[{"available":true,"c_guid":"01105f0b-ec58-4f83-bdb2-ec9a72d44add","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"“Az alkohol fokozza a rák kockázatát” – erre szeretné felhívni a figyelmet minden palackon az Egyesült Államok főorvosa. Erről a washingtoni kongresszusnak kell döntenie.","shortLead":"“Az alkohol fokozza a rák kockázatát” – erre szeretné felhívni a figyelmet minden palackon az Egyesült Államok...","id":"20250106_Az-Egyesult-Allamokban-felmerult-hogy-a-cigi-mintajara-az-alkoholos-uvegekre-is-figyelmezteto-uzenetet-rakjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01105f0b-ec58-4f83-bdb2-ec9a72d44add.jpg","index":0,"item":"6a7e5a51-5200-498a-a38b-f0086956a9fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Az-Egyesult-Allamokban-felmerult-hogy-a-cigi-mintajara-az-alkoholos-uvegekre-is-figyelmezteto-uzenetet-rakjanak","timestamp":"2025. január. 06. 14:51","title":"Az Egyesült Államokban felmerült, hogy a rák miatt a cigi mintájára az alkoholos üvegekre is figyelmeztető üzenetet rakjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több millió forintos szállásdíjak és tízmillió forint fölötti magánrepülő-költségek szerepelnek Nagy Márton külföldi útjainak díjai között. A nemzetgazdasági miniszter lehajolt az apróért is, a diplomaták 40 eurós kiküldetési napidíját is lelkiismeretesen felvette.","shortLead":"Több millió forintos szállásdíjak és tízmillió forint fölötti magánrepülő-költségek szerepelnek Nagy Márton külföldi...","id":"20250107_Nagy-Marton-utazas-koltsegek-repules-szallas-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"a9552394-c7b3-4192-8aa3-6d788b4f32a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Nagy-Marton-utazas-koltsegek-repules-szallas-ngm","timestamp":"2025. január. 07. 09:32","title":"Magánrepülő Svájcba 15 millió forintért, szállás Párizsban 3,4 millióért – közzétették Nagy Márton utazásainak költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja a magyarok fizetési szokásait. A jelentés alapján Magyarország a digitális fizetési megoldások széles körű elterjedése felé tart, a készpénz szerepe azonban még mindig erős. Az elmúlt négy évben 11 ponttal nőtt a DFI-index, főként a mobiltárcák és az érintésmentes fizetések előretörésének köszönhetően. Az infrastrukturális fejlődés ellenére a készpénzhez ragaszkodó rétegek és a pénzügyi tudásbeli hiányosságok akadályozzák a további fejlődést. A digitális fizetések népszerűsítésében ezért kulcsfontosságú szerep jut a pénzügyi oktatásnak és a mikrokereskedők digitális integrálásának.","shortLead":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja...","id":"20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951.jpg","index":0,"item":"766002eb-4452-4c3f-b6bc-4388c9f43eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","timestamp":"2025. január. 08. 10:30","title":"Eldőlt már a készpénz és a bankkártya \"csatája\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1202a4ca-3ead-4627-bfcd-18ac32788178","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq mindkét változatának alaposan felvarrják a ráncait.","shortLead":"A Skoda Enyaq mindkét változatának alaposan felvarrják a ráncait.","id":"20250107_fotokon-a-legfrissebb-skoda-enyaq-amit-szerdan-lepleznek-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1202a4ca-3ead-4627-bfcd-18ac32788178.jpg","index":0,"item":"9b5b22ac-918f-4fca-8bef-92ea1fc00815","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_fotokon-a-legfrissebb-skoda-enyaq-amit-szerdan-lepleznek-le","timestamp":"2025. január. 07. 07:21","title":"Fotókon a legfrissebb Skoda, amit szerdán lepleznek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e932da-2008-4704-882b-4982c32a1edc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klubszezon végéig szóló fizetési ajánlatról hitte azt az ügynök, hogy havi bér.","shortLead":"A klubszezon végéig szóló fizetési ajánlatról hitte azt az ügynök, hogy havi bér.","id":"20250107_ute-jegkorong-james-shearer-ugynok-tevedes-fizetes-szerzodesbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e932da-2008-4704-882b-4982c32a1edc.jpg","index":0,"item":"700f1393-3013-4e88-9d54-d5070fd5ca79","keywords":null,"link":"/sport/20250107_ute-jegkorong-james-shearer-ugynok-tevedes-fizetes-szerzodesbontas","timestamp":"2025. január. 07. 11:45","title":"Elnézte az ügynöke a fizetését, két meccs után távozott Újpestről a kanadai hokis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Júliustól könnyítettek az újszülöttek örökbefogadásán, de nem árulta el az illetékes minisztérium, hogy hány ilyen eset történt.","shortLead":"Júliustól könnyítettek az újszülöttek örökbefogadásán, de nem árulta el az illetékes minisztérium, hogy hány ilyen eset...","id":"20250108_korhazakban-hagyott-ujszulottek-orokbefogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2.jpg","index":0,"item":"b827e871-913b-4a71-8622-8e017b7fef20","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_korhazakban-hagyott-ujszulottek-orokbefogadas","timestamp":"2025. január. 08. 06:32","title":"Alig csökkent a kórházakban hagyott újszülöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","shortLead":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","id":"20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"69b021c9-fa61-46bd-ad6f-2775df70ef0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","timestamp":"2025. január. 06. 17:54","title":"Magyar Péter azt kérdezi Orbán Viktortól, hogy állami géppel utazott-e Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök lemondása után.","shortLead":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök...","id":"20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"f288c460-72c7-4253-b387-4d26a15b7e19","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","timestamp":"2025. január. 07. 05:19","title":"Grönland után Kanadára is szemet vetett Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]