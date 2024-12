Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Tamás Antal cikke miatt feljelentést tesz Tompos Márton, a Momentum elnöke.","shortLead":"Tóth Tamás Antal cikke miatt feljelentést tesz Tompos Márton, a Momentum elnöke.","id":"20241221_A-Magyar-Nemzet-szerzoje-szerint-Volodimir-Zelenszkijnek-felelnie-az-ukran-nepirtasert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f.jpg","index":0,"item":"6658f429-5535-41ca-b920-65807d640d65","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_A-Magyar-Nemzet-szerzoje-szerint-Volodimir-Zelenszkijnek-felelnie-az-ukran-nepirtasert","timestamp":"2024. december. 21. 17:00","title":"A Magyar Nemzet szerzője szerint Volodimir Zelenszkijnek felelnie kell az ukrán népirtásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a","c_author":"Kozek Lél","category":"360","description":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki <strong>ezen idővel túlteszi magá</strong>t, mint a politikai közössége által rehabilitált Szájer József. Mások, mint például Pajor András atya, a tagadásba menekülnek. A család, az ismerősök előtti megszégyenüléstől azonban nem csak az ismert emberek retteghetnek. A kettős életet élőknek sokszor a lelepleződés hozza el a megkönnyebbülést.","shortLead":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki...","id":"20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a.jpg","index":0,"item":"c8661a0f-7672-4767-92c0-c6d8911566b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","timestamp":"2024. december. 22. 08:30","title":"Miért lehet valaki homofób, aki maga is meleg? – merő rettegés a kettős életet élők élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Timothy Garton Ash arról írt, hogyan alakulhat az ukrán háború 2025-ben, a Die Welt a NATO jövőjét taglalja, a Financial Times pedig megkereste a pozitívumokat a most záruló évben. Válogatásunk a nemzetközi lapok írásaiból.","shortLead":"Timothy Garton Ash arról írt, hogyan alakulhat az ukrán háború 2025-ben, a Die Welt a NATO jövőjét taglalja...","id":"20241222_Nemzetkozi-lapszemle-kitol-fel-Vlagyimir-Putyin-es-mi-volt-jo-ebben-az-evben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"e93cb862-82f2-486d-bae0-d910b3307a77","keywords":null,"link":"/360/20241222_Nemzetkozi-lapszemle-kitol-fel-Vlagyimir-Putyin-es-mi-volt-jo-ebben-az-evben","timestamp":"2024. december. 22. 10:14","title":"Nemzetközi lapszemle: kitől fél Vlagyimir Putyin és mi volt jó ebben az évben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott arról, hogyan legyünk mértékletesek az ünnepeket alatt is. ","shortLead":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott...","id":"20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8.jpg","index":0,"item":"6b579004-1276-494a-828f-681c9a5a40d5","keywords":null,"link":"/elet/20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","timestamp":"2024. december. 22. 10:00","title":"Nem mindig a mentes a jobb – táplálkozási tippek karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c8de80-35b9-4bda-bbd5-3a32e8c59dd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mezőgazdasági termelők, színészek, középiskolás diákok és civilek csatlakoztak vasárnap az egyetemi hallgatók tiltakozásához. A szerb főváros főbb csomópontjain két órán át nem lehetett közlekedni. ","shortLead":"Mezőgazdasági termelők, színészek, középiskolás diákok és civilek csatlakoztak vasárnap az egyetemi hallgatók...","id":"20241222_Tobb-ezren-csatlakoztak-az-egyetemistak-tiltakozasahoz-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c8de80-35b9-4bda-bbd5-3a32e8c59dd6.jpg","index":0,"item":"2762e896-5c57-47c7-bda1-b8f33a384846","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Tobb-ezren-csatlakoztak-az-egyetemistak-tiltakozasahoz-Belgradban","timestamp":"2024. december. 22. 18:13","title":"Több ezren csatlakoztak az egyetemisták tiltakozásához Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt a megoldást válasszák, legyen szó akár hűtésről, akár fűtésről. Ezeket a rossz beidegződéseket vesszük sorra és oszlatjuk el cikkünkben.","shortLead":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt...","id":"20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38.jpg","index":0,"item":"75cc51c2-b067-4c40-ad65-fdf016be946f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","timestamp":"2024. december. 21. 15:30","title":"Drága, felesleges és mind ugyanazt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350a592e-dbc5-4ed3-8c58-75f0b2ea916d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin az év találmányait összefoglaló 200-as listáján autós közlekedést megújító ötletek is helyet kaptak. A Cavnue megoldására például Magyarországon is nagy szükség lenne.","shortLead":"A TIME magazin az év találmányait összefoglaló 200-as listáján autós közlekedést megújító ötletek is helyet kaptak...","id":"20241223_2024-legjobb-talalmanyai-autok-time-200","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350a592e-dbc5-4ed3-8c58-75f0b2ea916d.jpg","index":0,"item":"ed2f55a1-81ee-470f-900b-1bdf292aeecb","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_2024-legjobb-talalmanyai-autok-time-200","timestamp":"2024. december. 23. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: motorrá alakítható autó és a szkenner, ami 30 másodperc alatt kiszúrja a hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","shortLead":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","id":"20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2.jpg","index":0,"item":"0258897e-9f5f-469a-ab80-b0143415433a","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","timestamp":"2024. december. 21. 15:57","title":"Olaf Scholz Magdeburgba utazott, az Egyesült Államok felajánlotta a segítségét a karácsonyi vásárban történt tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]