Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4c6173f8-9d76-411e-86e9-761288a0c27a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin idén is összegyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket az adatvédelem terén találtak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin idén is összegyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket...","id":"20241224_2024-legjobb-talalmanyai-adatvedelem-biztonsag-block-bitkey-bitcoin-badge-biometrikus-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6173f8-9d76-411e-86e9-761288a0c27a.jpg","index":0,"item":"92d73e37-bc08-478f-b0c5-0361b97c94a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_2024-legjobb-talalmanyai-adatvedelem-biztonsag-block-bitkey-bitcoin-badge-biometrikus-adatok","timestamp":"2024. december. 24. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a kavics formájú, szuperbiztonságos pénztárca és az ujjlenyomatot védő rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49af300-2ee7-4a4c-b59b-c040c403816b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Addig gépesítünk, amíg az nem megy a minőség rovására, vallja Galajda Péter, aki azért kezdett el szörpöt gyártani, mert nem talált megfelelőt a piacon. A Mayer szörp mára az egyik legismertebb prémium élelmiszer lett, ahol ugyan mindig van a polcon a nagymama főzetét idéző eperszörp, de kísérleteznek chilivel és kaporral is.","shortLead":"Addig gépesítünk, amíg az nem megy a minőség rovására, vallja Galajda Péter, aki azért kezdett el szörpöt gyártani...","id":"20241222_mayer-szorp-cegportre-lekvar-szirup-premium-elelmiszer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c49af300-2ee7-4a4c-b59b-c040c403816b.jpg","index":0,"item":"76c2beb5-7efb-440f-8413-ebd08cb2aec6","keywords":null,"link":"/kkv/20241222_mayer-szorp-cegportre-lekvar-szirup-premium-elelmiszer-ebx","timestamp":"2024. december. 22. 20:00","title":"\"Mi csak a gyümölcs ízét tudjuk megőrizni\": a magyar szörpforradalom egyik bölcsőjében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2bfeb5-8cb7-4811-887a-eac64b69871d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin válaszul Ukrajna elpusztítását ígérte.","shortLead":"Vlagyimir Putyin válaszul Ukrajna elpusztítását ígérte.","id":"20241222_video-kazany-oroszorszag-ukrajna-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f2bfeb5-8cb7-4811-887a-eac64b69871d.jpg","index":0,"item":"c39ea96f-da96-4132-8870-b47acdc5ca5e","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_video-kazany-oroszorszag-ukrajna-drontamadas","timestamp":"2024. december. 22. 15:02","title":"Videó: A fronttól 1000 kilométerre lévő orosz luxusapartmanra támadtak drónokkal az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több régebbi készüléktől vesz búcsút a Meta üzenetküldő platformja, ezúttal az androidod mobilok vannak soron.","shortLead":"Egyre több régebbi készüléktől vesz búcsút a Meta üzenetküldő platformja, ezúttal az androidod mobilok vannak soron.","id":"20241223_whatsapp-meta-android-kitkat-kivezetes-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30.jpg","index":0,"item":"434fa6a9-72af-43aa-883d-499dac03bfac","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_whatsapp-meta-android-kitkat-kivezetes-leallas","timestamp":"2024. december. 23. 09:03","title":"Milyen mobilja van? Napokon belül végleg leállhat rajta a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3d4db0-f3c3-4234-81d9-89b9091193c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kormányfő a 8. lett az aktív képviselők sorrendjében, összesen 51 alkalommal beszélt az Országgyűlésben.","shortLead":"Orbán Viktor kormányfő a 8. lett az aktív képviselők sorrendjében, összesen 51 alkalommal beszélt az Országgyűlésben.","id":"20241223_Egyszer-sem-szolalt-fel-a-parlamentben-11-fideszes-es-egy-ellenzeki-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d4db0-f3c3-4234-81d9-89b9091193c4.jpg","index":0,"item":"4b856748-d960-4b88-bcaf-2db786a149ed","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Egyszer-sem-szolalt-fel-a-parlamentben-11-fideszes-es-egy-ellenzeki-kepviselo","timestamp":"2024. december. 23. 07:57","title":"Idén egyszer sem szólalt fel a parlamentben 11 fideszes és egy ellenzéki képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98de7163-ffe1-49cb-bb8f-05510cdbdc0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felföldi László azt ígérte, hogy személyesen is mindent megtesz annak érdekében, hogy gyógyuljanak a sebek, és hogy hasonló esetek a jövőben ne történhessenek meg. ","shortLead":"Felföldi László azt ígérte, hogy személyesen is mindent megtesz annak érdekében, hogy gyógyuljanak a sebek, és...","id":"20241223_A-pecsi-puspok-is-bocsanatot-kert-a-bunokert-amelyeket-a-katolikus-egyhaz-tagjai-kovettek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98de7163-ffe1-49cb-bb8f-05510cdbdc0b.jpg","index":0,"item":"704c27dd-acd8-4902-89e1-c56868480885","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_A-pecsi-puspok-is-bocsanatot-kert-a-bunokert-amelyeket-a-katolikus-egyhaz-tagjai-kovettek-el","timestamp":"2024. december. 23. 14:52","title":"A pécsi püspök is bocsánatot kért a bűnökért, amelyeket a katolikus egyház tagjai követtek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fb2020-715e-47e9-95ec-f5256d0610bc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy jelentős tőkeemelés után a Waberer’s részesedése 70 százalék lesz, a GYSEV kisebbségi tulajdonos marad.","shortLead":"Egy jelentős tőkeemelés után a Waberer’s részesedése 70 százalék lesz, a GYSEV kisebbségi tulajdonos marad.","id":"20241223_A-Tiborcz-fele-Waberers-megszerezte-a-GYSEV-fuvarleanyanak-tobbsegi-tulajdonreszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02fb2020-715e-47e9-95ec-f5256d0610bc.jpg","index":0,"item":"42d1e4f3-54f5-4072-97b2-e4737e1142ca","keywords":null,"link":"/kkv/20241223_A-Tiborcz-fele-Waberers-megszerezte-a-GYSEV-fuvarleanyanak-tobbsegi-tulajdonreszet","timestamp":"2024. december. 23. 15:04","title":"A Tiborcz-féle Waberer’s megszerezte a GYSEV fuvarleányának többségi tulajdonrészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A dél-koreai hírszerzés szerint Phenjan “önmegsemmisítésre képes drónokat gyárt és szállít Oroszországnak”. ","shortLead":"A dél-koreai hírszerzés szerint Phenjan “önmegsemmisítésre képes drónokat gyárt és szállít Oroszországnak”. ","id":"20241223_A-del-koreai-hadsereg-szerint-tobb-mint-ezer-Zelenszkij-szerint-mar-3-ezer-eszak-koreai-katona-halt-meg-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da.jpg","index":0,"item":"59f21b82-b028-4cd6-859d-0b1710d721e9","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_A-del-koreai-hadsereg-szerint-tobb-mint-ezer-Zelenszkij-szerint-mar-3-ezer-eszak-koreai-katona-halt-meg-Ukrajnaban","timestamp":"2024. december. 23. 21:55","title":"A dél-koreai hadsereg szerint több mint ezer, Zelenszkij szerint már 3 ezer észak-koreai katona halt meg Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]