[{"available":true,"c_guid":"27b5bd98-8043-4472-ad36-f2839ffda1be","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Hyundai Creta Electric egy feltöltéssel több, mint 470 kilométert képes megtenni.","shortLead":"A Hyundai Creta Electric egy feltöltéssel több, mint 470 kilométert képes megtenni.","id":"20250103_itt-az-elektromos-suzuki-vitara-uj-koreai-kihivoja-hyundai-creta-electric","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27b5bd98-8043-4472-ad36-f2839ffda1be.jpg","index":0,"item":"c52729ed-3516-424d-b9a0-b604adc79de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_itt-az-elektromos-suzuki-vitara-uj-koreai-kihivoja-hyundai-creta-electric","timestamp":"2025. január. 03. 09:52","title":"Itt az elektromos Suzuki Vitara új koreai kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbf4d01-8e9a-415c-992d-7b50e3700734","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a magyar felhasználóknál is megjelenik a Disney+ figyelmeztetése arról, hogy többé nem lehet egy háztartáson kívüli személlyel megosztani az előfizetést. ","shortLead":"Már a magyar felhasználóknál is megjelenik a Disney+ figyelmeztetése arról, hogy többé nem lehet egy háztartáson kívüli...","id":"20250103_disney-plus-streaming-platform-jelszomegosztas-tiltas-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fbf4d01-8e9a-415c-992d-7b50e3700734.jpg","index":0,"item":"73753386-372f-4a59-9402-edb68a205cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_disney-plus-streaming-platform-jelszomegosztas-tiltas-uzenet","timestamp":"2025. január. 03. 12:33","title":"Ennyi volt: a magyarokat is elérte a Disney+ jelszómegosztás-tiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerinte biztosan nincs egy átlagos magyar háztartásnak 26 millió forintot meghaladó vagyona. De akkor mennyi az annyi?","shortLead":"Szerinte biztosan nincs egy átlagos magyar háztartásnak 26 millió forintot meghaladó vagyona. De akkor mennyi az annyi?","id":"20250103_Egy-szakerto-szerint-egyaltalan-nem-elunk-olyan-jol-mint-azt-a-statisztika-mutatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925.jpg","index":0,"item":"a42f5c3e-d739-497e-8c95-698abab99d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Egy-szakerto-szerint-egyaltalan-nem-elunk-olyan-jol-mint-azt-a-statisztika-mutatja","timestamp":"2025. január. 03. 11:43","title":"Egy szakértő szerint egyáltalán nem élünk olyan jól, mint azt a statisztika mutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b175d561-2d9a-4356-a082-1c08c14fd10d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos új Rimac a V10-es hibrid Red Bull RB17 fő riválisának ígérkezik.","shortLead":"Az elektromos új Rimac a V10-es hibrid Red Bull RB17 fő riválisának ígérkezik.","id":"20250103_jon-a-horvatok-f1-nel-is-gyorsabb-uj-hiperautoja-rimac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b175d561-2d9a-4356-a082-1c08c14fd10d.jpg","index":0,"item":"baeb5566-3c53-4eb5-8623-f32c2b8af6d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_jon-a-horvatok-f1-nel-is-gyorsabb-uj-hiperautoja-rimac","timestamp":"2025. január. 03. 06:41","title":"Jön a horvátok F1-nél is gyorsabb új hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1fe1e8-21a5-437b-9244-21f342c8a554","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy Szlovákiában vásárolt tűzijáték okozott halálos balesetet.","shortLead":"Egy Szlovákiában vásárolt tűzijáték okozott halálos balesetet.","id":"20250103_szilveszteri-tuzijatekozas-ullo-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1fe1e8-21a5-437b-9244-21f342c8a554.jpg","index":0,"item":"c6318eb7-e6f9-4b00-8a28-b1f830c7a972","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_szilveszteri-tuzijatekozas-ullo-halalos-baleset","timestamp":"2025. január. 03. 12:54","title":"Üllőn is meghalt egy ember a szilveszteri tűzijátékozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbad3cd-caf0-46b4-b857-eddee8f071c6","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A spanyol szövetség és liga nem hosszabbította meg az idény további részére az FC Barcelona labdarúgócsapatának a tavaly nyáron megszerzett két játékosának, Dani Olmónak és Pau Victornak a regisztrációját. A pénzügyi gondokkal küzdő katalán klub még a sportdöntőbírósághoz fellebbezhet, de ha jogerőssé válik a mostani határozat, akkor mindkét futballista szabadon igazolhatóvá válik.","shortLead":"A spanyol szövetség és liga nem hosszabbította meg az idény további részére az FC Barcelona labdarúgócsapatának...","id":"20250104_Dani-Olmo-nem-lephet-palyara-a-Barcelona-szineiben-az-ideny-hatralevo-reszeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bbad3cd-caf0-46b4-b857-eddee8f071c6.jpg","index":0,"item":"66348d26-abe4-4989-9af4-0e7687b94380","keywords":null,"link":"/sport/20250104_Dani-Olmo-nem-lephet-palyara-a-Barcelona-szineiben-az-ideny-hatralevo-reszeben","timestamp":"2025. január. 04. 15:22","title":"Dani Olmo nem léphet pályára a Barcelona színeiben az idény hátralévő részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint hatvan, heroinnal megtöltött csomagot nyeltek le ketten.","shortLead":"Több mint hatvan, heroinnal megtöltött csomagot nyeltek le ketten.","id":"20250102_Ket-magyar-drogcsempeszt-fogtak-el-Ausztraliaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c84400aa-22e3-493f-962b-0aca52e4a277","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Ket-magyar-drogcsempeszt-fogtak-el-Ausztraliaban","timestamp":"2025. január. 02. 19:26","title":"Két magyar drogcsempészt fogtak el Ausztráliában, lenyelt csomagokban vitték volna be az országba a kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vályi István beszélt a távozás okairól és arról is, hogyan képzelik el a további munkát.","shortLead":"Vályi István beszélt a távozás okairól és arról is, hogyan képzelik el a további munkát.","id":"20250102_speedzone-ujsagiro-valyi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73.jpg","index":0,"item":"f48e8f53-0f0a-4db8-9960-13e7cd763d30","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_speedzone-ujsagiro-valyi-istvan","timestamp":"2025. január. 02. 19:12","title":"Új néven folytatják a Speedzone újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]