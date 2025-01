Szombat óta lehet arról tudni, hogy Orbán Viktor családjával – feleségével, Lévai Anikóval és két lányával –, valamint egy ötfős kísérettel Indiába utazott. Az utazásról elsőként beszámoló Hadházy Ákos parlamenti képviselő a helyi Manorama című lap alapján írt erről, amiben egy fotót is közöltek a dél-indiai Kocsínban tartózkodó miniszterelnökről.

Azóta újabb részletek is kiderültek az utazásról: például az, hogy Orbán Viktort elkísérte Gattyán György egyik üzlettársa, Krishna Kumar is, aki Magyarországon működtet ájurvédikus gyógyító központot. A legutolsó információk szerint Orbánék egy több járműből álló, motoros tuktuk-konvojjal részt vettek egy városnéző túrán: megnézték Kocsín városában a helyi nevezetességeket, például a Mattancherry Palotát, majd egy zsinagógához, egy erődhöz, végül a Santa Cruz Bazilikához vitette magát Orbán.

Hivatalosan annyit tudni Havasi Bertalantól, a miniszterelnök sajtófőnökétől, hogy ez nem hivatalos út, vagyis a kormányfő magánprogramon vesz részt, lényegében egy év elejei téli nyaraláson, hiszen Kocsínban most igazi nyári idő van, 30 fok körüli nappali csúcshőmérséklettel. A helyi sajtótudósításokban szerepel is egy kép, amelyen Orbán könnyű, színes, nyári inget visel – első ránézésre ugyanazt, amelyet 2022 nyár végén Horvátországba is magával vitt a nyaralásra, hol szakállt is növesztett:

A tuktuk indiai sofőreje egy helyi lapnak elárulta, hogy Orbánékat az ötcsillagos Fragnant Nature Hotelben vette fel és oda is vitte vissza a magyar miniszterelnököt. Hadházy szerint itt körülbelül 100 ezer forintba kerül egy éjszaka, a hotel egyik specialitása pedig az ájurvéda kezelés.

A Sykscanner adatai szerint jelenleg egy Budapest – Kocsín repülőútra a legolcsóbb jegy 90 237 forintba kerül, ám ez az utazás 28 óra 10 percet vesz igénybe. Az oldal szerint ár-értékarány szempontból a legjobb választás a 155 022 forintba kerülő jegy – ez 18 óra 25 perc alatt éri el az indiai várost Budapestről –, míg ha a leggyorsabb utat akarja választani valaki, akkor 272 190 forintot kell kifizetnie.

A fenti összegek fejenként értendők. Az azonban biztos, hogy az indiai sajtóban emlegetett ötfős kíséret repülőjegyét nem feltétlenül Orbán fizette, sőt. Az egyik hírben szereplő képen azonosítható legalább egy, testőrnek tűnő személy, márpedig a kormányfő személyes biztonságáért felelős Terrorelhárítási Központ (TEK) embereinek költségét még a védett személy magánprogramjai esetén is az állam állja.

A fenti repülőjegyárak amúgy a turistaosztályra vonatkoznak. Ha ennél jobb helyen akar valaki ülni, akkor az árak így változnak:

prémium turista: 494 948 forint,

üzleti: 531 174 – 1 177 700 forint,

első osztály: 1 590 510 – 1 679 869 forint.

A fenti árak a Skyscanner alapján egy főre, és csak az odaútra vonatkoznak. Feltételezve, hogy Orbán Viktor csak Lévai Anikó és két gyermeke repülőjegyét fizette ki, Kocsínba a repülőjegy 361 000 és 6 719 476 forint közötti összegbe kerülhetett. Ennél már sokkal szerényebb összeg az a városnéző körút, amiről a tuktuk sofőrje beszélt. A Get Your Guide alapján egy ilyen körutazás fejenként 6237 forinttól indul.

Az utikritika.hu szerint Kocsínban egyébként viszonylag jó a közbiztonság, ugyanakkor a zsebtolvajok dolgoznak a városban, és nem árt figyelni a kábítószert árusítókra is.

Aki most szeretne szobát foglalni a fent említett szállodában négy főre, annak minimum két szobát kell lefoglalnia. Egyetlen éjszaka (január 7-8) ebben az esetben 15 000 indiai rúpiába, vagyis nagyjából 70 500 forintba kerül. Mivel négy főnél két szobával kell számolni, az ár duplán értendő, ráadásul adók nélkül kerül ennyibe minden egyes éjszaka.

Ha Orbán Viktor valóban január 16-ig tartózkodik Indiában, és nem költözik át egy szerényebb szállodába, akkor 12 éjszakával számolva nagyjából 1 680 000 forinttal lehet számolni (plusz az adók). Persze valamivel olcsóbb is lehet a szállás, például ha valaki már jóval az utazás előtt foglal szobát, vagy ha akciós kuponkódot használ. A szálloda ugyan híres az ájurvédikus kezeléseiről, de ezeknek az összegét nem találtuk a honlapon.

Komolyabb tétel lehet még az Indián belüli, több, egymástól messzebb lévő várost érintő körutazás – a helyi sajtó szerint ez is Orbánék bakancslistáján van, legalábbis a lapok azt írták, hogy tervez ilyen körutazást. Pontos helyszínek ismerete nélkül becsülni is nehéz ennek költségét, de ilyen, több várost érintő, többnapos körutazásokra 2500 dollár körüli árajánlatokkal találkozni.

Akárhogy is, az indiai családi nyaralás még extrák nélkül is könnyen 10 milliós összeg lehet, de Orbánnak egymagának is telhet erre, hiszen havi jövedelme – a kormányfői és a képviselői fizetés összesen – bruttó 6,5 millió forint, ami nettóban is 4 millió körüli összeg, ráadásul ha fogyott is az utóbbi időben, de tízmillió forint körüli összeg volt a feleségével közös bankszámláján a legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint.