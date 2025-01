Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megválasztott amerikai elnök szerint a NATO-tagállamoknak GDP-jük 5 százalékát kellene védelmi kiadásokra fordítaniuk, Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy már a jelenlegi, 2 százalékos elvárás teljesítéséhez is vért kell izzadnia a magyar gazdaságnak.","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök szerint a NATO-tagállamoknak GDP-jük 5 százalékát kellene védelmi kiadásokra...","id":"20250107_Donald-Trump-NATO-GDP-Europa-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"0b8fe43f-80eb-498d-a9f3-ade95c155f37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Donald-Trump-NATO-GDP-Europa-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 07. 20:21","title":"Donald Trump előállt a követeléssel, amely Orbán szerint tüdőn lőné a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d58a511-09ef-46bb-bb51-76bfac84d01e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter 2023 augusztusa óta dolgozik a Közép-európai Akadémiának és tudományos, kutatási munkát végez. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter 2023 augusztusa óta dolgozik a Közép-európai Akadémiának és tudományos, kutatási munkát...","id":"20250107_Varga-Judit-Miskolci-Egyetem-akademia-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d58a511-09ef-46bb-bb51-76bfac84d01e.jpg","index":0,"item":"935eb9df-2d96-43c7-8b23-ff20aae0be6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Varga-Judit-Miskolci-Egyetem-akademia-fizetes","timestamp":"2025. január. 07. 18:13","title":"Varga Judit havonta kétmilliót keres a Miskolci Egyetem akadémiájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Julio Soler leigazolásával már a magyar válogatott játékos távozására készülhet a Bournemouth.","shortLead":"Julio Soler leigazolásával már a magyar válogatott játékos távozására készülhet a Bournemouth.","id":"20250107_bournemouth-foci-kerkez-milos-premier-league","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45.jpg","index":0,"item":"b8544218-2941-4cc6-b22f-2324edc435df","keywords":null,"link":"/sport/20250107_bournemouth-foci-kerkez-milos-premier-league","timestamp":"2025. január. 07. 21:41","title":"Argentin posztriválist kapott Kerkez Milos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c50321-c8f4-44b3-a25e-73f8d6a25b51","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Nobel-díjas közgazdász arra hívta fel a figyelmet a Project Syndicate oldalon, hogyha Trump csökkenteni akarja az adókat, akkor elszáll a költségvetési deficit.","shortLead":"A Nobel-díjas közgazdász arra hívta fel a figyelmet a Project Syndicate oldalon, hogyha Trump csökkenteni akarja...","id":"20250108_Stiglitz-trump-usa-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65c50321-c8f4-44b3-a25e-73f8d6a25b51.jpg","index":0,"item":"e5d8a0c7-4265-481b-b608-5768f4dcc284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Stiglitz-trump-usa-koltsegvetes","timestamp":"2025. január. 08. 14:24","title":"Stiglitz: Nem jön ki Trump költségvetési matekja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee666928-7836-40ed-9401-004bb2398f93","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tűzijáték, pezsgő és tömeges ünneplés követte a szélsőjobboldali politikus halálát. A belügyminiszter szégyenteljesnek nevezte a gesztust.","shortLead":"Tűzijáték, pezsgő és tömeges ünneplés követte a szélsőjobboldali politikus halálát. A belügyminiszter szégyenteljesnek...","id":"20250108_francia-belugyminiszter-elitelte-a-Jean-Marie-Le-Pen-halalat-unneploket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee666928-7836-40ed-9401-004bb2398f93.jpg","index":0,"item":"ac1fac1a-b69c-490a-a0de-8914ddc07da6","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_francia-belugyminiszter-elitelte-a-Jean-Marie-Le-Pen-halalat-unneploket","timestamp":"2025. január. 08. 12:23","title":"„Semmi nem indokolja, hogy egy holttesten táncoljunk” – a francia belügyminiszter elítélte a Jean-Marie Le Pen halálát ünneplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2025. január. 08. 12:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs dollár 400 alatt, se euró 415 alatt.","shortLead":"Nincs dollár 400 alatt, se euró 415 alatt.","id":"20250108_forint-arfolyam-keteves-melypont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"ad8f5dff-0841-44b5-8906-87c58089c3ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_forint-arfolyam-keteves-melypont","timestamp":"2025. január. 08. 13:51","title":"A forint árfolyama ismét kétéves mélypontokat ostromol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654901fa-94ab-4f9c-942f-02588a8c25c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A személyes események, meetingek szervezésében vehetik hasznát az iOS-felhasználók annak az új applikációnak, aminek a nyomait a rendszer bétájában fedezték fel.","shortLead":"A személyes események, meetingek szervezésében vehetik hasznát az iOS-felhasználók annak az új applikációnak, aminek...","id":"20250109_apple-iphone-uj-alkalmazas-ios-18-3-invites-esemenyek-szervezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/654901fa-94ab-4f9c-942f-02588a8c25c6.jpg","index":0,"item":"5c79d3c2-73d9-41f8-a106-c1b4f2400b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-uj-alkalmazas-ios-18-3-invites-esemenyek-szervezese","timestamp":"2025. január. 09. 16:03","title":"Hamarosan egy teljesen új alkalmazás jelenhet meg az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]