Lior Patel izraeli filmes, akinek egyik szakterülete...","id":"20210704_Lelegzetelallito_gyorsitott_legi_felvetel_egy_izraeli_juhnyaj_mozgasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd6aaad-91cb-4c2c-854c-0d858b7c8dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adbad18-192d-49ef-b881-47ae9140d2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_Lelegzetelallito_gyorsitott_legi_felvetel_egy_izraeli_juhnyaj_mozgasarol","timestamp":"2021. július. 04. 15:06","title":"Lélegzetelállító légi felvételek mutatják, hogyan mozog egy óriási juhnyáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden idők legnagyobb költési kedvéről árulkodnak az alkalmazás-áruházak második negyedéves adatai.","shortLead":"Minden idők legnagyobb költési kedvéről árulkodnak az alkalmazás-áruházak második negyedéves adatai.","id":"20210703_app_annie_jelentes_app_letoltesek_koltesek_2021_q2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b513509c-09f8-4ee6-b668-81fe6cbb4f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_app_annie_jelentes_app_letoltesek_koltesek_2021_q2","timestamp":"2021. július. 03. 16:03","title":"Minden rekord megdőlt: rengeteget költöttünk appokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég engedélyezték az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég...","id":"20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d4de4b-773f-4544-8195-1a4da212406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","timestamp":"2021. július. 05. 08:33","title":"Görényeket, pumákat és medvéket oltottak be a koronavírus ellen az oaklandi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420e43da-4307-4e2e-8340-be7c18977100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Xavier Bettel tesztje a múlt héten lett pozitív. Egy oltást már kapott.\r

","shortLead":"Xavier Bettel tesztje a múlt héten lett pozitív. Egy oltást már kapott.\r

","id":"20210704_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_korhaz_luxemburgi_miniszterelnok_xavier_bettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=420e43da-4307-4e2e-8340-be7c18977100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6079938-d6a9-48bf-ba50-797e1369a1c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_korhaz_luxemburgi_miniszterelnok_xavier_bettel","timestamp":"2021. július. 04. 21:58","title":"Kórházba került a koronavírusos luxemburgi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]