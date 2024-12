Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e340df16-dcef-48b9-b573-b4de4a6ec6e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Ipsos 2024-es AI Monitor jelentése átfogó képet nyújt arról, hogyan viszonyulnak az emberek világszerte és Magyarországon a mesterséges intelligenciához. ","shortLead":"Az Ipsos 2024-es AI Monitor jelentése átfogó képet nyújt arról, hogyan viszonyulnak az emberek világszerte és...","id":"20241221_mesterseges-intelligencia-varakozasok-magyar-emberek-ipsos-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e340df16-dcef-48b9-b573-b4de4a6ec6e7.jpg","index":0,"item":"c0dae937-d5b3-4117-bd14-349c3aa7a2db","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_mesterseges-intelligencia-varakozasok-magyar-emberek-ipsos-kutatas","timestamp":"2024. december. 21. 18:03","title":"Mégis mit várnak a magyar emberek a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a071aba-fe77-4d93-b3ca-1d8141af6198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton sajtótájékoztatót tartott a város ügyésze és a rendőrség. ","shortLead":"Szombaton sajtótájékoztatót tartott a város ügyésze és a rendőrség. ","id":"20241221_magdeburg-karacsonyi-tamadas-feltetelezett-elkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a071aba-fe77-4d93-b3ca-1d8141af6198.jpg","index":0,"item":"636dc2ec-317a-4b78-93dd-c4dd01240ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_magdeburg-karacsonyi-tamadas-feltetelezett-elkoveto","timestamp":"2024. december. 21. 19:23","title":"Magdeburgi tragédia: előkerült a feltételezett elkövető évekkel korábbi interjúja, a szaúdiak többször is figyelmeztették a férfi miatt a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c48a46-a9f2-4cac-a57e-6c9b7b243001","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mészáros Csabát nyár végén távolították el a pozíciójából, miután az iskola vezetősége bejelentette: nem veszik el tanítás előtt a diákoktól a mobiltelefonokat, digitális eszközöket. Azóta ugyanott dolgozik pedagógusként. ","shortLead":"Mészáros Csabát nyár végén távolították el a pozíciójából, miután az iskola vezetősége bejelentette: nem veszik el...","id":"20241221_Madach-Imre-Gimnazium-kirugott-igazgato-Meszaros-Csaba-interju-mobil-tilalom-kozepiskola-Belugyminiszterium-rendelet-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c48a46-a9f2-4cac-a57e-6c9b7b243001.jpg","index":0,"item":"f4c470d6-34a7-4431-a0ce-37a8a3c71831","keywords":null,"link":"/kultura/20241221_Madach-Imre-Gimnazium-kirugott-igazgato-Meszaros-Csaba-interju-mobil-tilalom-kozepiskola-Belugyminiszterium-rendelet-feljelentes","timestamp":"2024. december. 21. 13:25","title":"Pert fontolgat a Madách gimnázium felmentett igazgatója a Belügyminisztérium ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Múlt hónapban egy 14 éves fiút késeltek meg, miután a közösségi médiában összeveszett későbbi gyilkosával.","shortLead":"Múlt hónapban egy 14 éves fiút késeltek meg, miután a közösségi médiában összeveszett későbbi gyilkosával.","id":"20241222_albania-tiktok-betiltas-tinedzser-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"75f48b34-2bc7-4fe6-a4c1-89840e59654a","keywords":null,"link":"/elet/20241222_albania-tiktok-betiltas-tinedzser-gyilkossag","timestamp":"2024. december. 22. 12:54","title":"Egy évre betiltják a TikTokot Albániában egy tinédzser meggyilkolását követően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnök legújabb videójából most már azt is tudjuk, hogy nagyon jól van, sőt, azt kívánja mindenkinek, hogy legalább olyan jól legyen, mint ő.","shortLead":"A köztársasági elnök legújabb videójából most már azt is tudjuk, hogy nagyon jól van, sőt, azt kívánja mindenkinek...","id":"20241221_Sulyok-Tamas-koztarsasagi-elnok-kerdezz-felelek-video-hogy-vagy-meditacio-beszelgetes-Novak-Katalin-olajfestmeny-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b.jpg","index":0,"item":"de06c199-cc73-4f6c-91e5-92aa541a47ae","keywords":null,"link":"/elet/20241221_Sulyok-Tamas-koztarsasagi-elnok-kerdezz-felelek-video-hogy-vagy-meditacio-beszelgetes-Novak-Katalin-olajfestmeny-portre","timestamp":"2024. december. 21. 15:04","title":"Mit szeret csinálni Sulyok Tamás egy fárasztó nap után? Beszélgetni a feleségével és meditálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7fdf92-af2e-4c54-8da0-3d6e91cc6099","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Összeszedtük az év legérdekesebb futball-rekordjait.","shortLead":"Összeszedtük az év legérdekesebb futball-rekordjait.","id":"20241222_futball-labdarugas-real-madrid-rekordok-manchester-city-rodri-izrael-tizenegyesparbaj-veretlensegi-sorozat-varga-barnabas-legidosebb-legfiatalabb-jatekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e7fdf92-af2e-4c54-8da0-3d6e91cc6099.jpg","index":0,"item":"584e40bd-e94f-4969-a59b-f808d1e4c43d","keywords":null,"link":"/sport/20241222_futball-labdarugas-real-madrid-rekordok-manchester-city-rodri-izrael-tizenegyesparbaj-veretlensegi-sorozat-varga-barnabas-legidosebb-legfiatalabb-jatekos","timestamp":"2024. december. 22. 13:00","title":"Tizenötödször BL-győztes a Real? Kit érdekel, amikor Izraelben villanyoltásig rugdosták a tizenegyeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289bc7c8-f025-4a94-b3d8-e98e616e65c3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fokozatosak lesznek az elbocsátások, visszaállítják a foglalkoztatási garanciát, cserébe a munkavállalóknak le kell mondaniuk a közvetlen béremelésekről. Mindkét fél örülhet. ","shortLead":"Fokozatosak lesznek az elbocsátások, visszaállítják a foglalkoztatási garanciát, cserébe a munkavállalóknak le kell...","id":"20241220_Megallapodott-a-Volkswagen-a-nemet-szakszervezetekkel-nem-zarnak-be-gyarakat-de-elbocsatanak-35-ezer-embert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/289bc7c8-f025-4a94-b3d8-e98e616e65c3.jpg","index":0,"item":"f7bb8655-ae5a-49fa-a220-ecc91e1c51a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_Megallapodott-a-Volkswagen-a-nemet-szakszervezetekkel-nem-zarnak-be-gyarakat-de-elbocsatanak-35-ezer-embert","timestamp":"2024. december. 20. 19:14","title":"70 óra tárgyalás után megállapodott a Volkswagen a német szakszervezetekkel, nem zárnak be gyárakat, de elbocsátának 35 ezer embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A megválasztott elnök szerint az Eupai Uniónak ki kell egyenlítenie az Egyesült Államokkal szemben fennálló deficitet.","shortLead":"A megválasztott elnök szerint az Eupai Uniónak ki kell egyenlítenie az Egyesült Államokkal szemben fennálló deficitet.","id":"20241220_donald-trump-egyesult-allamok-europai-unio-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0.jpg","index":0,"item":"63c4a978-7cf4-4d5d-add7-c594d4db2535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_donald-trump-egyesult-allamok-europai-unio-vam","timestamp":"2024. december. 20. 21:39","title":"Az EU-t sújtó vámokat lebegtetett be Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]