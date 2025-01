Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5bbedcc8-7c0e-4f76-ac6b-fcd4f1b4c080","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon. ","shortLead":"Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon. ","id":"20250113_Madarinfluenza-ludtelep-Hajdu-Bihar-Nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bbedcc8-7c0e-4f76-ac6b-fcd4f1b4c080.jpg","index":0,"item":"0dda961e-953e-4322-99c9-ca0a39ddee81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_Madarinfluenza-ludtelep-Hajdu-Bihar-Nebih","timestamp":"2025. január. 13. 17:52","title":"3800 ludat kellett megölni Hajdú-Biharban, mert kitört a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e795b083-5bf5-47cf-bba8-66bbe6b4b383","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orwell látta a jövőt, de azt vajon látta-e, hogy egyszer saját érméje lesz?","shortLead":"Orwell látta a jövőt, de azt vajon látta-e, hogy egyszer saját érméje lesz?","id":"20250113_George-Orwell-uj-brit-ketfontos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e795b083-5bf5-47cf-bba8-66bbe6b4b383.jpg","index":0,"item":"28eaf4f0-41cc-44c4-8d7e-6cc91245a17c","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_George-Orwell-uj-brit-ketfontos","timestamp":"2025. január. 13. 14:19","title":"A Nagy Testvér kerül az új brit kétfontosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c68c9e-02ed-4b7e-a1f3-e9c03f0c3945","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz közlés szerint a csővezeték dél-oroszországi szakasza volt a célpont.","shortLead":"Az orosz közlés szerint a csővezeték dél-oroszországi szakasza volt a célpont.","id":"20250113_oroszorszag-torok-aramlat-ukran-drontamadas-magyar-gazellatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09c68c9e-02ed-4b7e-a1f3-e9c03f0c3945.jpg","index":0,"item":"c3da91f4-401f-4376-9e6f-23312c741ba5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_oroszorszag-torok-aramlat-ukran-drontamadas-magyar-gazellatas","timestamp":"2025. január. 13. 12:37","title":"Moszkva szerint Ukrajna megpróbálta megtámadni a Magyarországot is gázzal ellátó Török Áramlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb szlovák delegáció indult Moszkvába, miközben Pozsonyban hatalmas tüntetések zajlanak a kormány oroszbarát politikája ellen. ","shortLead":"Újabb szlovák delegáció indult Moszkvába, miközben Pozsonyban hatalmas tüntetések zajlanak a kormány oroszbarát...","id":"20250113_Szlovakia-Moszkva-tiltas-Lengyelorszag-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"d7c96916-c565-434a-8718-580caa1ab7a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Szlovakia-Moszkva-tiltas-Lengyelorszag-repulogep","timestamp":"2025. január. 13. 11:57","title":"Megtiltotta Lengyelország, hogy felettük repüljön Moszkvába a szlovák kormánygép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551d35a9-76c4-4bbd-9249-cae185e1b0c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konkrét példákkal alátámasztva mutatta be a Magyar Orvosi Kamara, hogy a tényleges kiadásokhoz képest rendkívül kevés állami támogatást kapnak, ez pedig az ellátást veszélyezteti. ","shortLead":"Konkrét példákkal alátámasztva mutatta be a Magyar Orvosi Kamara, hogy a tényleges kiadásokhoz képest rendkívül kevés...","id":"20250115_Segelykialtas-az-orvosoktol-napi-utasitasokat-kapnak-arrol-hany-beteget-kell-azonnal-elbocsataniuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551d35a9-76c4-4bbd-9249-cae185e1b0c1.jpg","index":0,"item":"60252edb-83e5-429a-81db-24e1da4e94c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Segelykialtas-az-orvosoktol-napi-utasitasokat-kapnak-arrol-hany-beteget-kell-azonnal-elbocsataniuk","timestamp":"2025. január. 15. 07:57","title":"Segélykiáltás az orvosoktól: „napi utasításokat kapnak arról, hány beteget kell azonnal elbocsátaniuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövet a kormánysajtó szerint London érintésével tér vissza az Egyesült Államokba.","shortLead":"A nagykövet a kormánysajtó szerint London érintésével tér vissza az Egyesült Államokba.","id":"20250113_david-pressman-budapest-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd.jpg","index":0,"item":"86fcf927-1c4c-4709-8943-d0ad3be83f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-budapest-usa","timestamp":"2025. január. 13. 11:29","title":"Távozott Budapestről David Pressman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ae948b-695d-4906-917b-3a5c3988ed46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A WhatsApp már teszteli az alkalmazás androidos változatában azt a lehetőséget, amivel a felhasználók személyre szabott chatbotot hozhatnak létre.","shortLead":"A WhatsApp már teszteli az alkalmazás androidos változatában azt a lehetőséget, amivel a felhasználók személyre szabott...","id":"20250113_meta-whatsapp-mesterseges-intelligencia-cseveges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45ae948b-695d-4906-917b-3a5c3988ed46.jpg","index":0,"item":"20bb2912-01fb-45b9-92ec-48ec4d32dbc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_meta-whatsapp-mesterseges-intelligencia-cseveges","timestamp":"2025. január. 13. 15:03","title":"A mesterséges intelligencia cseveghet a felhasználók helyett a WhatsAppon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok helyen még a 10 százalékos emelés sem fog teljesülni.","shortLead":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok...","id":"20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072.jpg","index":0,"item":"138d8bcd-59dd-4a15-8db3-a4af2c8d2f5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","timestamp":"2025. január. 15. 09:33","title":"Keserűen csalódhat, aki nagy béremelésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]