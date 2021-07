Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"97289c8d-d206-45c5-bdb6-c28ddea98995","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"El is küldtek egy adagot tesztelésre a Transindexnek, miután a portál nem volt elragadtatva sem a Csíki Csipsztől, sem a Székely termék név ilyen használatától.","shortLead":"El is küldtek egy adagot tesztelésre a Transindexnek, miután a portál nem volt elragadtatva sem a Csíki Csipsztől, sem...","id":"20210706_Medveurulek_konzerv_Csiki_Sormanufaktura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97289c8d-d206-45c5-bdb6-c28ddea98995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef4e296-cd64-4945-8d81-87dca84f0b62","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_Medveurulek_konzerv_Csiki_Sormanufaktura","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Medveürüléket árul konzervben a Csíki Sörmanufaktúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8716bed-78d1-405b-8139-069d2b30fad6","c_author":"Muharay Katalin","category":"elet","description":"Portugália kontinentális része már a koronavírus-járvány negyedik hullámával küzd, közben Madeira szigete közölte, fogadnak minden beoltott turistát, akkor is, ha az EU-ban nem elfogadott vakcinát kapták. ","shortLead":"Portugália kontinentális része már a koronavírus-járvány negyedik hullámával küzd, közben Madeira szigete közölte...","id":"20210705_Madeira_felulbiralta_az_Europa_Uniot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8716bed-78d1-405b-8139-069d2b30fad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3a1b79-1091-4597-badf-aaf75997bf77","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Madeira_felulbiralta_az_Europa_Uniot","timestamp":"2021. július. 05. 15:20","title":"Madeira felülbírálta az Európa Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feljegyzések 112 évvel ezelőtti kezdete óta a legmelegebb júniust mérték Új-Zélandon, ahol most tél van.","shortLead":"A feljegyzések 112 évvel ezelőtti kezdete óta a legmelegebb júniust mérték Új-Zélandon, ahol most tél van.","id":"20210705_uj_zeland_klimavaltozas_globalis_felmegedes_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ecc784-0dce-4a2c-af0c-2094851f9610","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_uj_zeland_klimavaltozas_globalis_felmegedes_rekord","timestamp":"2021. július. 05. 16:29","title":"Soha nem volt még ilyen meleg júniusban Új-Zélandon, pedig ott tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","shortLead":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","id":"20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b1d4cb-e411-442f-a835-6a188a9bf79c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","timestamp":"2021. július. 05. 06:41","title":"Videón a szupersportos új BMW M3 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7279f0-1c16-48a7-b93c-ebc1d2cc3bd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Laurent Simons 11 évesen szerzett diplomát fizikából, amihez mindössze egy évre volt szüksége. Ez a többi hallgatónak általában három évébe telik.","shortLead":"Laurent Simons 11 évesen szerzett diplomát fizikából, amihez mindössze egy évre volt szüksége. Ez a többi hallgatónak...","id":"20210706_laurent_simons_diploma_csodagyerek_halhatatlansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df7279f0-1c16-48a7-b93c-ebc1d2cc3bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596d7b2a-b463-40f6-99db-54972fa2271e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_laurent_simons_diploma_csodagyerek_halhatatlansag","timestamp":"2021. július. 06. 08:40","title":"A 11 évesen diplomázó csodagyerek új kihívást talált: a halhatatlanság „receptjét” keresi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d7a855-de9d-44d0-8c55-8a65209b42c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek célzott robbantással, a közelgő Elsa hurrikán miatt döntötték le a 12 szintes épületet.","shortLead":"A szakemberek célzott robbantással, a közelgő Elsa hurrikán miatt döntötték le a 12 szintes épületet.","id":"20210705_florida_lakohaz_hurrikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d7a855-de9d-44d0-8c55-8a65209b42c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134998e4-ffd5-47ca-9c63-f9b56ab771a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_florida_lakohaz_hurrikan","timestamp":"2021. július. 05. 11:16","title":"Megsemmisítették az összeomlott floridai lakóház még álló részeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","shortLead":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","id":"202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8f1207-6774-4c67-8007-8d527d9221b4","keywords":null,"link":"/360/202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Ifj. Mészáros most már a mezőgazdaságban is kaszálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze, így nem támaszkodik (annyira) a konkurens cégek megoldására. Hogy mi ez? A Brave Search, egy vadonatúj kereső, amelyet bárki kipróbálhat.","shortLead":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze...","id":"20210705_brave_search_kereso_bongeszes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a47446-2d82-4a30-adc7-df9d1d771731","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_brave_search_kereso_bongeszes","timestamp":"2021. július. 05. 09:03","title":"Próbálja ki a Google helyett: elindult egy új kereső, ami kevésbé kíváncsiskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]