[{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nyolc alkalommal hívták őket egyedül élő idősekhez, akik nem adtak magukról életjelet, vagy elestek és nem tudtak felkelni.","shortLead":"Nyolc alkalommal hívták őket egyedül élő idősekhez, akik nem adtak magukról életjelet, vagy elestek és nem tudtak...","id":"20241226_katasztrofavedelem-tuzoltok-karacsony-elso-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"7253866b-7d2a-4dcc-8030-252adc95878d","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_katasztrofavedelem-tuzoltok-karacsony-elso-napja","timestamp":"2024. december. 26. 08:42","title":"48 tűzesethez vonultak ki a tűzoltók karácsony első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a6eaf1-8583-47c4-9327-561c3bf3f0df","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2. rész.","shortLead":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2...","id":"20241227_hvg-2024-Kronikaja-vilag-2-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a6eaf1-8583-47c4-9327-561c3bf3f0df.jpg","index":0,"item":"2d334f6a-4846-4e32-9005-73f08c054427","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-2024-Kronikaja-vilag-2-resz","timestamp":"2024. december. 27. 12:00","title":"Anomáliák az időjárásban és a politikában, papírforma a fociban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e266a9c-7097-4d82-a6f1-bfaf361efbf8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Rendszeresen át kellene gondolni viszonyunkat az ünnepeinkhez, az azokon közösen elfogyasztott ételekhez, hogy a személyiségünket formáló tradíciók ne váljanak béklyóvá – hangsúlyozza Czecz Fruzsina gasztropszichológus, aki elárulja azt is, hogyan szereljük le a traktálást.","shortLead":"Rendszeresen át kellene gondolni viszonyunkat az ünnepeinkhez, az azokon közösen elfogyasztott ételekhez...","id":"20241225_hvg-asztalnal-dol-el-czecz-fruzsina-gasztropszichologus-karacsony-unnepi-szerepek-elvarasok-hataratlepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e266a9c-7097-4d82-a6f1-bfaf361efbf8.jpg","index":0,"item":"b46edc72-d643-456b-8612-4933f062e691","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-asztalnal-dol-el-czecz-fruzsina-gasztropszichologus-karacsony-unnepi-szerepek-elvarasok-hataratlepes","timestamp":"2024. december. 25. 19:30","title":"„Csak apád kedvéért sütöttem meg ezt is” – hogyan ne rokkanjunk bele a karácsonyba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6c0614-78ae-4654-97cb-8bd650106dbb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy 61 éves férfit gyilkossággal gyanúsítanak.","shortLead":"Egy 61 éves férfit gyilkossággal gyanúsítanak.","id":"20241226_eltunt-magyar-no-anglia-holttest-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6c0614-78ae-4654-97cb-8bd650106dbb.jpg","index":0,"item":"94ff4908-e250-4644-9a05-0f7ac5221837","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_eltunt-magyar-no-anglia-holttest-gyilkossag","timestamp":"2024. december. 26. 10:00","title":"Eltűnt magyar nő holttestét találták meg Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk azokat, melyeket a repülés és az űrkutatás terén tartottak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk...","id":"20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184.jpg","index":0,"item":"d04e9e8e-ab79-4e37-b236-43beb6afeeef","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","timestamp":"2024. december. 26. 11:35","title":"2024 legjobb találmányai: 3D-s térkép a világegyetemről, és a kozmikus internet, amit macskás videóval teszteltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A mérőműszer is kiakadt a tragédia helyszínén.","shortLead":"A mérőműszer is kiakadt a tragédia helyszínén.","id":"20241226_szen-monoxid-mergezes-haromhonapos-csecsemo-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"66107f8a-09d1-4234-930e-4e0eebbab38d","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_szen-monoxid-mergezes-haromhonapos-csecsemo-meghalt","timestamp":"2024. december. 26. 12:51","title":"Háromhónapos csecsemő halt meg szén-monoxid-mérgezésben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A katonát december 26-án ejtették foglyul, de belehalt súlyos sérüléseibe.","shortLead":"A katonát december 26-án ejtették foglyul, de belehalt súlyos sérüléseibe.","id":"20241227_ukran-hadsereg-eszak-korea-hadifogoly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"2caa72b8-315f-4e28-a066-fff829f431e5","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_ukran-hadsereg-eszak-korea-hadifogoly","timestamp":"2024. december. 27. 08:09","title":"Meghalt az ukrán fogságba esett észak-koreai katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de22a633-d7dd-4763-a36c-e8b63172ba41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első webkamerája a Trojan Room Coffee Pot nevet viselte, és 1991-től egészen 2001-ig működött. Online 1993 novemberétől lehetett elérni. Azóta lekapcsolták, egy igen prózai okból.","shortLead":"A világ első webkamerája a Trojan Room Coffee Pot nevet viselte, és 1991-től egészen 2001-ig működött. Online 1993...","id":"20241225_elso-webkamera-xcoffee-kavefozo-trojan-room-coffee-pot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de22a633-d7dd-4763-a36c-e8b63172ba41.jpg","index":0,"item":"eb63a3d1-18e4-4403-9474-93e7eebd5c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_elso-webkamera-xcoffee-kavefozo-trojan-room-coffee-pot","timestamp":"2024. december. 25. 18:03","title":"10 évig működött a világ első webkamerája, végig egy kávéfőzőt mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]