[{"available":true,"c_guid":"27ba3d19-71ca-4a09-9237-b9cee625f1c8","c_author":"Sághy Erna","category":"360","description":"Az üldöztetés és apja elvesztése határozta meg a képzőművészeti főiskolai diplomával az Állami Bábszínházban díszletfestőként, majd báb- és látványtervezőként dolgozó Ország Lili művészetét, akinek munkáiból tárlat látható a Kiscelli Múzeumban.","shortLead":"Az üldöztetés és apja elvesztése határozta meg a képzőművészeti főiskolai diplomával az Állami Bábszínházban...","id":"20250104_hvg-orszag-lili-kepzomuveszet-kiallitas-kiscelli-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27ba3d19-71ca-4a09-9237-b9cee625f1c8.jpg","index":0,"item":"5586324a-2cd7-4c56-bcc3-8955978c55ed","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-orszag-lili-kepzomuveszet-kiallitas-kiscelli-muzeum","timestamp":"2025. január. 04. 17:30","title":"„A templom az emberben belül van, ahhoz nem is kell egy épület tulajdonképpen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c298b28-4b40-45d1-bc50-1ee09dba8e72","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ez nem terrorcselekmény, hanem ébresztő” – írta a robbanásban életét vesztett katona.","shortLead":"„Ez nem terrorcselekmény, hanem ébresztő” – írta a robbanásban életét vesztett katona.","id":"20250104_Bucsuuzenet-trump-robbantas-tesla-cybertruck-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c298b28-4b40-45d1-bc50-1ee09dba8e72.jpg","index":0,"item":"f2f5b78f-9be5-4ca7-92af-5e3d2f4fcab6","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_Bucsuuzenet-trump-robbantas-tesla-cybertruck-musk","timestamp":"2025. január. 04. 08:43","title":"Búcsúüzenetet hagyott a Trump szállodája előtt robbantó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás eredményei alapján ideje lehet egy kis mozgást is beiktatni a mindennapokba a sok ülés mellé – a szív- és érrendszeri okokból bekövetkező halálozás kockázatát ugyanis akár 34 százalékkal is növelheti, ha valaki rendszeresen ülőmunkát végez.","shortLead":"Egy új kutatás eredményei alapján ideje lehet egy kis mozgást is beiktatni a mindennapokba a sok ülés mellé – a szív...","id":"20240104_ulomunka-sok-ules-korai-halalozas-kockazata-sziv-es-errendszeri-kardiovaszkularis-megbetegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309.jpg","index":0,"item":"4357bbe4-5d3e-4710-9c40-f18bdae51596","keywords":null,"link":"/tudomany/20240104_ulomunka-sok-ules-korai-halalozas-kockazata-sziv-es-errendszeri-kardiovaszkularis-megbetegedes","timestamp":"2025. január. 04. 08:03","title":"16%-kal növeli a korai halál kockázatát, mégis rengetegen csinálják – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c02252-08e5-4384-8619-b717edbf5bd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a japánok kedvelt vízitormája, a wasabi (vaszabi) közismerten csípős, azért egy olyan mellékhatására, amit egy izraeli nő akaratán kívül is megtapasztalt pár éve, nemigen gondolnánk. De úgy is fogalmazhatnánk: ha túl sok wasabit eszel, összetörhet a szíved.","shortLead":"Bár a japánok kedvelt vízitormája, a wasabi (vaszabi) közismerten csípős, azért egy olyan mellékhatására, amit...","id":"20250104_osszetort-sziv-szindroma-tul-sok-wasabi-vaszabi-japan-torma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84c02252-08e5-4384-8619-b717edbf5bd9.jpg","index":0,"item":"6084efa9-ea9e-47dd-b09b-fd401ffe6331","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_osszetort-sziv-szindroma-tul-sok-wasabi-vaszabi-japan-torma","timestamp":"2025. január. 04. 14:03","title":"Az első pillanatban szívinfarktusnak tűnt, de aztán kiderült, hogy összetört egy nő szíve, mert túl sok wasabit evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Vajon melyik identitása az őszintébb az Aszad-rezsim ellen lázadók vezérének, Ahmed al-Saraanak, az egykori dzsihádista hite vagy országmentő elszántsága?","shortLead":"Vajon melyik identitása az őszintébb az Aszad-rezsim ellen lázadók vezérének, Ahmed al-Saraanak, az egykori dzsihádista...","id":"20250105_hvg-ahmed-alsaraa-sziria-hts-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0.jpg","index":0,"item":"57b48ec9-8270-4bad-b80b-cd236dc3e557","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-ahmed-alsaraa-sziria-hts-kontur","timestamp":"2025. január. 05. 13:30","title":"A dzsihádból jön, de még nem tudni, hova tart Szíria új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4.jpg","index":0,"item":"c2bb46f5-522d-45ec-a235-5ee9ad3040c3","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","timestamp":"2025. január. 05. 16:00","title":"„Kevésen múlt, hogy meg se szülessél” – különös alaphelyzetből rugaszkodik el a Nobel-díjas Han Kang új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő” módon értelmezni a KSH adatait, a Duma Aktuál sem akart lemaradni. Litkai Gergely helyre kis sorvezetőt rittyentett, hogy mindenki világosan lássa, mik a helyesen értelmezendő új mutatók és új szándékok. Azt is megláthatjuk, mi jut eszébe a ChatGPT-nek a magyar gazdaságról, ami – ez is kiderül – egy dologban nagyon hasonlít Kovács András Péterre.","shortLead":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő”...","id":"20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd.jpg","index":0,"item":"d905c816-5454-4a6e-b960-395dfc8ca26b","keywords":null,"link":"/360/20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","timestamp":"2025. január. 04. 19:30","title":"Nagy Márton nyomában – a Duma Aktuál útmutatója a sajtó számára, hogyan kell értelmezni a gazdasági adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három megyére ki is adták a figyelmeztetést.","shortLead":"Három megyére ki is adták a figyelmeztetést.","id":"20250104_Onoseso-vasarnap-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc.jpg","index":0,"item":"5b5b069e-22b0-4e28-8cae-335bbdd7d9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_Onoseso-vasarnap-idojaras","timestamp":"2025. január. 04. 18:10","title":"Ónoseső miatt lehetnek korcsolyapályák az utak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]