Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d8c30e08-512d-4790-9d15-4c343ba2fb7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban háromnapos nemzeti gyászt hirdettek. A tragédia után felülvizsgálják a fegyverbirtoklásról szóló törvényt.","shortLead":"Az országban háromnapos nemzeti gyászt hirdettek. A tragédia után felülvizsgálják a fegyverbirtoklásról szóló törvényt.","id":"20250102_montenegro-amokfuto-cetinje-tizenket-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8c30e08-512d-4790-9d15-4c343ba2fb7a.jpg","index":0,"item":"07790e0c-16df-4c8a-baee-c11220933664","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_montenegro-amokfuto-cetinje-tizenket-halalos-aldozat","timestamp":"2025. január. 02. 12:14","title":"Tizenkét halálos áldozata van a montenegrói férfi ámokfutásának, köztük két gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"Domokos László","category":"gazdasag","description":"A beszerzési menedzserindex (bmi) szezonálisan kiigazított decemberi értéke 50,6 pont volt, kisebb a januári 52,2-nél, és a negyedik legalacsonyabb februári érték 1995 óta – adta hírül a Magyar Logisztikai, Beszerzés és Készletezési Társaság (MLBKT).","shortLead":"A beszerzési menedzserindex (bmi) szezonálisan kiigazított decemberi értéke 50,6 pont volt, kisebb a januári 52,2-nél...","id":"20250102_bmi-konjunktura-mblkt-feldolgozoipar-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"d3815515-fc56-451f-9ba4-a8e115760a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_bmi-konjunktura-mblkt-feldolgozoipar-2025","timestamp":"2025. január. 02. 09:00","title":"Újabb erős jel érkezett arról, hogy aligha pattan fel gyorsan a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés a két eset között. ","shortLead":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok...","id":"20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257.jpg","index":0,"item":"b17988e3-1b44-4e61-8816-3d2db2c77a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","timestamp":"2025. január. 02. 06:37","title":"Tűzijátékok és gáztartályok voltak a vegasi Trump Hotel előtt felrobbant Cybertruckban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Látványos csillaghullással kezdődik az év, érkeznek a Quadrantidák, az egyik legbőségesebb meteorzáport hozó raj – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.","shortLead":"Látványos csillaghullással kezdődik az év, érkeznek a Quadrantidák, az egyik legbőségesebb meteorzáport hozó raj –...","id":"20250103_quadrantidak-meteorraj-csillaghullas-meteorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965.jpg","index":0,"item":"f22c1212-40e9-4882-bea7-85213809071c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_quadrantidak-meteorraj-csillaghullas-meteorok","timestamp":"2025. január. 03. 12:03","title":"Nézzen az égre péntek este: jönnek a Quadrantidák, fényes tűzgömbök is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2023 óta nem termel a Vágóhíd utcai gyár, most be is zárja a veszteséges üzemet az ukrán Roshen.","shortLead":"2023 óta nem termel a Vágóhíd utcai gyár, most be is zárja a veszteséges üzemet az ukrán Roshen.","id":"20250102_bezar-a-bonbonetti-gyar-roshen-ukran-edesseggyarto-cukorka-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd.jpg","index":0,"item":"b634d0c7-340b-4442-b72a-3795e8ce3f16","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_bezar-a-bonbonetti-gyar-roshen-ukran-edesseggyarto-cukorka-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. január. 02. 08:36","title":"Bezárja az ukrán tulajdonos a budapesti Bonbonetti-gyárat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2fc4f1-60cd-4fd4-ace4-12e4013db0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Starlinket is megelőzve elsőként ért el 100 Gbps sebességet a kínai Chang Guang Satellite Technology lézeres műhold-Föld internete.","shortLead":"A Starlinket is megelőzve elsőként ért el 100 Gbps sebességet a kínai Chang Guang Satellite Technology lézeres...","id":"20250103_kina-chang-guang-satellite-technology-lezeres-internet-fold-muhold-kapcsolat-rekord-100-gpbs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2fc4f1-60cd-4fd4-ace4-12e4013db0ee.jpg","index":0,"item":"31153ae0-3a79-46d4-9f0c-dc22d7dd6f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_kina-chang-guang-satellite-technology-lezeres-internet-fold-muhold-kapcsolat-rekord-100-gpbs","timestamp":"2025. január. 03. 17:03","title":"Kipróbálták a 100 gigabites internetet – és működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047202ca-26df-45c5-a5b3-69cba04bdaf4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tavaly kevesebb Tesla talált gazdára, mint 2023-ban, de az utolsó negyedév igen jól alakult.","shortLead":"Tavaly kevesebb Tesla talált gazdára, mint 2023-ban, de az utolsó negyedév igen jól alakult.","id":"20250103_visszaestek-a-tesla-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/047202ca-26df-45c5-a5b3-69cba04bdaf4.jpg","index":0,"item":"cabbafe9-d035-49dd-8ab6-ada22f72aa33","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_visszaestek-a-tesla-eladasai","timestamp":"2025. január. 03. 09:02","title":"Visszaestek a Tesla eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 34 éves férfi két gyerek édesapja volt. ","shortLead":"A 34 éves férfi két gyerek édesapja volt. ","id":"20250102_letavertes-tuzijatek-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e.jpg","index":0,"item":"6d88bdb6-10bb-4b77-86d3-08417c948d51","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_letavertes-tuzijatek-halalos-baleset","timestamp":"2025. január. 02. 10:36","title":"Engedélyköteles tűzijáték okozhatta a szilveszteri halálos balesetet Létavértesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]