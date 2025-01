Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"24c161b1-151b-4d05-a2a6-ce0e0d80f7e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Trump minden reményt megölt a hazánkat is érintő enyhébb vámpolitika kapcsán. 416,4-ig zuhant a forint-euró árfolyam.","shortLead":"Trump minden reményt megölt a hazánkat is érintő enyhébb vámpolitika kapcsán. 416,4-ig zuhant a forint-euró árfolyam.","id":"20250106_Olyat-mondott-Trump-ami-azonnal-keteves-melypontra-lokte-a-forintot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24c161b1-151b-4d05-a2a6-ce0e0d80f7e4.jpg","index":0,"item":"54014962-a37d-47a7-b48e-f2838a110ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Olyat-mondott-Trump-ami-azonnal-keteves-melypontra-lokte-a-forintot","timestamp":"2025. január. 06. 19:32","title":"Trump nyilatkozata kétéves mélypontra lökte a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763338b0-a7bd-46ad-b796-8029132fc697","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A Rogán Antal elleni szankciók kapcsán nyilatkozott a HVG-nek Heim Péter, aki tíz évvel ezelőtt maga is felkerült egy hasonló listára.","shortLead":"A Rogán Antal elleni szankciók kapcsán nyilatkozott a HVG-nek Heim Péter, aki tíz évvel ezelőtt maga is felkerült...","id":"20250108_heim-peter-amerikai-szankcio-rogan-antal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763338b0-a7bd-46ad-b796-8029132fc697.jpg","index":0,"item":"5af2dddf-b26a-4a9f-83b1-df3807f9c830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_heim-peter-amerikai-szankcio-rogan-antal","timestamp":"2025. január. 08. 15:15","title":"Heim Péter a Rogán-ügyről: A kínai rezsim halálra ítéli az ellenségeit, az amerikai kormányzat pénzügyileg nyírja ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4d2285-ac93-493b-a217-8941c1f4d16f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vannak, akiket politikai nézeteik miatt ítéltek halálra.","shortLead":"Vannak, akiket politikai nézeteik miatt ítéltek halálra.","id":"20250107_ensz-iran-kivegzes-emberi-jogok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb4d2285-ac93-493b-a217-8941c1f4d16f.jpg","index":0,"item":"7a083fbd-5cff-4672-804d-037128a04abe","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_ensz-iran-kivegzes-emberi-jogok","timestamp":"2025. január. 07. 21:11","title":"Az ENSZ szerint több mint 900 embert végeztek ki tavaly Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","shortLead":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","id":"20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"7e1e284e-d508-45ac-98aa-e675bc2735cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","timestamp":"2025. január. 08. 07:44","title":"Vége a januári tavasznak, újra hideg lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minimálisan erősödött hétfő este óta a forint, de nincs ok nagy örömre, ez csak azt jelenti, hogy most épp nem a kétéves mélypontján áll.","shortLead":"Minimálisan erősödött hétfő este óta a forint, de nincs ok nagy örömre, ez csak azt jelenti, hogy most épp nem...","id":"20250107_forint-euro-arfolyam-melypont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"ef7d272a-f9da-4540-89f3-8924335192f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_forint-euro-arfolyam-melypont","timestamp":"2025. január. 07. 15:21","title":"Kétéves mélypont közelében, 415-nél ingadozik a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c31446-f57b-4394-afc5-613ac2423b7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már karácsony előtt megtartotta az első tesztrepülését a Hungary Airlines gépe, az új évben pedig több gyakorlórepülést is végrehajtott.","shortLead":"Már karácsony előtt megtartotta az első tesztrepülését a Hungary Airlines gépe, az új évben pedig több gyakorlórepülést...","id":"20250107_hatosagi-engedelyek-kinai-magyar-legitarsasag-hungary-airlines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c31446-f57b-4394-afc5-613ac2423b7f.jpg","index":0,"item":"9a50c37b-8f4c-4675-931c-a573d6d79fd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_hatosagi-engedelyek-kinai-magyar-legitarsasag-hungary-airlines","timestamp":"2025. január. 07. 12:59","title":"Megkapta a hatósági engedélyeket a kínai hátterű magyar légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezen, vagy sehogy nem indul el a kamera a legutóbbi iOS-frissítés óta, erről panaszkodnak egyre többen a neten. ","shortLead":"Nehezen, vagy sehogy nem indul el a kamera a legutóbbi iOS-frissítés óta, erről panaszkodnak egyre többen a neten. ","id":"20250106_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-kamera-nem-mukodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45.jpg","index":0,"item":"9325f8f0-3271-4c58-8f8c-70870084d700","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-kamera-nem-mukodik","timestamp":"2025. január. 06. 17:03","title":"Komoly hibát tapasztal sok iPhone-os, frissítés után nem működik a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12a250c-2ec1-4790-8813-c81ec78c2523","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"A koronavírus után vészjósló arról olvasni, hogy ismét súlyosbodik a járványhelyzet Kínában, és még inkább pánikkeltő, ha maszkban ülő betegekről terjednek képek Pekingből. A HVG által megkérdezett virológus szerint azonban aggodalomra semmi ok, a HMPV nem Covid. ","shortLead":"A koronavírus után vészjósló arról olvasni, hogy ismét súlyosbodik a járványhelyzet Kínában, és még inkább pánikkeltő...","id":"20250108_Jarvany-virus-betegseg-Kina-laz-HMPV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b12a250c-2ec1-4790-8813-c81ec78c2523.jpg","index":0,"item":"c166824d-65de-4b7d-bc50-fcd6bf21fb2e","keywords":null,"link":"/360/20250108_Jarvany-virus-betegseg-Kina-laz-HMPV","timestamp":"2025. január. 08. 13:30","title":"Újabb Kínából érkező vírussal riogatnak, de van okunk félni a HMPV-től?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]