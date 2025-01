Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2aac3da8-c4c8-4ab9-9c21-52798188eeaa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ruby Hotels a Corvin Palace épületének négy emeletén rendezkedik be. ","shortLead":"A Ruby Hotels a Corvin Palace épületének négy emeletén rendezkedik be. ","id":"20250116_Eldolt-az-ikonikus-Corvin-Palace-sorsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aac3da8-c4c8-4ab9-9c21-52798188eeaa.jpg","index":0,"item":"4faf4421-67d0-49a6-b9d4-2cf9cd073429","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Eldolt-az-ikonikus-Corvin-Palace-sorsa","timestamp":"2025. január. 16. 12:32","title":"181 szobás szálloda költözik a régi Corvin Áruház épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe.jpg","index":0,"item":"58275f44-17f3-4510-84db-8d47cb0a1ce6","keywords":null,"link":"/360/20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","timestamp":"2025. január. 14. 18:30","title":"Az elnyomás, az üldöztetés és az ellenállás adja Molly Nilsson új lemezének központi témáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhányat már a támadók is aktívan kihasználtak azon biztonsági rések közül, melyek a Windows 10 és 11 rendszereket érintették.","shortLead":"Néhányat már a támadók is aktívan kihasználtak azon biztonsági rések közül, melyek a Windows 10 és 11 rendszereket...","id":"20250115_microsoft-windows-10-11-biztonsagi-javitas-patch-tuesday","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"8bf5733a-9655-43fa-850d-6f2ffd9fc611","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_microsoft-windows-10-11-biztonsagi-javitas-patch-tuesday","timestamp":"2025. január. 15. 10:03","title":"Azonnal telepítse a Windows vészfrissítését, 159 hibát javított a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f015bf0f-ca0e-47e4-a254-9fe554f575a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagytarcsához dől majd a nem kevés iparűzési adó, amelyet a világ második legnagyobb szerszámgyártójának leánycége fizet.","shortLead":"Nagytarcsához dől majd a nem kevés iparűzési adó, amelyet a világ második legnagyobb szerszámgyártójának leánycége...","id":"20250116_hvg-Warren-Buffett-IMC-Berkshire-Hathaway-Metaldur-Hungary-Nagytarcsa-szerszamgyartas-Iscar-Hungary","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f015bf0f-ca0e-47e4-a254-9fe554f575a4.jpg","index":0,"item":"ef3dd3b3-4172-4bfe-8db2-6ce87c921e5c","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-Warren-Buffett-IMC-Berkshire-Hathaway-Metaldur-Hungary-Nagytarcsa-szerszamgyartas-Iscar-Hungary","timestamp":"2025. január. 16. 12:15","title":"A nagytarcsai szerszámgyártásban látta meg a fantáziát a befektetők királya, Warren Buffett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d00be1-80ab-48e3-ae17-c0df5f79d0b5","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egyre több országban legalizálják az eutanáziát, és intézményesítik az életvégi döntéseket annak ellenére, hogy nincs erről közös uniós szabályozás: a változáshoz jelentős mértékben hozzájárul Karsai Dániel nemzetközi visszhangot kiváltó küzdelme is. Svájc, Hollandia, Belgium és Luxemburg után Spanyolország is a legalizálás mellett döntött. A folyamat lassú, az elméleti, jogi, vallási viták mögött emberi tragédiák zajlanak.","shortLead":"Egyre több országban legalizálják az eutanáziát, és intézményesítik az életvégi döntéseket annak ellenére, hogy nincs...","id":"20250115_Lassan-de-beerik-a-Karsai-ugy-Europai-eutanazia-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d00be1-80ab-48e3-ae17-c0df5f79d0b5.jpg","index":0,"item":"0e88a94d-70bb-45cb-a48b-2b92c8ccaa92","keywords":null,"link":"/eurologus/20250115_Lassan-de-beerik-a-Karsai-ugy-Europai-eutanazia-terkep","timestamp":"2025. január. 15. 15:38","title":"Ha Karsai Dániel máshová született volna, nem kellett volna ennyit harcolnia. Itthon viszont sok embernek ő nyitotta fel a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban sincs a Megafon, a médiaszemélyiségek oldalai viszont tarolnak: az NMHH alaposan végigvette a magyar nyelvű Facebook 2021-2024 között jellemző mintázatait a 300 legnépszerűbb oldal vizsgálatával.","shortLead":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban...","id":"20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b.jpg","index":0,"item":"55aad2aa-c0f9-4218-a758-9f7bfb30b892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","timestamp":"2025. január. 15. 05:01","title":"Pénzégetés: a receptek is simán lenyomják a Megafon-influenszereket a legnépszerűbb Facebook-oldalak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ec7cfe-9006-44d1-a370-b53fa9d3c888","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A megválasztott amerikai elnök is óvatosabban fogalmaz egy ideje.","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök is óvatosabban fogalmaz egy ideje.","id":"20250115_trump-elnokseg-orosz-ukran-haboru-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62ec7cfe-9006-44d1-a370-b53fa9d3c888.jpg","index":0,"item":"7dcf7ed7-6f00-4476-83ff-858567b0f428","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_trump-elnokseg-orosz-ukran-haboru-lezaras","timestamp":"2025. január. 15. 13:57","title":"Már tanácsadói sem gondolják, hogy Trump az elnöksége első napján lezárja az orosz–ukrán háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pedig a magyar kormány nagyon sokat vár az új elnöktől.","shortLead":"Pedig a magyar kormány nagyon sokat vár az új elnöktől.","id":"20250115_trump-beiktatas-orban-nem-megy-el-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"b235069c-21aa-4e0e-9450-8c49a54a3339","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_trump-beiktatas-orban-nem-megy-el-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 12:53","title":"Orbán nem megy el Trump beiktatására, helyette Budapesten tart előadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]