[{"available":true,"c_guid":"fa4fe283-8d9a-4584-974d-596ed9305a93","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ideig kitart még a hirtelen jött télies idő, érdemes hozzá gyorsan alkalmazkodni. ","shortLead":"Egy ideig kitart még a hirtelen jött télies idő, érdemes hozzá gyorsan alkalmazkodni. ","id":"20250115_Rossz-ido-havazas-hogyan-vezessunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4fe283-8d9a-4584-974d-596ed9305a93.jpg","index":0,"item":"2b73fb9e-9751-43cd-8430-2ce306f151f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Rossz-ido-havazas-hogyan-vezessunk-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 11:49","title":"Rossz idő, nagyobb veszély: hogyan vezessünk biztonságosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","shortLead":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","id":"20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"9176ce5f-7d88-453d-b29f-e4371aea5ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","timestamp":"2025. január. 15. 21:47","title":"A brit miniszterelnök: így lehet jobb jövőt biztosítani az izraeli és a palesztin népnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90700a12-53b9-41a2-9780-dfa094338006","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Remek osztályzatokat kapott a magyar középpályás, ám a labdával való játékát valamennyi angol oldal hiányolta.","shortLead":"Remek osztályzatokat kapott a magyar középpályás, ám a labdával való játékát valamennyi angol oldal hiányolta.","id":"20250115_Szoboszlai-Dominik-a-Liverpool-egyik-legjobbja-volt-a-Nottingham-elleni-rangadon-az-angol-sajto-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90700a12-53b9-41a2-9780-dfa094338006.jpg","index":0,"item":"ae69c532-83bf-44b9-bd88-63f671519c79","keywords":null,"link":"/sport/20250115_Szoboszlai-Dominik-a-Liverpool-egyik-legjobbja-volt-a-Nottingham-elleni-rangadon-az-angol-sajto-szerint","timestamp":"2025. január. 15. 00:22","title":"Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja volt a Nottingham elleni rangadón az angol sajtó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai övezetben.","shortLead":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai...","id":"20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"ea3f12cb-93a8-44a7-88b6-2202ccf2ee35","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","timestamp":"2025. január. 16. 11:27","title":"Netanjahu szerint a Hamász el akar állni a tűzszüneti megállapodás több elemétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A világban szeretet és béke, a BDPST-csoportnál a mesterséges intelligencia és a tanulás éve lesz 2025.","shortLead":"A világban szeretet és béke, a BDPST-csoportnál a mesterséges intelligencia és a tanulás éve lesz 2025.","id":"20250116_Orban-Rahel-szepsegkiralynos-attituddel-varja-2025-ot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"4ce1a598-0cfb-481e-82c8-b2f0f26037fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Orban-Rahel-szepsegkiralynos-attituddel-varja-2025-ot","timestamp":"2025. január. 16. 08:17","title":"Orbán Ráhel szépségkirálynős attitűddel várja 2025-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól ez a cikk.","shortLead":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól...","id":"20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad.jpg","index":0,"item":"8a0a9d2d-7ea7-4817-b593-2d49bc17f24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","timestamp":"2025. január. 15. 15:01","title":"Így kell beállítani az Ügyfélkapu+-t e-mailes kóddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e706d792-3ec3-417c-8c0b-b9354ed77aa5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A második világháborúban az ukrán felkelők közel 100 ezer lengyelt öltek meg, ám a tömegsírok feltárását és újratemetését eddig nem lehetett elvégezni a Lengyelországtól azóta elkerült területeken.","shortLead":"A második világháborúban az ukrán felkelők közel 100 ezer lengyelt öltek meg, ám a tömegsírok feltárását és...","id":"20250115_Zelenszkij-es-Tusk-megegyeztek-az-ukrajnai-lengyelek-ellen-elkovetett-nepirtas-aldozatainak-exhumalasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e706d792-3ec3-417c-8c0b-b9354ed77aa5.jpg","index":0,"item":"7db96af3-0a4c-400d-9bdb-6d0368b4d658","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Zelenszkij-es-Tusk-megegyeztek-az-ukrajnai-lengyelek-ellen-elkovetett-nepirtas-aldozatainak-exhumalasarol","timestamp":"2025. január. 15. 14:46","title":"Zelenszkij és Tusk megegyeztek az ukrajnai lengyelek ellen elkövetett népirtás áldozatainak exhumálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14913f23-9a11-4cc7-8b2f-197b83106842","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az árokbetemetés szellemében próbálják a szervezők – az állami támogatások elmaradása ellenére is – megrendezni a 13 év szünet után újrainduló Magyar Filmszemlét. Külön kérték például a rekordköltségvetéssel készült filmek producereit is, hogy nevezzék be az alkotásaikat, de ők ezt elutasították. Interjú Muhi András producerrel, a Magyar Filmművészek Szövetsége elnökével, a szemle főszervezőjével.","shortLead":"Az árokbetemetés szellemében próbálják a szervezők – az állami támogatások elmaradása ellenére is – megrendezni a 13 év...","id":"20250115_44-magyar-filmszemle-muhi-andras-producer-magyar-filmmuveszek-szovetsege-elnoke-most-vagy-soha-hadik-low-budget-film-szamizdatfilm-fuggetlen-film-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14913f23-9a11-4cc7-8b2f-197b83106842.jpg","index":0,"item":"71f52c3f-4524-40ac-9c53-1b3cec740f96","keywords":null,"link":"/kultura/20250115_44-magyar-filmszemle-muhi-andras-producer-magyar-filmmuveszek-szovetsege-elnoke-most-vagy-soha-hadik-low-budget-film-szamizdatfilm-fuggetlen-film-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 18:30","title":"„Nagyon sajnálom, hogy nem neveztek” – a filmszemle újraindul, a Most vagy soha! és a Hadik távol marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]