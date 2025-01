Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b675e436-e563-453c-996c-6edb81b5d6b9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szijjártó Péter 2019 nyarán jelentette be, hogy Magyarország egy 300 méteres partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt Triesztben. Az Átlátszó kérésére 2024 november közepén a projektcég, az Adria Port Zrt. megküldte a trieszti kikötő hatástanulmányát. Egy gond akadt, a 192 oldalból 167-et teljesen, 7-et pedig részlegesen kisatíroztak, így tűnt fel például egy kubista gőzmozdony is a dokumentumban. ","shortLead":"Szijjártó Péter 2019 nyarán jelentette be, hogy Magyarország egy 300 méteres partszakasszal rendelkező 32 hektáros...","id":"20250118_duma-aktual-trieszti-kikoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b675e436-e563-453c-996c-6edb81b5d6b9.jpg","index":0,"item":"c9ab699a-1bcf-4ad1-acd1-0a37071cd1ab","keywords":null,"link":"/360/20250118_duma-aktual-trieszti-kikoto","timestamp":"2025. január. 18. 19:30","title":"Duma Aktuál: Kubista négyszögek mögé rejtették a trieszti kikötő terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4fce5a-ab0f-437d-95a5-e81e802d20b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyezség első fázisában 33 túszt, túlnyomó többségben gyerekeket, nőket, időseket és betegeket engednek el.","shortLead":"Az egyezség első fázisában 33 túszt, túlnyomó többségben gyerekeket, nőket, időseket és betegeket engednek el.","id":"20250118_Szijjarto-szerint-a-tuzszuneti-egyezseg-masodik-fazisaban-terhet-haza-a-magyar-izraeli-tusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe4fce5a-ab0f-437d-95a5-e81e802d20b0.jpg","index":0,"item":"cb83af3c-a20a-4669-9293-546f96084071","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Szijjarto-szerint-a-tuzszuneti-egyezseg-masodik-fazisaban-terhet-haza-a-magyar-izraeli-tusz","timestamp":"2025. január. 18. 16:40","title":"Szijjártó szerint a tűzszüneti egyezség második fázisában térhet haza a magyar-izraeli túsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf81bdd-77db-494c-b8f3-20d138793823","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Guineát hét góllal verték a magyarok.","shortLead":"Guineát hét góllal verték a magyarok.","id":"20250117_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-guinea-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbf81bdd-77db-494c-b8f3-20d138793823.jpg","index":0,"item":"a152a234-a3a0-491f-b0a5-339f4ae7b36c","keywords":null,"link":"/sport/20250117_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-guinea-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 22:06","title":"Kézilabda-vb: Simán nyert és már középdöntős a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell továbbra is így lennie. Ha az ügyfél által benyújtott dokumentáció megfelel az elvárásoknak, akár öt munkanapon belül hitelhez juthatnak a gyarapodni vágyó vállalkozások. Horváth Ágnes, az MBH Bank középvállalati üzletágának kiemelt szakértő vezetője, az MBH Rapid vállalati hiteleket bemutatva mondta el nekünk, hogy pontosan mivel spórolnak időt a cégeknek, illetve az idén tapasztaltak alapján miként tekintenek a jövőbe.","shortLead":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell...","id":"20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f.jpg","index":0,"item":"28796723-5837-4cd2-9b49-c381d5593114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","timestamp":"2025. január. 18. 11:30","title":"Akár öt munkanapon belül hitelhez lehet jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb közösségi platformjain. Az egyelőre Európára nem vonatkozó lazítást a konzervatívok a cenzúra végeként ünneplik, a liberálisok a gyűlöletbeszéd elszabadulásától tartanak.","shortLead":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb...","id":"20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127.jpg","index":0,"item":"feda2d24-1948-415c-b593-1b393110f98c","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","timestamp":"2025. január. 19. 11:00","title":"Zuckerberg azt mondja, a szólásszabadságot védi, de mások szerint csak becsicskult Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"c833b533-bec1-43fa-ae93-304851348477","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","timestamp":"2025. január. 19. 12:00","title":"Ez történt: Elmagyarázták, miért nem használják az óceán vizét a mindent elpusztító Los Angeles-i tűz oltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"“Ha a helyzet úgy kívánja.” Tibor Gašpar Fico pártjának a képviselője. ","shortLead":"“Ha a helyzet úgy kívánja.” Tibor Gašpar Fico pártjának a képviselője. ","id":"20250118_A-szlovak-parlament-kormanyparti-alelnoke-nem-zarna-ki-annak-lehetoseget-hogy-Szlovakia-egyszer-kilep-az-EU-bol-vagy-a-NATO-bol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"cc7a6786-1df1-45d1-b993-7f3d1880b8c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_A-szlovak-parlament-kormanyparti-alelnoke-nem-zarna-ki-annak-lehetoseget-hogy-Szlovakia-egyszer-kilep-az-EU-bol-vagy-a-NATO-bol","timestamp":"2025. január. 18. 14:57","title":"A szlovák parlament kormánypárti alelnöke nem zárná ki annak lehetőségét, hogy Szlovákia egyszer kilép az EU-ból vagy a NATO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03776820-02b1-470b-ae01-14e0b10459a3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Patrióták pártcsoport képviseletében.","shortLead":"A Patrióták pártcsoport képviseletében.","id":"20250118_Donald-Trump-beiktatasa-Gal-Kinga-Patriotak-Orban-Viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03776820-02b1-470b-ae01-14e0b10459a3.jpg","index":0,"item":"cde019c2-42b1-4a4c-be65-c73e37505289","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Donald-Trump-beiktatasa-Gal-Kinga-Patriotak-Orban-Viktor-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 18:52","title":"Ha Orbán nem is, egy fideszes biztosan kint lesz Trump hétfői beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]