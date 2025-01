Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem tudja kikerülni a magyar miniszterelnök, hogy hír legyen belőle. ","shortLead":"Egyszerűen nem tudja kikerülni a magyar miniszterelnök, hogy hír legyen belőle. ","id":"20250109_Orban-Viktor-uticel-valasztasaval-buszkelkedik-az-indiai-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"49b1bad8-1b9b-4482-af94-ebe1e74a4c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Orban-Viktor-uticel-valasztasaval-buszkelkedik-az-indiai-miniszter","timestamp":"2025. január. 09. 13:41","title":"Orbán Viktorral, mint „az EU legfontosabb vezetőjével” büszkélkedik egy indiai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce522a8a-1dbf-48b8-8c83-425f13f5d322","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az EU 2050-re nullára szeretné csökkenteni az ingatlanállomány károsanyag-kibocsátását. Ehhez óriási lakásfelújítási programra lesz szükség, amelynek az első eredményei néhány év múlva már láthatóak lesznek.","shortLead":"Az EU 2050-re nullára szeretné csökkenteni az ingatlanállomány károsanyag-kibocsátását. Ehhez óriási lakásfelújítási...","id":"20250108_fenntarthato-fejlodes-zold-otthon-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce522a8a-1dbf-48b8-8c83-425f13f5d322.jpg","index":0,"item":"38887f9f-ac7c-4d3a-8df3-15cfcd14fffe","keywords":null,"link":"/360/20250108_fenntarthato-fejlodes-zold-otthon-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. január. 08. 19:30","title":"Zöld otthon-álom, avagy lenullázható-e 2050-re az európai lakások károsanyag-kibocsátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d02435-eeee-4046-820a-e3254786c3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség börtönbe küldené a párost.","shortLead":"Az ügyészség börtönbe küldené a párost.","id":"20250109_elrabolt-no-fiu-volt-elettars-meghatalmazas-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d02435-eeee-4046-820a-e3254786c3b8.jpg","index":0,"item":"83420b35-49c9-49aa-98fd-12fb645e9026","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_elrabolt-no-fiu-volt-elettars-meghatalmazas-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. január. 09. 10:24","title":"Volt élettársa és saját fia rabolt el egy nőt, hogy aláírasson vele egy meghatalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen szempontból a belső égésű motorral szerelt vagy a tisztán villanyos változat a praktikusabb-e. Ha út közben kell “etetni”, a gépet, az sem kidobott idő, ezért adunk pár tippet, hogy mire lehet felhasználni ezt a szűk fél órát. ","shortLead":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen...","id":"20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29.jpg","index":0,"item":"9f623f3f-d1f7-411a-8808-761682b837e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","timestamp":"2025. január. 09. 11:30","title":"Mi fér bele 26 percbe? – Ezt tedd, amíg feltölt az autód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"242a1b54-76aa-4898-94e5-587b71c64227","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Raiffeisen is kínál már ilyen konstrukciót.","shortLead":"A Raiffeisen is kínál már ilyen konstrukciót.","id":"20250110_munkashitel-raiffeisen-bank-feltetelek-kedvezmenyes-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/242a1b54-76aa-4898-94e5-587b71c64227.jpg","index":0,"item":"6b99082b-87ea-4b81-9eed-252317be0133","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_munkashitel-raiffeisen-bank-feltetelek-kedvezmenyes-hitel","timestamp":"2025. január. 10. 09:43","title":"Újabb banknál igényelhető a munkáshitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4be6e0c-092b-4ed5-bb8b-b73e69a8231b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A japán férfit amerikai fedett ügynök csalta lépre.","shortLead":"A japán férfit amerikai fedett ügynök csalta lépre.","id":"20250109_jakuzavezer-uran-plutonium-csempeszet-bunos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4be6e0c-092b-4ed5-bb8b-b73e69a8231b.jpg","index":0,"item":"7f21e268-2c97-4b07-be10-7b7005d1391c","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_jakuzavezer-uran-plutonium-csempeszet-bunos","timestamp":"2025. január. 09. 11:18","title":"Bűnösnek vallotta magát a jakuzavezér, aki mianmari plutóniumot akart eladni egy iráni tábornoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585c8a09-7bff-4d4b-b8d0-cd584f3bdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Böröcz László I. kerületi polgármester elárulta, hogy pénzre van szüksége az önkormányzatnak, de egyelőre még nem fognak a kormánynál kopogtatni. ","shortLead":"Böröcz László I. kerületi polgármester elárulta, hogy pénzre van szüksége az önkormányzatnak, de egyelőre még nem...","id":"20250108_Halaszbastya-kordon-I-kerulet-bontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/585c8a09-7bff-4d4b-b8d0-cd584f3bdf4a.jpg","index":0,"item":"9b049f50-e5f7-4e28-8a4a-27177e8f7d5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Halaszbastya-kordon-I-kerulet-bontas","timestamp":"2025. január. 08. 20:42","title":"A Halászbástya lekordonozásával egy nap alatt plusz egymillió forintot kerestek a kerületi polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"4,2 kilométer átmérőjű az az aszteroida, ami hamarosan eléri látszólagos fényességének csúcsát. Távcsővel könnyen megfigyelhető az objektum.","shortLead":"4,2 kilométer átmérőjű az az aszteroida, ami hamarosan eléri látszólagos fényességének csúcsát. Távcsővel könnyen...","id":"20250109_aszteroida-887-alinda-fold-megkozelites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0.jpg","index":0,"item":"66f93c00-97d9-4e32-aaa6-d451ed34bb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_aszteroida-887-alinda-fold-megkozelites","timestamp":"2025. január. 09. 18:03","title":"Óriási aszteroida közelíti meg a Földet, ön is könnyen megnézheti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]